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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat Dünyaca ünlü seyahat yazarından övgü! “Herkes ölmeden önce mutlaka Türkiye'yi görmeli”
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Dünyaca ünlü seyahat yazarından övgü! “Herkes ölmeden önce mutlaka Türkiye'yi görmeli”
Seyahat
AA
13.03.2018 - 09:45, Son Güncelleme:

Dünyaca ünlü seyahat yazarından övgü! “Herkes ölmeden önce mutlaka Türkiye'yi görmeli”

Kanada'nın en büyük tur operatörlerinden Trafalgar'ın Toronto'da düzenlediği turizm gecesine Türkiye damgasını vurdu. Dünyaca ünlü seyahat yazarı Patricia Schultz, "Türkiye gençlik hayallerimin ülkesi. Herkes ölmeden önce mutlaka Türkiye'yi görmeli." dedi. İşte detaylar…

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Kültür ve Turizm Bakanlığının ana sponsorluğunu üstlendiği gece, Kanada Kraliyet Müzik Konservatuvarı'nda gerçekleşti. Yaklaşık bin davetlinin katıldığı geceye, dünyaca ünlü ABD'li seyahat yazarı Patricia Schultz da iştirak etti. "Ölmeden Önce Görülmesi Gereken 1000 Şehir" isimli kitabı ile en çok satanlar listesine giren Patricia Schultz, Türkiye'ye dair düşüncelerini anlattı. Dünyaca ünlü seyahat yazarı Patricia Schultz, Türkiye'nin gençlik hayallerinin ülkesi olduğunu belirterek, ''Herkes ölmeden önce mutlaka Türkiye'yi görmeli'' dedi. Schultz, Türkiye'nin turistler için "büyüleyici, misafirperver ve güzel" bir ülke olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Dünyaca ünlü seyahat yazarından övgü “Herkes ölmeden önce mutlaka Türkiyeyi görmeli”

"İSTANBUL BENİMLE KONUŞTU"

En son 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak gittiği Türkiye'nin büyük olduğu kadar, büyük de bir tarihe sahip ülke olduğunu anlatan Schultz, ''Annem aslında İtalya'da doğmuş ve bu da beni doğu Akdenizli yapıyor. Türkiye'nin insanı ve kültürü bana yabancı değil. Belki bundan önceki hayatımda Türk'tüm, bilemiyorum. Ben büyük şehirliyim, New Yorkluyum. Büyük şehirleri çok seviyorum ve enerjisini, verdiği umudu, coşkuyu da bir o kadar seviyorum. Bu açıdan İstanbul beni cezbetti, benimle konuştu. Yine gidebilirim ve o sokaklarda, çarşılarda kaybolmayı isterim. Gerçek şu ki böyle bir şehri kolayca bulamıyorsunuz'' dedi.

Beyoğlu’nda 12 saat
Beyoğlu’nda 12 saat

"DÜNYADA BİR İSTANBUL DAHA BULAMAZSINIZ"

Dünyanın büyük bir bölümünün İstanbul'u anlamadığını ifade eden Patricia Schultz, ''İstanbul dünyada, bir ayağı Asya ve ötekisi Avrupa'da olan tek şehirdir ve bunun ne anlama geldiği pek anlaşılmıyor. Bin yıllık geçmişindeki kültür, yemeklerin, geleneklerin, dillerin ve dinlerin değişimi İstanbul'da açıkça görülebiliyor. Bunu sadece o bölgede değil dünyanın hiçbir bölgesinde bulamazsınız. Aslında dünyada bir İstanbul daha bulamasınız'' şeklinde konuştu.

Dünyaca ünlü seyahat yazarından övgü “Herkes ölmeden önce mutlaka Türkiyeyi görmeli”

Türkiye'ye ilk kez 20 yaşındayken gittiğini anlatan Schultz, şunları söyledi:

''O zamanlar biraz korkmuştum. İstanbul'a trenle Atina'dan gitmiştim. Tek başımaydım ve tek kelime Türkçe bilmiyordum. Trende, bulabileceğiniz en tatlı insanlarla tanıştım. İstanbul'da tanıştığım insanlar şu ana kadar karşılaştığım en nazik, en hoş ve misafirperver insanlardı. Fakat buna bence şaşırmamak lazım çünkü bu ülkenin insanı, binlerce yıl dışarıdan gelen kervanlar ve ipek yolundan gelen tüccarlar gibi geçen-giden herkese hep nazik, hoşgörülü ve misafirperver davranmışlardır. Amerika'da böyle bir şey olmadığı için bunları görmek pek de mümkün değildir''

Dünyaca ünlü seyahat yazarından övgü “Herkes ölmeden önce mutlaka Türkiyeyi görmeli”

ABD'li yazar Patricia Schultz, Türkiye'ye yine ve her zaman gitmek istediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Herkes Türkiye'yi ölmeden önce mutlaka görmeli. Gitmeyi planlayan bunu geciktirmesin çünkü hayat kırılgandır. Kimsenin hayatının garantisi yoktur ve bu canımızı ve hayatımızı çok değerli kılıyor. Ben gezdiğim bütün şehirleri benim için ne kadar önemli diye sıraladım ve bu sıralamada Türkiye ilk ziyaret ettiğim ülkelerden biri.

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Türkiye, genç yaşlarımda benim hayallerimi süsleyen yerlerden biriydi. Çünkü Amerika'ya göre çok egzotik bir ülke ve aynı zamanda bildiklerimizden çok başka bir hayat ve kültür olan bir yer. Bizim için 180 derece bir dönüş yani geçmişe gitmek gibi bir şey. Aynı zamanda her şey değişik ve bir o kadar da bildik geliyor. İnsanların misafirperverliği, yediğiniz yemekler, her şey muhteşem''

Dünyaca ünlü seyahat yazarından övgü “Herkes ölmeden önce mutlaka Türkiyeyi görmeli”

"AMERİKALILAR AMERİKA'YI DÜNYA HARİTASINDA BULAMIYOR"

Türkiye'ye tanıtım tavsiyesinde de bulunan Patricia Schultz, bu konuda Amerikan halkının hedef alınmasını gerektiğini vurguladı. Schultz, ''Amerikalılar Amerika'yı dünya haritasında bulamıyor. Ne yazık ki bizim dünya anlayışımız kısıtlıdır. Amerikalılar dünyayı en az gezen insanlar arasındadır. Ülke çok büyük olduğundan insanlar, ilk önce genellikle ülkelerini gezmek istiyor ve 'ilk önce ülkemi gezeyim sonra dünyayı gezerim' fikri Amerikalılarda ağır basıyor. Kişinin kendi ülkesini yaşı ilerlediği zaman görmesi lazım çünkü kendi ülken gezmesi en kolay olandır. Kişi gençliğinde meraklıyken, fiziksel olarak zihindeyken değişik kültürleri, dünyanın öteki ucundaki ülkeleri görmelİ'' diye konuştu.

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