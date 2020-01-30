Dünya Çin'e uçuşları durduruyor

İngiliz hava yolları British Airways (BA), yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını durdurma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, "İngiltere Dışişleri Bakanlığının seyahat uyarısının ardından derhal geçerli olmak üzere Çin ana karası ile karşılıklı tüm uçuşları askıya aldık" ifadesine yer verildi. Açıklamada, karar nedeniyle BA müşterilerinden özür dilenerek, "Müşterilerimizin ve mürettebatın güvenliği daima önceliğimizdir. Gelecek günlerde Çin'e ya da Çin'den seyahat edecek yolcular, BA.com adresinde daha fazla bilgi edinebilir" değerlendirmesi yer aldı.

LUFTHANSA GROUP'TAN TÜM UÇUŞLARI DURDURMA KARARI

Alman hava yolu firması Lufthansa Group'a bağlı hava yolu şirketleri, yeni tip corona virüsü (2019-nCoV) salgını nedeniyle Çin'e tüm uçuşlarını 9 Şubat 2020’ye kadar durdurma kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamada, "Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines Çin ana karası ile karşılıklı tüm uçuşları 9 Şubat'a kadar askıya alacak. Operasyonel nedenlerle Çin'e yapılan uçuşlara yönelik rezervasyonların kabulü şubat ayının sonuna kadar askıya alınacak." ifadesine yer verildi. Açıklamada, Lufthansa, SWISS ve Austrian Airlines’ın planlanan uçuşlarını gerçekleştirme ve uçuş ekiplerinin Almanya, İsviçre ve Avusturya'ya dönmeleri için Çin'deki uçuş noktalarına son bir kez uçacakları da belirtildi.



GÜRCİSTAN VE UKRAYNA DİREKT UÇUŞLARI ASKIYA ALDI

Gürcistan, corona virüsü nedeniyle Çin'e direkt uçuşların askıya alındığını açıkladı. Gürcistan Sivil Havacılık Ajansı tarafından yapılan açıklamada, kararın virüsün Gürcistan topraklarına girmesini önlemek için önleyici tedbirler çerçevesinde alındığı belirtildi. Çin tarafının Gürcistan Sivil Havacılık Ajansı'nın kararı hakkında bilgilendirildiği kaydedilen açıklamada, “Gürcistan ve Çin arasında doğrudan uçuş yasağı, 29 Mart 2020'ye kadar yürürlükte kalacak” ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Direktörü Andrey Skipalskiy, Çin'deki yeni tip corona virüsü salgınıyla ilgili durumun değişmemesi halinde 3 Şubat'tan itibaren Ukrayna ve Çin arasındaki doğrudan uçuşların askıya alınacağını ifade etti.

THY'DEN UÇUŞ AÇIKLAMASI

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan "Türk Hava Yolları olarak Çin'de ortaya çıkan Corona Virüsü ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlarla gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Değerlendirmelere göre sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

İNGİLTERE, SEYAHAT EDİLMEMESİNİ İSTEMİŞTİ

BA'nın, Pekin ve Şahghay ile İngiltere arasında karşılıklı günlük uçak seferleri bulunuyordu. İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, devam eden corona virüsü salgını nedeniyle zorunlu seyahatler hariç Çin ana karasına gidilmemesi tavsiyesinde bulunulmuştu. Uyarının, Hong Kong ve Makao özel idari bölgesi için geçerli olmadığı belirtilen açıklamada, halihazırda Çin'de bulunan İngiliz vatandaşlarından da seyahatlerin gelecek günlerde zorlaşabileceğini göz önünde bulundurarak kendi kişisel koşullarına göre karar vermeleri talep edilmişti.

Salgının çıkış noktası olan Hubey eyaleti hariç Çin'den ayrılmak için halen ticari uçak seferlerinin mevcut olduğu vurgulanan açıklamada, Hubey'deki İngilizlerin tahliye edilmesi için de çalışıldığı bildirilmişti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Tibet Özerk Bölgesi dışında ülke geneline yayılan 2019-nCoV salgını nedeniyle 132 kişinin hayatını kaybettiğini, virüsten etkilenen sayısının, 1239'unun durumu ağır olmak üzere, 5 bin 974'e çıktığını açıklamıştı. Ülkede, virüs taşıdığından şüphelenilen kişi sayısı 9 bin 239'a yükselmiş, virüsten etkilenen kişilerle herhangi bir şekilde temasa geçmesi nedeniyle müşahede altına alınanların sayısı da 59 bin 990'a çıkmıştı.