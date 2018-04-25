Duman içinde saklı bir köy
Açıkçası yılbaşını nerede kutlayacağımızı çok düşünmüştük. En iyi hangi ülkede kutlanır sorusu üzerinde çok kafa yorduk. Yılbaşını en iyi şekilde kutlayan millet denince aklıma sorgusuz-sualsiz Ruslar geliyor. Büyük bir bütçemiz de yoktu aslında... Bu sebeple “yurt dışına çıkmayalım” dedik. Yılbaşını kendi ülkemiz Azerbaycan’da ama çoğunlukla Rusların yaşadıği bir köyde kutlamaya karar verdik. Sanki masallardan ve çocukken izlediğimiz çizgi filmlerden fırlamış İvanovka köyünde...
İvanovka'ya nasıl gidilir?
İvanovka İsmayıllı kentinin en güzel köylerinden biri. Dilerseniz Bakü Uluslararası Terminali’nden her saat başı otobüsler kalkıyor İsmayıllı’ya. Büyük Kafkas Dağları’nın eteğide yer alan İsmayıllı kenti başkent Bakü’den 239 km uzaklıkta. Yani ulaşım sadece birkaç saatinizi alır. İvanovka kent merkezinden 10-15 dakikalık bir mesafede. Kent merkezinden otobüs ve taksilerle gitmek mümkün İvanovka’ya.
İvanovka’da nerede kalnır?
Köyde iki büyük guesthouse var. Booking.com üzerinden rezervasyon yapmanız mümkün. Büyük oteller ise kentte yer alıyor. Köydeki konuk evleri temiz ve bütçenize uygun. Eger yolunuz düşerse gönül rahatlığıyla misafirleri olabilirsiniz. Bir gezgin için en önemli bilgileri verdim sanırım. O zaman köyü gezmeye ne dersiniz?
Orda bir köy var uzak’ta...
İvanovka köyü 1847 yıllarında Kafkasa göç eden ruslar tarafından (molokan) kuruldu. Köye kurucusu olan İvan Pershin’in şerefine İvanovka ismi verildi. Köyün nüfusu çoğunlukla Ruslar olduğu için burda Rusça konuşuluyor. Ruslar sadece dil geleneklerini değil mimari geleneklerini de koruyor. İvanovka’da birbirinden güzel eski Rus evleri mevcut. Mutlaka ev tahta veya tuğladan inşa edilmeli, minik bahçe, alçak duvarlarla kapsanmalı, evin üstü üçken olmalı. Köye yeni gelenler de evlerini geleneklere uygun inşa ediyor. Bu arada gün boyu köye Acınohur ön dağlıklarından duman geliyor. Duman olduğu sırada evleri ve insanları gözle seçe bilmek neredeyse imkansız. Bu köye güzellik katıyor desem yanılmam.
Sovyet döneminden kalma yegane Kolhozlardan biri İvanovka’da...
Köy nüfusunun neredeyse yarısı burada çalışıyor. Kolhoza zamanında işinin en iyisi olan yönetici Nikolay Vasilyeviç Nikitinin ismi verilmiş. Nikitin burayı tam 41 yıl yönetmiş. Köylülürin yegane geliri buraya bağlı değil tabii ki. Köylüler bir-birinden lezzetli peynir, bal, yoğurt, çeşit-çeşit turşular üreterek turistlere satıyor.
Aşık (Ozan) Bayramlı gölü
İvanovka’da saklı bir cennet mevcut. Saklı cennetin ismi Aşık bayramlı Gölü. Göl Devebatan Nehri’nin yatağında yer alıyor. Gölde çeşit çeşit balıklar, etrafında birbirinden güzel balık lokantaları var. Göl etrafında turizm cenneti kurmak için o kadar müthiş bir potansiyel var ki, ne yazak ki henüz sadece keşfedilmeyi bekliyor.
Kısa bir bilgiyi de sizinle paylaşmak isterim. Aslında İvanovka yazın daha güzel. Eger hâlâ gezi planları yapmadıysanız İvanovkayı gezilecekler listesine ekleye bilirsiniz.
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