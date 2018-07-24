Dünya kültürünü şekillendiren 5 ülke

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriDünya kültürünü şekillendiren 5 ülke
GeriSeyahat Dünya kültürünü şekillendiren 5 ülke
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya kültürünü şekillendiren 5 ülke
Seyahat
Hürriyet Haber
24.07.2018 - 10:28, Son Güncelleme:

Dünya kültürünü şekillendiren 5 ülke

Askeri, siyasi veya ekonomik gücüyle değil, kültürüyle dünyayı en fazla etkileyen beş ülke…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Ülkelerin küresel çaptaki etkisi genellikle askeri, siyasi veya ekonomik güçleriyle ölçülür. Ama bazı ülkeler kültürleri, yemekleri, moda ve eğlence dünyaları ile iz bırakmıştır. ABD'de yapılan bir araştırmada (US News & World Report), prestij, mutluluk, modernlik, her anlamda modaya uygunluk ve eğlence dünyasında önemli yer tutma gibi faktörler göz önüne alınarak dünyayı en fazla etkileyen ülkelerin listesi yapıldı. İlk 10'daki ülkelerin çoğu Avrupa'da yer alırken, Japonya (modernlik ve prestij bakımından), Brezilya (mutluluk ve eğlence kültürü) ve ABD (modern ve kültürel etki sahibi) de üst sıraları tuttu.

İşte ilk beşe giren ülkeler…

İTALYA

Valentino, Armani, Versace ve Gucci gibi markalarıyla ünlü İtalya, 'modaya uygunluk' ve 'revaçta olma' bakımından tam puan aldı. İtalyanların görünümlerine dikkat ettiği biliniyor. Ama detaya dikkat özelliği sadece moda alanında değil, yemekten mobilyaya kadar birçok alan için geçerli. Yemekte İtalyan etkisini tam olarak hissetmek için Roma'ya gidilmesi tavsiye ediliyor. Dışarıda yemek burada çok yaygın olduğu gibi, hem geleneksel mutfağı hem de modern yemek çeşitlerini bulmak mümkün.

Dünya kültürünü şekillendiren 5 ülke


FRANSA

'Modernlik', 'prestij' ve 'modayı takip etme' bakımından yüksek puan alan Fransa'nın kültürel etkisi de dünya çapında hissediliyor. Örneğin, Paris'te yaşayan ve Been Around the Globe adlı blog sitesinde seyahatleriyle ilgili yazılar yazan Roobens Fils bu konuda şunları söylüyor: "Çok uzaklardaki insanlar bile Fransız mutfağı, sanatı ve modasından hoşlanıyor ve ilham alıyor. İran'a gittiğimde Moliere'i sevdiğini söyleyen insanlarla karşılaşmak beni çok şaşırttı. İran'da Moliere'i tanıyorlar yani!"

Dünya kültürünü şekillendiren 5 ülke


Fransız kültürünü ilk elden tecrübe edecek en iyi yer Paris olsa da, Bordeaux, Lyon ve Toulouse da çok iyi ve daha küçük çaplı alternatif şehirler olarak görülüyor. Bordeaux iyi şaraplarıyla ünlü. Ayrıca Paris dışında çok sayıda tarihi binaya sahip bir şehir. Fransa'nın en kalabalık üçüncü kenti olan Lyon ise geleneksel Fransız mutfağı ve üç yıldızlı Michelin restoranlarıyla biliniyor.

Dünya kültürünü şekillendiren 5 ülke


2000 yılı aşkın tarihi ile güneydeki Toulouse şehri terakota mimarisi ile ünlüdür. Fransızlar ulus olarak kimlikleri ve dilleri ile de gurur duyarlar. Çoğu Fransız, kendi ülkesinde, bildiği halde İngilizce veya başka bir yabancı dil konuşmayı tercih etmez. "Fransa'da yaşamaya gelen biri oraya uyum sağlamak zorundadır, çünkü Fransızlar size uymak için çaba göstermez" diyor Fils.

Dünyanın en gizemli 5 yeraltı şehri
Dünyanın en gizemli 5 yeraltı şehri

ABD

ABD 'modernlik' ve 'eğlence dünyasında etkili olma' kategorilerinde yüksek puan aldı. Amerikan filmleri, müzikleri, televizyon programları dünya çapında izleniyor. Ülkenin teknoloji sektörü Facebook, Twitter, Google, Amazon gibi şirketleriyle milyarlarca insanın hayatına girmiş durumda. Bu Amerikan kimliği, her şeyin mümkün olabileceği üzerine kurulu 'Amerikan Rüyası'na dayanıyor. 

Dünya kültürünü şekillendiren 5 ülke


Ülkenin en büyük şehri olan ve "hiç uyumayan şehir" olarak bilinen New York City, Amerikan değerlerini en iyi ifade eden şehirdir. Frank Sinatra bir zamanlar burası için "Orada başarırsam her yerde başarırım" demişti. Ülkenin diğer kıyısında Los Angeles'ta ise Hollywood eğlence ürünleri ile ABD'nin yanı sıra tüm dünyanın kültürünü şekillendiriyor. Ancak bu iki kıyı arasında değişken coğrafyası ve 300 milyon nüfusu ile ABD farklı etnisite ve kültürleri barındırıyor. Şehirlerin de birbirinden farklı ruhları var. Miami Chicago gibi değil örneğin.

Dünya kültürünü şekillendiren 5 ülke



İSPANYA

Bir zamanlar dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olan İspanya, Güney Amerika'dan Güneydoğu Asya'ya birçok bölgede kalıcı izler bırakmıştır. Çincenin ardından İspanyolca dünyada en fazla konuşulan ikinci dildir. A World to Travel adlı sitede seyahat blogları yazan Galiçyalı Inma Gregorio, "Gittiğim her yerde, İspanyolca dilinden dinine, mutfağından festivallerine kadar birçok şey buluyorum ülkeme ait" diyor. Yemeye önem verilen İspanya'nın tapas kültürü de dünyaya yayılmış durumda. Yemek sosyalleşme ve paylaşma aracı olarak da görülüyor. Çoğu kişi İspanya'da insanların yaşamak için çalıştığını ve hayata karşı rahat bir tutum takındığını söylüyor.

Dünya kültürünü şekillendiren 5 ülke

Dünya kültürünü şekillendiren 5 ülke


İNGİLTERE

İngilizce dili, etkisi ve yaygınlığının yanı sıra, diğer dillerden ödünç alma esnekliği ile biliniyor. Çok sayıda insan dışarıdan gelerek bu ülkede yeni bir hayat kurabiliyor. Ancak İngilizlerin her zaman söyledikleri şeyi kast etmediklerini akılda tutmak gerekir. Tam olarak ne denmek istendiğini anlamak için dildeki nüansları bilmek ve vücut dilini gözlemek gerekir.Dünyanın önemli finans ve iş merkezlerinden biri olan Londra'ya çalışmak için diğer ülkelerden gelen çok sayıda insan var. Müze, tiyatro ve konser salonlarının bolluğu ile kültür dünyasını çok yakından takip etmek, sürekli yapacak bir şey bulmak mümkündür bu şehirde.

Dünya kültürünü şekillendiren 5 ülke



Ayrıca Londra kültür merkezi olarak tek seçenek de değil. Edinburgh dünyanın en büyük sanat festivaline ev sahipliği yaparken Birmingham da kültür dünyasında önemli bir yer edinme yolunda.

Dünya kültürünü şekillendiren 5 ülke


Kaynak: BBC / Lindsey Galloway

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dünya kültürünü şekillendiren 5 ülke

Kaçkar Dağları'nda bir kartal yuvası: Zil Kale (Rize)

Türkiye’de orman köşklerinde hafta sonu tatili! Üstelik hem yakın hem de ucuz…

En sevilen 8 Yunan adası hakkında bilmeniz gereken her şey!