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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünyanın çevresinde trenle seyahat etmeye ne dersiniz?
Seyahat
Çeviri: Özlem Köseoğlu | Fotoğraf: Alamy
19.06.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Dünyanın çevresinde trenle seyahat etmeye ne dersiniz?

Dünyanın çevresinde 56 günlük tren seyahati ile 4 kıta, 5 milli park ve 20 inanılmaz şehir ziyaret edebilirsiniz. İşte detaylar…

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Trenle seyahat etme fikrinde her zaman biraz romantik ve gizemli bir hava vardır. Uçuşla yolculuk etmenin aksine, trenle seyahat etmek zaman alır, yolcuların gezintinin her anına tanıklık etmeleri için yeterli vakit ve alan sağlar. Dünyayı trenle keşfetmeyi arzulayan gezginler için, Railbookers’un açıkladığı yeni bir seyahat ile bu hayal gerçek olabilir.

Bağımsız bir tren tatil şirketi olan Railbookers, gezginlere yaşatmayı vat ettiği en üst seviye tren macerasını açıkladı. Bu firma,  ziyaretçilerini 56 günlük tren seyahati ile 4 kıta, 5 milli park ve 20 inanılmaz şehir gezdiriyor. ‘Dünyanın çevresinde trenle seyahat’ paketi, ziyaretçilerini Çin Seddi’ne, Moskova’daki Kızıl Meydan’a ve Moğolistan’da geleneksel Moğol çadırlarında bir gece yaşatacak eşsiz yerlere götürüyor. Bu seyahat paketi, pek çok şehir turunu, tren yolculuklarını, gümrükten direkt geçişleri ve 52 öğünü kapsıyor. Fakat, pakette belirli noktalar arasında yapılması gereken üç ulaşım dâhil değil. ‘Dünyanın çevresinde trenle seyahat’ paketinin fiyatları, kişi başı 19 bin 500 Dolar’dan başlıyor. Pakete dâhil olmayan ulaşımlar ise şu: New York - Londra uçuşu, Hong Kong - Perth (Avustralya) uçuşu, Sidney - Los Angeles uçuşu.

Dünyanın çevresinde trenle seyahat etmeye ne dersiniz


Çoğu gezgin için bunun gibi bir yolculuğa çıkmak, pek çok ulaşım aracıyla hayat boyu sürebilir. Fakat seyahat meraklıları, Railbookers’ın bu seyahatine katıldıklarında tek gereken uzun tren yolculukları. Şirketin Satış Müdür Yardımcısı John Vavrina’ya göre, dünyanın harikalarından bazılarına yapılan yolculuk, ölmeden önce yapılması gerekenler listesinde en üstte yer alıyor. Vavrina, özel jetle ya da cruise seyahatlerle tüm dünyayı gezmiş olmanın tren yolcuğuyla aralarındaki farka değiniyor. Tecrübelerine dayanarak gezi paketini yorumlayan Vavrina’ya göre, bir destinasyonun özünü tam anlamıyla yakalamak ve onun farklı manzaralarına şahit olmak için hiçbir şey demiryolu seyahatinin yerini tutamıyor.

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Orta Avrupa’nın en romantik 15 şehri
Orta Avrupa’nın en romantik 15 şehri

Bu eşsiz yolculuk Chicago’da başlıyor. Büyüleyici ve gizemli pek çok noktada mola veriyor. Bu muhteşem noktalardan bazıları Roma, Venedik, Moskova, Ulan Bator, Pekin, Hong Kong, Sidney, Los Angeles ve New York şehri gibi oldukça revaçta yerler. Farklı trenler, rotalar, manzaralar, kültürler ve mutfaklar, mimari harikalar, doğal sınırlar ve güzellikler, bu eşsiz paket ile zaman ve maddi sorunu olmayan gezgin meraklılarını bekliyor.

Dünyanın çevresinde trenle seyahat etmeye ne dersiniz


Tur kapsamında sırasıyla tüm ziyaret edilecek şehirler ise şu şekilde: Chicago, New York, Londra, Paris, Cenevre, Roma, Venedik, Viyana, Prag, Hamburg, Kopenhag, Stockholm, St Petersburg, Moskova, Ulan Batur, Pekin, Xi'an, Pekin, Hong Kong, Perth, Sidney, Los Angeles, Büyük Kanyon Ulusal Parkı, Zion Ulusal Park, Bryce Kanyonu Ulusal Parkı, Capitol Reef Ulusal Parkı, Grand Junction, Chicago. Tur boyunca her bir şehirde merak edilen cevherler ziyaret ediliyor ve ayrıca tur kapsamında kalınan birbirinden güzel otellerin içerisinde kaliteli zincir oteller de bulunuyor.

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Türkiyede ucuz tatilin 10 adresi Hepsi hem sakin hem de cep yakmıyor...
Türkiye'de ucuz tatilin 10 adresi! Hepsi hem sakin hem de cep yakmıyor...


Buram buram tarih kokan şehirlerden, kozmopolitliğin dibine vurmuş şehirlere, kırsal şehirlerden en modern şehirlere kadar ne ararsanız ‘Dünyanın çevresinde trenle seyahat’ paketinde bulunuyor. Trenle seyahat ise bu paketi daha da özel kılıyor. Bu özel tur için hem ciddi bir bütçenin hem de fazlaca bir zamanın gerektiğini belirtmeye bile gerek yok.

Kaynak: Travel + Leisure

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