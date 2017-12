Tek bir endüstriden geçinen ve çehresi tamamen o endüstriye göre şekillenen şehirler her zaman ilgimi çekmiştir. Hele ki bu şehir turizm kaynaklı büyük bir değişim geçirdiyse ziyaret edip o değişime tanık olmak büyük heyecan uyandırır. Bu sefer rotamızda bu tarz şehirlerin tartışmasız en özeli vardı. İzlanda’nın kuzeyinde, ulaşılması güç, iklimi sert ve oldukça pahalı olan ancak dünyanın balina başkenti Husavik.

HER YIL 50.000 BALİNA KÖRFEZE ÇİFTLEŞMEK İÇİN GELİYOR

Husavik 2100 kişilik nüfusuyla tam bir klasik İzlanda kasabası görünümünde. Çok şirin bir limanı, 3-4 tane restoranı, 1 adet oteli ve pek çok guesthouse (konuk evi) ile gerçekten İzlanda’nın en görülmesi gereken yerel kasabalarının başında geliyor burası.

2014’te büyük bir patlama yaşayan İzlanda turizmi sonrasında tüm balıkçılar teknelerini hemen karşı körfezlerinde yaşayan balina turları için kullanır olmuşlar. Husavik’i ziyaret eden turistlerin tamamı buraya bu muhteşem balinaları görmek, onları doğal yaşamlarında görmek için geliyor. Bu deneyim gerçekten paha biçilemez.

Her yıl 50.000 balina Karayiplerden kuzeyin bu soğuk sularına yaklaşık 4 aylık bir yolculuk gerçekleştiriyor.

BALİNA MEVSİMİ MART – EKİM ARASI

Sabah erkenden uyanıyoruz. O kadar şanslıyız ki bir gece öncesinde hayatımızda ilk defa kuzey ışıklarını görüyor ve çocuklar gibi bu eşsiz doğa deneyimini alkışlarla kutluyoruz. Şehir o kadar küçük ki bir noktadan diğer noktaya yürümek en fazla 5 dakika sürüyor.

Otelimizden çıkıp küçük limana doğru yol alıyoruz. Limanın önündeki meydanda bir adet kilise bulunuyor. İzlanda’da her şey modern inşa edildiği için kilisenin tarzı bir hayli enteresan. Daha çok gotik tarzı anımsatıyor. Limana çıkan yolda balina turu yapan turizm firmaları bulunuyor. Bu ufacık kasabada 4 tane, gerçekten büyük operasyonlar gerçekleştiren ve oldukça profesyonel hizmet veren acente var.

Balinalar Husavik’in karşısındaki adanın civarında yaşıyorlar, dünyada en büyük balina nüfusunu barındıran alanların başında geliyor. Sabah liman küçük şirin kafesinden kahvelerini alıp tur acentelerinin önünde bekleyen turistlerle dolu. Pek çoğu Asyalı turistle birlikte biz de zamanın gelmesini bekliyoruz.

BALİNA GÖZLEM TURLARI 85 EURO’DAN BAŞLIYOR

Bu muhteşem doğa aktivitesine whale watching yani balina gözlemi deniyor.

İzlanda zaten başlı başına pahalı bir destinasyon ancak balina gözlem turlarının ücretleri de aşağı kalır değil, kişi başı 85 Euro’luk bir ücreti ödemek zorundasınız. O da bugünün kuruyla yaklaşık 385 lira! 2 çeşit balina gözlem turu bulunuyor. Bunlardan ilki klasik Nordic tarzındaki balıkçı tekneleriyle yapılıyor. Diğeri ise daha çok ıslanma garantili ancak hızlı hareket kabiliyeti sayesinde daha çok balina görebileceğiniz speed boat (hızlı bot).

HER GÜN 2 SEFER YAPILIYOR

Acenteler her gün 2 kere sefere çıkıyorlar. Sabah turları 09.00’da başlıyor, geç olan turlar ise 15.00’da limanı terk ediyorlar.

ÇALIŞANLARIN NEREDEYSE TÜMÜ YABANCI

Gerek acentedeki satış ofisinde, gerekse de teknelerde rehber olarak (bu arada rehberlerin özel lisansları bulunuyor) çalışanların %95’i yabancı. Sadece tekneleri süren kaptanlar İzlandalı. Onlar da yaşlı, sert mizaca sahip İzlandalı amcalar, İngilizce bilmiyorlar ve kuzey ikliminin ve toplumunun üzerinden asla silinmeyecek olan katı, ciddi görünüme sahipler.

Önce rehberimizle tanışıyoruz, Ricardo, Portekizli, 29 yaşında. Üniversiteyi Portekiz’de balinalar üzerine eğitim alarak tamamlamış, böyle bir bölümün varlığını dahi yeni öğreniyorum. Sonrasında Atlantik’te Portekiz’e bağlı adalar topluluğu Azor Adaları’nda 6 yıl balina gözlem turlarında rehber olarak çalışarak geçirmiş. Son 2 yıldır da Husavik, İzlanda’da.

VE YOLCULUK BAŞLIYOR…

Küçük tekneye yaklaşık 30 kişi biniyoruz. Güvertede hep birlikte köşelere oturuyoruz. Ricardo’nun elinde mikrofon herkese güvenlik prosedürlerini anlatıyor. Tekneye biner binmez herkese termal montlar ve yağmurluk veriliyor. Bunlar oldukça sıcak tutan giysiler olsa da yine de birazcık üşümeniz içten bile değil.

Ve yolculuk başlıyor, yavaş yavaş Husavik Limanı’nı terkederken arkamızdaki bu şirin kasabaya ve ondan daha şirin olan limanına bakıp bolca fotoğraf çekiyoruz.

Ricardo cidden başarılı bir rehber, genç, enerjik ve her şeyi çok güzel açıklıyor. Öncelikle acentede kayıt olurken bedava broşürlerden almakta fayda var, broşürlerin içinde göreceğiniz balina türleri ve kiloları,boyları hakkında detaylı bilgiler mevcut. Mavi balina, kambur balina, orka vb pek çok balina türü mevcut. Husavik açıklarında ise daha çok kambur balinaları göreceğimizi söylüyor Ricardo.

BOYLARI 18 METRE, KİLOLARI 30 TON!

Dünyanın en büyük memelisine yaklaşıyoruz.

Kambur balinaların boyları 18-25 metre arası, kiloları yaklaşık 30 ton, 11 ay gebelik süresi olan bu canlılar ortalama 50 sene yaşıyorlar. Kısacası dünyanın en büyük memelisinin en büyük alt türlerinden biriyle karşı karşıyayız!

Ricardo rehberliğinin hakkını veriyor, güvertenin üzerindeki kulede bir sağa bir sola bakınıyor. Çevrede 3-4 tekne daha var, birbirlerine uzaklıkları 150-200 metre. Telsiz aracılığıyla birbirlerine haber veriyorlar ki herkesin müşterisi bu balinaları görsün.

Muhtemelen ben şanslı birisi olduğum içindir, ilk çığlık Ricardo’dan geliyor. Sağda diye bağırmasıyla hepimiz kafamızı çeviriyoruz ve ilk yukarı doğru su atışlarını görüyoruz.

2 tane kambur balina körfezin sakin sularında bizi karşılıyor. Muhtemelen çiftler ve çiftleşmek için bölgede bulunuyorlar diyor Ricardo.

Tekne hemen yönünü değiştiriyor ve bu muhteşem yaratıkların 10 metre yakınına kadar gidiyoruz. Balinalar dip dalışı denen hareketlerini yaptıktan sonra kuyruklarını havaya kaldırarak suyun derinliklerine dalıyorlar. Ortalama çıkış süreleri ise 4 dakika. 4 dakika sonra dip dalış yapan ve bize muhteşem kuyruklarını gösteren muhteşem ikili 100 metre ileriden yine çıkıyor.

Toplamda 7 farklı balinayı toplamda 15-16 kere görüyor ve dönüş yolculuğumuza geçiyoruz. Tam o sırada oturmuşken 1 metre yanımızda kendini gösteren 19 metrelik devasa balina resmen bizi uğurluyor. Bir de tam dip dalışa bizim yanımızda geçtiği için neredeyse kuyruğuna dokunacak kadar yakınız!

Dönüşte yağmur bizi karşılıyor. Eğer İzlanda’da havayı beğenmediyseniz 5 dakika bekleyin diye bir geyik var, gerçekten öyle. 5 dakikada her şey değişebiliyor.

Dönüş yolunda yağmur altında ikram edilen sıcak çikolatalarımızı yudumluyor ve yağmura rağmen manzaranın tadını çıkarıyoruz.

Söylemeden geçmeyelim, 30 kilometre kuzeyimiz kuzey kutup noktası! Dünyanın çatısındayız!

TURLAR TOPLAMDA 3 SAAT SÜRÜYOR

Balina gözlem turları yerel balıkçı tekneleri ile 3 saat , hızlı botlar ile 2 saat sürüyor.

3 saatlik sürenin yarısı gidiş ve dönüş yolunda geçirilen zaman. Diğer yarısını ise bu nefes kesici yaratıkları görerek geçiriyorsunuz, zaman nasıl hızlı geçiyor anlamak mümkün değil!

AKŞAM YEMEĞİNDE DENİZ ÜRÜNLERİ KEYFİ

Gelelim İzlanda’nın hayal kırıklığı yaratan balık menülerine! Okyanusta, soğuk suların üzerinde yer alan bu ada ülkesinde herkes turizm ile uğraşamaya başlayınca balıkçılık yok denecek kadar azalmış. Menülerde en fazla 2 çeşit balık görüyorsunuz, bir red snapper yiyeyim, koca bir okyanus balığının tadını çıkarayım derseniz işiniz biraz zor. Somonlar bile çiftliklerde yetiştiriliyormuş. Ancak ne olursa olsun menüdeki (artık şansınıza) herhangi bir balıktan denemeden İzlanda’dan dönmeyin. Limandaki şirin restaurantlardan birine oturun ve deniz böcekleriyle karışık bir menü söyleyerek İzlanda deniz ürünlerinin keyfini çıkarın. Böyle bir masadan kişi başı 60 Euro (270 TL) ‘dan aşağı kalkamayacağınızı da belirtelim.







GAME OF THRONES ETKİSİ

Dünyaca ünlü HBO serisi Game Of Thrones’un İzlanda turizmine katkıları yadsınamaz. Husavik, İzlanda’nın en ünlü sürüş rotalarından Elmas Çemberi’nin yakınında bulunuyor. Elmas Çemberi dedikleri bu alanda ise Game Of Thrones’ta Duvarın Ötesi sahnelerinin çekildiği Dimmuborgir Milli Parkı bulunuyor. Husavik’e uzaklık ise 1 saat, onun için Game Of Thrones fanları Husavik’e uğramadan gitmiyor. Kim derdi Game Of Thrones gibi dünyaca ünlü bir dizinin balina turizmine katkısı olacak diye?

ZENGİNLİĞİN SINIRI YOK! GÜNÜBİRLİK BALİNA TURLARI

Evet, zengin İzlanda’da zengin turist için de her şey düşünülmüş. Adayı ziyaret eden herkesin ilk durağı doğal olarak başkent Reykjavik oluyor. Reykjavik’e geldiniz ve sınırlı zamanınız var diyelim, hiç sorun değil, buna da çözüm getirmişler.

Günübirlik balina turları Reykjavik çıkışlı, sabah 07.00 uçağı ile 50 dakikalık bir iç hat uçuşu yaparak Husavik’e geliyor, sabah 09.00’da balina gözlem turunu yapıyor, öğleden sonra 2 saat çevreyi geziyor ve 15.00 uçağı ile Reykjavik’e dönüyorsunuz. Bunun ücreti ise 600 Euro (2720 TL) !

REYKJAVIK’TEKİ BALİNA GÖZLEM TURLARI

İzlanda’da 3 noktada balina gözlem turu yapmanız mümkün. Bunlardan ilki başkent Reykjavik, ikincisi kuzeyin en büyük şehri Akureyri, üçüncüsü ise balina başkenti Husavik. Reykjavik ve Akureyri balinaların geçiş noktasında bulunduğu için buralarda balina görme olanları oldukça düşük. Husavik’te ise slogan belli : “%99 balina görme garantisi”… Eğer gidip de göremezsiniz o zaman biraz şansınıza küsmeniz gerekecek!









