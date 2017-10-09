 Dünya üzerinde var olduğuna inanması güç 10 yer

1- Antelope Kanyonu / Arizona, ABD

Arizona'daki Navajo Çölü'nde bulunan Antelope Kanyonu, çatlaklarından sızan günışığı ve kıvrımlı duvarlarının yarattığı etkiyle görenlere muhteşem bir ışık gösterisi oluşturuyor. Eğer amatör bir fotoğrafçı ya da Instagram bağımlısıysanız, gidip yerinde kendi gözlerinizle görmenizi tavsiye ederiz.

2-Salar de Uyuni, Boliya

Dünyanın en büyük tuzlu su gölü olan Salar de Uyuni, kışın soğuğunda donmasıyla yağmur sezonunda gökyüzünü yansıtan devasa bir aynaya dönüşüyor.





3-Kuzey Baykal Gölü, Rusya

İşte dünyamızın bir diğer ucundan başka bir göz kamaştırıcı göl daha... Güney Sibirya'da bulunan Baykal Gölü dünyanın en büyük taze su gölüdür. Kış aylarında -19 derecelere varan sıcaklıklarda yanınıza termal içliklerinizi almayı unutmayın!

4-Kung Si Şelalesi, Luang Prabang, Laos

Kısa zaman içinde sırt çantalı gezginlerin favori mekanlarından biri olmaya aday olan ve Laos'taki Luang Prabang'da bulunan Kuang Si Şelaleleri, muhteşem 3 katmanı ve tertemiz sularıyla görenleri büyülüyor. Şelalenin suları o kadar mavi ve berrak ki görenler suya atlamaktan kendilerini alamıyorlar.

5-Torres del Paine Milli Parkı, Patagonya, Şili

And Dağları'na hayranlıkla bakarken, Güney Amerika'nın en güzel Milli Parklarından birini ziyaret etmeye ne dersiniz? Karlı beyaz zirveler ve görkemli buzulların arasında yürüyüşe çıkmak inanılmaz bir deneyim olacak.





6-Grand Prismatic Kaplıcası, Wyoming, ABD

Çoraplarınızı çıkartmanıza sebep olacak bir ıslak şey daha bu kez de Kuzey Amerika'da yer alıyor. Bu doğal havuz, gökkuşağı renklerindeki sularıyla Yellowstone Milli Parkı'nda bulunuyor ve dünyanın en büyük üçüncü kaplıcası ünvanına sahip.

7-Huacachina, Peru

1930'larda hali hazırda orada bulunan bir sulama kuyusunun etrafına kurulmuş çöldeki bu etkileyici vahanın bir özelliği de içindeki küçük gölde bir deniz kızının ikamet ettiği söylenmektedir. Yolunuz düşerse deniz kızını görebilmek için bir gözünüz daima gölde olsun.





8-Cehennem Kapısı, Türkmenistan

Tahmin edeceğiniz gibi bu bir gayzer ama "Cehennem Kapısı" demek çok daha etkileyici oluyor. Türkmenistan'da Karakum Çölü'nde bulunan bu yanan havuz, tam da yerin derinliklerindeki cehennem gibi bir görüntüye sahip kırmızı, sıcak ve bolca buharlı!

9-Karanlık Çitler, Kuzey İrlanda

Bir sonraki seyahatinizde ormana gitmeyi düşünüyorsanız Kuzey İrlanda'daki Ballymoney aklınızda bulunsun. Eğer koyu bir Game of Thrones hayranıysanız, Antrim Kıyısındaki "Karanlık Ağaçlıklı Yol"dan geçerken, talihsiz Theon Greyjoy'un ülkesindeki Pyke Limanı olarak hatırlayacaksınız.

10-Rinjani Dağı, Lombok, Endonezya

Endonezya'daki en yüksek ikinci aktif volkan olan Rinjani Dağı, tırmanmayı göze alanları, birkaç gün süren meşakkatli tırmanış sonunda, zirvesindeki muhteşem manzara ile ödüllendiriyor. Yerli halk tarafından "denizin çocuğu" olarak adlandırılan krater gölü, zirvenin tepesinde yer alıyor ve tırmanmayı başaranlar için harika bir manzara sunuyor.

Fotoğraflar: BBC, wikimedia, nationalgeographic, Alamy, bluedotmagazine, commons

Kaynak: Skyscanner