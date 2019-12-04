DÃ¼nyada en Ã§ok sevilen metropoller sÄ±ralamasÄ±nda Ä°stanbul 10â€™uncu sÄ±rada

Ä°ngiliz pazar araÅŸtÄ±rma kuruluÅŸu Euromonitor International tarafÄ±ndan 'dÃ¼nyada en Ã§ok sevilen metropoller listesi' yayÄ±nlandÄ±. Listenin ilk sÄ±ralarÄ±nÄ± Asya Ã¼lkeleri alÄ±rken Ä°stanbul 10'uncu sÄ±rada yer aldÄ±. Ä°stanbul ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ± ise yÃ¼zde 25.2 oranÄ±nda arttÄ±rdÄ±.

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Ä°stanbul'un 14 milyon 400 bin yabancÄ± turisti aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ±, listenin birinci sÄ±rasÄ±nda bulunan Hong Kong'un ise 29.3 milyon ziyaretÃ§iye aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± bu sayÄ±nÄ±n ise dÃ¼nya genelinde yaÅŸayan Ã‡inlilerin Ã‡in'deki yakÄ±nlarÄ±yla bir araya gelebilmeleri iÃ§in Hong Kong'u tercih ettiÄŸi vurgulandÄ±.

Demokrasi hareketinin protestolarÄ± nedeniyle ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ±n yÃ¼zde 8.7 oranÄ±nda dÃ¼ÅŸmesi bekleniyor. Listenin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rasÄ±nda 19.2 milyon turiste ev sahipliÄŸi yapan Londra'nÄ±n Brexit'den dolayÄ± yÃ¼zde 3'lÃ¼k bir gerileme yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Euromonitor analisti Stephen Dutton, 400 ÅŸehrin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada TÃ¼rkiye, Tunus ve MÄ±sÄ±r'Ä±n turizmde ciddi bir yÃ¼kseliÅŸ sergilediÄŸini bundan sonra da bu yÃ¼kseliÅŸin devam edeceÄŸini belirtti.

Raporda, Milano ve Viyana gibi sÄ±ralamada dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterdi. HÄ±rvatistan, Slovenya ve Ä°sveÃ§ gibi beÄŸenilen bÃ¶lgelerde de gerileme yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± gezginlerin yeni deneyimler ve daha az kalabalÄ±k yerler tercih ettiÄŸi belirlendi.

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