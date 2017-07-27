Dünya barışı için yollara düşen gezgin

Yürüyüşle ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Benjamin, İsviçre'den geldiğini belirterek, "Şimdi, büyük yolculuklar yapıyorum. İsviçre'den başladığım yürüyüşü Hindistan'da sonlandıracağım. Dünya barışı için yürüyüşe başladım.







İsviçre'den burası 1 yıl 2 ay sürdü. İsviçre'den Hindistan ise 2,5 yıl sürüyor. 14 aydır yoldayım ve yolculuğumu yürüyerek gerçekleştiriyorum. Buradan Tatvan, Van, İran, Afganistan ve Pakistan üzerinden Hindistan'a geçeceğim. Bu yürüyüşü sadece barışa dikkat çekmek için yapıyorum" dedi