Dünyadaki en alçak göl: Lut Gölü

Normalin üzerinde tuz yoğunluğu ile bilinen tarihi göl, suyundaki minerallerin tedavi edici özellikleri sayesinde her yıl dünyanın dört bir köşesinden binlerce turisti kendisine çekiyor.









Dünyanın 7 yeni harikasının belirleneceği listeye girebilmek için İsrail ve Filistin’in siyasi çekişmeleri bir kenara bırakarak destek verdiği Lut Gölü, 600 km² civarında bir alanı kaplıyor.







Lut Gölü yüzde 28 ile yüzde 33 arasında değişen tuz oranıyla dünyanın en tuzlu üçüncü gölü özelliğine de sahip. Ürdün ile İsrail arasında kalan gölü popüler kılan bir diğer etken ise, tuz seviyesinin yüksekliği dolayısıyla üzerindeki hiçbir şeyin batmaması. Öte yandan Lut Gölü, küresel ısınma sonucu olarak kuruma tehlikesi altında.

19 yıl önce keşfedilmiş doğal cennet!