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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HürriyetSeyahatDünyada ilgi gören büyük festivaller
Seyahat Dünyada ilgi gören büyük festivaller
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Seyahat
Hürriyet Haber
29.12.2017 - 13:41| Son Güncelleme:

Dünyada ilgi gören büyük festivaller

Dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen bu festivaller keyifli vakitler geçirmenizi sağlayacak nitelikte. Her yıl binlerce kişiyi bir araya getiren ve eğlenceli anlar yaşatan bu festivallere sizinde katılmanızda fayda var. İşte dünya genelinde büyük ilgi gören festivaller...
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Domates Festivali

Orijinali “La Tomatina” olarak adlandırılan ve İspanya’nın Valencia şehrine yakın Bunol isimli bölgede düzenlenen festival, ağustos ayının son çarşamba gününde gerçekleşmektedir. Festival sabahı yüz binlerce domates taşınıyor ve insanlar birbirine domatesleri atmaya başlıyor. Bu festivalde insanların eldiven ve gözlük takması zorunlu ve ayrıca fırlatmadan önce domateslerin suyunun sıkılmış olması gerekiyor. Yaklaşık bir saat süren bu domates savaşı her yerin kırmızıya dönüşmesi ile sonlanıyor.

Dünyada ilgi gören büyük festivaller

Oktoberfest Bira Festivali

Almanya’nın Münih kentinde her yıl ekim ayında düzenlenen bu festival iki hafta sürmektedir. Bierzelt adı verilen geniş çadırlarda birçok kişinin bir araya geldiği festivalde, litrelik şekilde özel bardaklarda sunulan biralar, festivale özel mayalanır ve rengi genelde içilen biralardan biraz daha koyu ve serttir. Festival her yıl yaklaşık 7-8 milyon kişinin ziyaret akınına uğramaktadır.

Dünyada ilgi gören büyük festivaller

Boryeung Çamur Festivali

Güney Kore, Boryeung’da 1998 yılından beri düzenlenen bu festival, 2017 yılında 21 Temmuz ile 30 Temmuz tarihleri arasında düzenlendi. Festivalin çıkış noktası Boryeung’un meşhur mineral zengini çamurunu tanıtıp, bu alanda kozmetik satışlarını attırmak olarak biliniyor. Çamur banyosu, çamur masajı, çamur oyunları, dünya çamur güzeli seçmesi ve daha birçok organizasyon da bu etkinlikte bulunmaktadır.

Dünyada ilgi gören büyük festivaller

Peynir Yuvarlama Festivali

İngiltere’nin Gloucestershire’deki Coopers tepesinde gerçekleşen bu festivalde, birçok kişi dik bir yamaçtan aşağıya doğru hızla dönerek inen peynir kalıbını yakalamaya çalışıyor. Festivalin düzenlenme tarihi ise 25 Mayıs.

Dünyada ilgi gören büyük festivaller

Balon Festivali

İngiltere, Fransa, İsviçre, Meksika ve Amerika gibi dünyanın çeşitli ülkelerinde yer alan bu festivalde sıcak hava balonlarının renkliliği ile etraf güzelleşiyor ve fotoğraf çekmek isteyenler için harika bir görsel ortaya çıkıyor. (Ülkemizde adı festival olarak geçmese de Kapadokya’da bu güzelliği yaşamak mümkün).

Dünyada ilgi gören büyük festivaller

Portakal Savaşı Festivali

İtalyan kasabası olan Ivrea’da; maskeli ve zırhlı adamlar, caddeler ezilmiş portakaldan oluşan yoğun turuncu görüntüyle kaplanana kadar, kendilerine aynı şekilde karşılık veren kalabalığa portakal fırlatır. Şubat ayında başlayan bu etkinlik bir hafta boyunca sürer.Ayrıca her ne kadar zevkli olsa da dünya kaynakları tükenirken, yiyeceklerden daha farklı bir alternatif “madde” ile bu festivallerin devam etmesini bekleyen büyük bir kesim var.

Dünyada ilgi gören büyük festivaller


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