Dünya karması gibi: 36 saatte Miami sahili

Cuma



15.00

Geleceğin sanatı

Design District’de Louis Vuitton’dan Versace’ye kadar tüm ünlü moda evlerini bulmak mümkün. İki yeni müze de çağdaş alışveriş tapınakları arasında ve her ikisine de giriş ücretsiz. Institute of Contemporary Art, huzurlu bahçesinde açıkhava heykel galerisine ev sahipliği yapıyor. Koleksiyonun odak noktasında güçlü minimalist tablolarıyla Darby Bannard’dan hipnotik, soyut eserlerinin şöhreti Güney Florida’nın ötesine uzanan Tomm El-Saieh’e kadar yerli yetenekler var. Bitişikteki de la Cruz Collection, yüksek tavanlı üç galerisini Rosa ve Carlos de la Cruz’un koleksiyonundan eserlerle oluşturmuş. Yakında daha küçük ve salaş iki sanat kurumu Locust Projects ve Swampspace ‘de sanatın gelecekteki yıldızlarının enstalasyonları sergileniyor.



19.00

En tazesinden

“Daha tazesi varsa okyanusta yüzüyordur” sloganıyla çalışıyor Miami Beach’teki Stiltsville Fish Bar. Dekorasyonu deniz kıyısını andıracak şekilde tasarlanmış. Mönüsü yerel malzemelerden hazırlanıyor. Döküm tencerede pişirilmiş tripletail (180 TL) ya da tatlı etli Florida pompano’sunu (190 TL) deneyebilirsiniz. Sofradan kalkıp restoranın açılabilir ön cephesindeki bölmeye geçin, gün batımı manzarasını izlerken yeşil limonlu Key’i (66 TL) tadın.



22.00

Yüksek ve alçak bar atmosferi

Delano Hotel’in lobisindeki Rose Bar, seçkin ortamı ve perdeleriyle 1990’larda modacıların, foto modellerin, egzantrik şahsiyetlerin buralarda eğlendiği günleri hatırlatıyor. Müşteriler de aynı nostalji içinde. Eğer sıradan bir kokleyle 110 TL ödemek gecenin keyfini kaçıracaksa Mac’s Club Deuce’e gidin. 1964’ten bu yana rengarenk yapısını koruyor. Müşterileri bisikletle gece gezintisine çıkan, çevredeki varoşlarda yaşayanlar. Mönüsünde elma dilimli martini gibi içkileri boşuna aramayın.









Cumartesi



10.00

Hangi sahili seçersiniz?

Hava çok ısınmadan, denize paralel uzanan Ocean Drive’da 5 ve 10’uncu cadde kavşakları arasındaki bölge koşucularla dolmadan sahile inin. Huzur ve sessizlik arıyorsanız kuzeye yürüyün. Masmavi gökyüzü altında dalga seslerinin yankılandığı boş kumsallar birbirini izliyor. 46’ıncı caddeden yukarıya yürüyüşünüzü sürdürebilirsiniz. Yakındaki Art Deco semtinde Miami Design Preservation League‘in düzenlediği rehberli turlar, her sabah 10.30’da başlıyor (140 TL). La Sandwicherie’nin açık havadaki masalarına oturup tereyağlı Fransız croissant (42 TL) veya baget ekmekteki çıtır sandviçlerle kahvaltı yapın.



13.00

Lincoln Road

Lincoln Road artık eskisi gibi alışveriş cenneti değil. Mağaza zincirlerinin şubeleri ve turist tuzağı restoranlarla dolu. Geçmişten birkaç mağaza hala varlığını sürdürüyor: Aile işletmesi dondurmacı Frieze, kitapçı Books & Books, yeni binasında eski heyecanla hizmet veren New World Symphony ve Art Basel’den önce kurulup sanatçılara uygun fiyatla stüdyo kiralayan ArtCenter/South Florida...



14.30

Parlayan yıldızlar

Miami ülkenin en canlı sanat merkezlerinden biri haline geldi. Etkinliklerin merkezi kuzeydeki Wynwood semtinden Little Haiti ve Little River’a kaydı. Çağımızın en etkileyici sanatçılarını görmek istiyorsanız turunuza Emerson Dorsch galerisinden başlayın. Kuzeye doğru devam edin. Yolda Nina Johnson, Primary Projects, Pan American Art Projects, Spinello Projects, Tile Blush ve Fountainhead Studios’a uğrayın.



17.00

İki kitapçı

Little Haiti aynı zamanda kültürel buluşma noktası gibi hizmet veren iki özel kitapçının adresi. Exile Books, sanatçı kitaplarına odaklanmış. Okunmanın ötesinde bir sanat objesi gibi hazırlanmış, el ile ciltlenmiş ürünlerin yanı sıra fotokopiyle çoğaltılmış fanzinler rafları süslüyor. Libreri Mapou ise Haiti göçmenlerinin uğrak yeri. Creole dilindeki kitaplar, gazeteler, İngilizceye tercüme edilen eserler, sanat objeleri ve Port-au-Prince’den ithal CD’ler mağazanın hazineleri.



19.00

Yıldızların altında

Design District’teki Mandolin Aegean Bistro, mönüsünü Yunan ve Türk mutfağından oluşturmuş. 1940’lardan kalma, mavili beyazlı boyanmış kulübe bu yaklaşımla örtüşüyor. Arka bahçesinde bir masa seçin, sofranıza yıldızlar eşlik etsin. Ana yemek olarak kuzu burger (100 TL) ya da ızgara kuşbaşından souvlakia (175 TL) deneyebilirsiniz.



22.00

Küba rüzgarı

Little Havana’daki Ball&Chain, 1935’ten bu yana müziğin yankılandığı bir gece kulübü. Sahnesinden Count Basie, Billie Holiday gibi efsaneler geçmiş. Dekor, her an eski günlerden bir yıldızın sahnede belirebileceği izlenimini veriyor. Kentin en iyi salsa grupları, programlarını sol eğilimli Palo! Ve Spam Allstars gibi Küba ezgilerinden funk ve psychedelic melodiler üreten gençlerle paylaşıyor. Gecenin sonunda dans pisti coşuyor.









01.00

Gece yarısından sonra müzik

Wynwood’daki loş The Electric Pickle’ın DJ’leri, seçtikleri house türü müziklerle bu atmosferi destekler. Benzer barlardan Gramps, arka bahçesindeki sahneye çoğunlukla post-punk gruplara açıyor. Her iki barın atmosferi South Beach’de kapısında papyonlu korumaların beklediği gece kulüplerinden çok çok uzak. Rahat ve samimi.



10.00

Şöhretlerin son durağı

Yaklaşık 30 yıldır Miami’nin eski gazete yayın yönetmenleri stajyer muhabirlerini Dr. Paul George’un kent turlarına gönderir. Akademisyen ve Florida Tarih Derneği’nin eski başkanı George, kentte kimin nerede gömülü olduğunu bilir! ‘Miami’nin Hayaletleri’ isimli turunda yürüyerek mezarlıkları gezdiriyor, müthiş bir zekâ ve espri gücüyle geçmişin kahramanları hakkında bilgi veriyor. Turlar Miami Tarih Müzesi’nce düzenleniyor. Miami Nehri boyunca çıkılan tekne turunda (330 TL), 1980’lerin kokain mafyasının silahlı çatışmaya girdiği, ürpertici olayların yaşadığı bölgeye uğruyor. Yasemin kokulu Coconut Grove (80 TL) rotasında bir zamanların acımasız korsanlarının mağarasına, kentteki ilk modern yerleşime uğrayıp kentin geçmişinden büyülü öyküler anlatıyor.



13.00

Okyanusla yakın temas

Kente son kez su yüzeyinden bakmadan ayrılmayın. South Beach Kayak, iki saati 165 TL’ye kano kiralıyor. Körfezdeki istediğiniz yapıya denizden yaklaşıp inceleyebilirsiniz.