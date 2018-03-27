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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın raporuna göre yok olma sınırındaki 10 hayvan türü
Seyahat
Hürriyet Haber
27.03.2018 - 16:44, Son Güncelleme:

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın raporuna göre yok olma sınırındaki 10 hayvan türü

İsviçre merkezli Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), güncel raporunda, neredeyse 3 bin türün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu bildirerek, bu hayvanların korunması çağrısında bulundu. Kuruluş, dört gün önce, dünyada sadece bir tane kalan erkek Orta Afrika beyaz gergedanı Sudan’ın ölümünün, diğer türlerin kaderi için bir uyarı olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

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Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), yeni raporunda yaklaşık 3 bin hayvan türünün soyunun tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, durumun çevreye vereceği geri dönülmez zararlar hususunda insanları uyardı.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın raporuna göre yok olma sınırındaki 10 hayvan türü

Hafta başında, 45 yaşında hayatını kaybeden dünyadaki tek erkek Orta Afrika beyaz gergadanı Sudan’ın ölümünü son derece yıkıcı olarak betimleyen WFF’nin Baş Yaban Hayatı Danışmanı Heather Sohl konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Boynuzlarına olan talep nedeniyle, Orta Afrika beyaz gergedanlarının yok oluşlarını kendi gözlerimizle izledik. İnsanlar, vahşi yaşamı birçok yönden tehdit ediyor. Tarım, mobilyacılık, madencilik sektörleri ve altyapı için arazi kullanımı habitatları yok ederek, bitki ve hayvan türlerinin geleceğini tehdit ediyor. Türlerinin bu denli yıkımı ise iklim değişikliğinin en büyük nedenlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.” Sudan'ın ölümünün ardından her biri dişi olan yalnızca iki tane Orta Afrika beyaz gergedanı kaldı. 

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Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçilerinin sayısı 60’a çıktı

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın raporuna göre yok olma sınırındaki 10 hayvan türü

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Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın raporuna göre yok olma sınırındaki 10 hayvan türü

Sumatra gergedanı – Dünyadaki nüfusu 100’den az.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın raporuna göre yok olma sınırındaki 10 hayvan türü

Güney Çin kaplanı – Vahşi doğadaki nesli tükendi.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın raporuna göre yok olma sınırındaki 10 hayvan türü

Dağ gorili – Dünyada 880 tane kaldı.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın raporuna göre yok olma sınırındaki 10 hayvan türü

Sumatra kaplanı - Dünyadaki popülasyonunun 400-500 civarı olduğu tahmin ediliyor. 

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Malezya kaplanı- Dünyadaki nüfusu tahmini olarak 240-340 arasında…

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın raporuna göre yok olma sınırındaki 10 hayvan türü

Batı Afrika düzlük gorili -Dünyada kaç tane kaldığı bilinmiyor. Ama sayısının oldukça az olduğu düşünülüyor.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın raporuna göre yok olma sınırındaki 10 hayvan türü

Cava gergedanı - Dünyadaki popülasyonu 58-68 arasında. 

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Sevgililer Günü'ne, nesli tehdit altındaki türleri 'evlat edinme' kampanyası

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın raporuna göre yok olma sınırındaki 10 hayvan türü

Cross River Gorili - Dünyada 200-300 civarında Cross River gorili bulunuyor.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın raporuna göre yok olma sınırındaki 10 hayvan türü

Amur parsı- Dünyada yalnızca 60 tane kaldı.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın raporuna göre yok olma sınırındaki 10 hayvan türü

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