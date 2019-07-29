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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Düden Şelalesi'ne ziyaretçi ilgisi
Seyahat
Anadolu Ajansı
29.07.2019 - 10:09, Son Güncelleme:

Düden Şelalesi'ne ziyaretçi ilgisi

Antalya'da geçen yıl 400 bin yerli ve yabancı turistin gezdiği, doğal güzelliği ve serinleten suyuyla ilgi gören Düden Şelalesi'nin ziyaretçi sayısı arttı.

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Antalya'da, mavi ve yeşilin buluştuğu, doğal güzelliğiyle büyüleyen ve yazın da soğuk suyuyla serinleten Düden Şelalesi'ne ziyaretçi sayısında yüzde 30 artış yaşandı. Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta, Kepez ilçesindeki şelale, doğal güzelliğiyle yerli turistlerin yanı sıra yabancıların da gözdesi.

Düden Şelalesine ziyaretçi ilgisi


Serinlemek, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercih ettiği şelaledeki, mağara da ilgi görüyor. Mavi ve yeşilin birleştiği Düden Şelalesi'ni ziyaret edenler, fotoğrafı çektiriyor, ırmağın kenarında oturup eşsiz güzellikleri seyretmenin keyfini çıkarıyor.

Düden Şelalesine ziyaretçi ilgisi


Geçen yıl 400 bin kişinin ziyaret ettiği şelaleyi, yılın yedi ayında yüzde 40'ını yabancı turistlerin oluşturduğu 350 bin kişi gezdi. Şelaleyi, yıl sonuna kadar 650 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Düden Şelalesine ziyaretçi ilgisi


"Manzarayı izlemek güzel"

Düden Şelalesi'ni ziyaret eden Rus turist Anna Paslavo, ilk kez geldiği şelaleye hayran kaldığını, sosyal medyadan paylaşımlarda bulunduğunu söyledi. Herkesin şelaleyi görmesini isteyen Paslavo, "Harika bir yer, doğasına bayıldım. Manzarayı izlemek güzel" dedi.

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