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Dünyadaki en alçak göl: Lut Gölü

Dünyanın ilk sağlık merkezlerinden biri olarak bilinen Filistin ve İsrail arasında yer alan Lut Gölü ya da diğer adıyla Ölü Deniz, dünyanın en alçak seviyedeki gölü olarak biliniyor.

Hürriyet Haber
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Normalin üzerinde tuz yoğunluğu ile bilinen tarihi göl, suyundaki minerallerin tedavi edici özellikleri sayesinde her yıl dünyanın dört bir köşesinden binlerce turisti kendisine çekiyor.

Dünyadaki en alçak göl: Lut Gölü
Dünyadaki en alçak göl: Lut Gölü

Dünyanın 7 yeni harikasının belirleneceği listeye girebilmek için İsrail ve Filistin’in siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak destek verdiği Lut Gölü, 600 km² civarında bir alanı kaplıyor.

Dünyadaki en alçak göl: Lut Gölü

Lut Gölü yüzde 28 ile yüzde 33 arasında değişen tuz oranıyla dünyanın en tuzlu üçüncü gölü özelliğine de sahip. Ürdün ile İsrail arasında kalan gölü popüler kılan bir diğer etken ise, tuz seviyesinin yüksekliği dolayısıyla üzerindeki hiçbir şeyin batmaması. Öte yandan Lut Gölü, küresel ısınma sonucu olarak kuruma tehlikesi altında.

 

19 yıl önce keşfedilmiş doğal cennet!

Kaynak: Hürriyet Haber

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Dünyadaki en alçak göl: Lut Gölü
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