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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünyanın 6 açıdan seyredilebilen tek şelalesi
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
20.06.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Dünyanın 6 açıdan seyredilebilen tek şelalesi

Çin'in Guizhou eyaletinin Anshun kentine bağlı Zhenning Buyi-Miao Özerk İlçesi'nde yer alan Huangguoshu şelalesi, Dabang Nehri'nin kolu Baishui ırmağında bulunan dokuz aşamalı şelale topluluğunun da en büyük şelalesi.

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İsmini "Huangguoshu" adlı yerel bir bitkiden alan şelalenin yüksekliği yaklaşık 80 metre, ana şelalenin uzunluğu ise 67 metreye ulaşıyor.
Çin'in en büyük şelalesi olan Huangguoshu, 1999 yılında dünyadaki en büyük şelale topluluklarından biri olarak, Guiness Dünya Rekorları Kitabı'na alınmıştı.

Dünyanın 6 açıdan seyredilebilen tek şelalesi


Huangguoshu Şelalesi, dünyada yukarı, aşağı, ön, arka, sol ve sağ olmak üzere altı açıdan da seyredilebilen tek şelale olmanın yanı sıra, dünyada tek su perde mağarasına sahip olan, mağara içi ve dışında dinlenen, seyredilen ve dokunulan tek şelale.

Dünyanın 6 açıdan seyredilebilen tek şelalesi


Tam karşısına inşa edilen seyir kameriyesini dolduran turistler, hızla akan nehrin suyunun dökülüşünü izlerken bol bol fotoğraf çekiyor, video kaydı yapıyor.

Dünyanın 6 açıdan seyredilebilen tek şelalesi


Huangguoshu şelalesinin eteğinde derinliği 17 metre 70 santimetre olan ve 'Gergedan Gölcüğü' olarak adlandırılan bir de gölcük bulunuyor. Huangguoshu şelalesine gitmeyi planlarsanız, yola çıkmak için en uygun zaman yaz ve sonbahar mevsimindeki yağış dönemi. Çünkü bu zamanlarda Huangguoshu şelalesinin yüksekliği 67 metreye ve genişliği 84 metreye vararak bütün yılın en büyük boyutuna ulaşıyor.

Dünyanın 6 açıdan seyredilebilen tek şelalesi



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