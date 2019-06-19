Dünyanın çevresinde trenle seyahat etmeye ne dersiniz?

Trenle seyahat etme fikrinde her zaman biraz romantik ve gizemli bir hava vardır. Uçuşla yolculuk etmenin aksine, trenle seyahat etmek zaman alır, yolcuların gezintinin her anına tanıklık etmeleri için yeterli vakit ve alan sağlar. Dünyayı trenle keşfetmeyi arzulayan gezginler için, Railbookers’un açıkladığı yeni bir seyahat ile bu hayal gerçek olabilir.

Bağımsız bir tren tatil şirketi olan Railbookers, gezginlere yaşatmayı vat ettiği en üst seviye tren macerasını açıkladı. Bu firma, ziyaretçilerini 56 günlük tren seyahati ile 4 kıta, 5 milli park ve 20 inanılmaz şehir gezdiriyor. ‘Dünyanın çevresinde trenle seyahat’ paketi, ziyaretçilerini Çin Seddi’ne, Moskova’daki Kızıl Meydan’a ve Moğolistan’da geleneksel Moğol çadırlarında bir gece yaşatacak eşsiz yerlere götürüyor. Bu seyahat paketi, pek çok şehir turunu, tren yolculuklarını, gümrükten direkt geçişleri ve 52 öğünü kapsıyor. Fakat, pakette belirli noktalar arasında yapılması gereken üç ulaşım dâhil değil. ‘Dünyanın çevresinde trenle seyahat’ paketinin fiyatları, kişi başı 19 bin 500 Dolar’dan başlıyor. Pakete dâhil olmayan ulaşımlar ise şu: New York - Londra uçuşu, Hong Kong - Perth (Avustralya) uçuşu, Sidney - Los Angeles uçuşu.









Çoğu gezgin için bunun gibi bir yolculuğa çıkmak, pek çok ulaşım aracıyla hayat boyu sürebilir. Fakat seyahat meraklıları, Railbookers’ın bu seyahatine katıldıklarında tek gereken uzun tren yolculukları. Şirketin Satış Müdür Yardımcısı John Vavrina’ya göre, dünyanın harikalarından bazılarına yapılan yolculuk, ölmeden önce yapılması gerekenler listesinde en üstte yer alıyor. Vavrina, özel jetle ya da cruise seyahatlerle tüm dünyayı gezmiş olmanın tren yolcuğuyla aralarındaki farka değiniyor. Tecrübelerine dayanarak gezi paketini yorumlayan Vavrina’ya göre, bir destinasyonun özünü tam anlamıyla yakalamak ve onun farklı manzaralarına şahit olmak için hiçbir şey demiryolu seyahatinin yerini tutamıyor.





Bu eşsiz yolculuk Chicago’da başlıyor. Büyüleyici ve gizemli pek çok noktada mola veriyor. Bu muhteşem noktalardan bazıları Roma, Venedik, Moskova, Ulan Bator, Pekin, Hong Kong, Sidney, Los Angeles ve New York şehri gibi oldukça revaçta yerler. Farklı trenler, rotalar, manzaralar, kültürler ve mutfaklar, mimari harikalar, doğal sınırlar ve güzellikler, bu eşsiz paket ile zaman ve maddi sorunu olmayan gezgin meraklılarını bekliyor.









Tur kapsamında sırasıyla tüm ziyaret edilecek şehirler ise şu şekilde: Chicago, New York, Londra, Paris, Cenevre, Roma, Venedik, Viyana, Prag, Hamburg, Kopenhag, Stockholm, St Petersburg, Moskova, Ulan Batur, Pekin, Xi'an, Pekin, Hong Kong, Perth, Sidney, Los Angeles, Büyük Kanyon Ulusal Parkı, Zion Ulusal Park, Bryce Kanyonu Ulusal Parkı, Capitol Reef Ulusal Parkı, Grand Junction, Chicago. Tur boyunca her bir şehirde merak edilen cevherler ziyaret ediliyor ve ayrıca tur kapsamında kalınan birbirinden güzel otellerin içerisinde kaliteli zincir oteller de bulunuyor.







Buram buram tarih kokan şehirlerden, kozmopolitliğin dibine vurmuş şehirlere, kırsal şehirlerden en modern şehirlere kadar ne ararsanız ‘Dünyanın çevresinde trenle seyahat’ paketinde bulunuyor. Trenle seyahat ise bu paketi daha da özel kılıyor. Bu özel tur için hem ciddi bir bütçenin hem de fazlaca bir zamanın gerektiğini belirtmeye bile gerek yok.



Kaynak: Travel + Leisure



