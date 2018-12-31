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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Düden Şelalesi kışın da turistlerin gözdesi
Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: Anadolu Ajansı
31.12.2018 - 12:22, Son Güncelleme:

Düden Şelalesi kışın da turistlerin gözdesi

Turizmin başkenti Antalya'da her yıl 400 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Düden Şelalesi, renk cümbüşü ve gürül gürül akan suyuyla turistlerin yaz kış gözdesi... Antalya kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan şelaleyi, Çin'den Japonya'ya, Filistin'den Rusya'ya, Amerika'dan Almanya'ya farklı ülkelerden binlerce turist ziyaret ediyor.

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Yazın serinlemek, doğayla baş başa kalmak için çok tercih edilen Düden Şelalesi, kışın da misafirlerine iyi geliyor. Sonbaharın turuncu, yeşil, sarı, kahverengi ve kızıl renklerinin bir cümbüşe çevirdiği şelalede hatıra fotoğrafı çektirenler, ırmağın kenarında saatlerce oturup, bu eşsiz güzellikleri izlemenin keyfini çıkarıyor. Şelalenin de içinde yer aldığı tabiat parkında merdivenlerle tırmanan turistler, mağarada da güzel zaman geçiriyor.

Düden Şelalesi kışın da turistlerin gözdesi

"Şelaleyi hep fotoğraflarda görmüştüm"

Almanya'dan tatil için Antalya'ya gelen ziyaretçilerden Hakan Bozdemir, yaptığı açıklamada, Düden Şelalesi'nin fotoğraflardaki kadar güzel olduğunu belirterek, şehirde böyle bir güzelliğin bulunmasının ilginç olduğunu söyledi. Zerrin Bozdemir de Antalya'ya ilk defa geldiğini vurgulayarak, "Kışın ortasında böyle bir güzellik görmek çok iyi geldi. Almanya çok soğuk, kar var. Burası çok huzurlu, kafa dinlemek için çok iyi. Su gürül gürül akıyor, renklerin ortasında insan gözlerini alamıyor" dedi.

Düden Şelalesi kışın da turistlerin gözdesi

Tatil için ailesiyle gelen Ünal Aktuğ ise 37 yıldır Almanya'nın Köln kentinde yaşadıklarını ifade ederek, şelaleyi 25 sene sonra tekrar ziyaret etme fırsatı bulduklarını anlattı. Yasemin Aktuğ da şelaleye ilk kez geldiğini belirterek, "Çok mutlu olduk, bol bol fotoğraf çektirdik. İnsanı büyülüyor" dedi. Kayseri'den gelen Nurbanu Eker ise ilk kez ziyaret ettiği şelaleye hayran kaldığını dile getirerek, "Saatlerdir buradayım, hiç gitmek istemiyorum. Oturup, kitap okumak istiyorum. Huzur veriyor" diye konuştu.

Düden Şelalesi kışın da turistlerin gözdesi

"Kışın sular daha coşkun"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Sağlık Eğitim Kültür ve Ticaret Limited Şirketi (ANSET) Genel Müdürü Gaye Doğanoğlu, şelalenin kışın da yoğun ilgi gördüğünü söyledi. "Markanın yazı kışı olmaz. Her mevsim yoğun ilgi var." diyen Doğanoğlu, kente gelenlerin şelaleye uğramadan gitmediğini ifade etti.

Düden Şelalesi kışın da turistlerin gözdesi

Düden Şelalesi'nin kentin markası olduğuna dikkati çeken Doğanoğlu, şunları kaydetti: "Antalya'nın turist sayısı 14 milyona yaklaşıyor. Bu oranla şelaleye yapılan ziyaretçi sayısı da artıyor. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl ziyaretçi sayısında rekor düzeylerine ulaştık. Düden Şelalesi'nin değişik bir özelliği var. Kaynaktan çıkan su, kilometrelerce yer altından gidip, kanalla döküldüğü yere ulaşarak, güzel bir görsellik yaratıyor. Daha sonra Düden çayı olarak Akdeniz'e kavuşuyor"

Düden Şelalesi kışın da turistlerin gözdesi

Orta Avrupa, İskandinavya ve Orta Asya ülkelerinden, her milletten insanın şelaleyi ziyaret ettiğini aktaran Doğanoğlu, kente gelenlerin Düden Şelalesi'ne uğramadan gitmediğini vurguladı.

Düden Şelalesi kışın da turistlerin gözdesi

Özellikle Almanya, Rusya, Polonya, İsveç ve Norveç ülkelerinden yoğun ilgi olduğuna işaret eden Doğanoğlu, "Her gün başka ülkeden insanlar karşılıyoruz. Kış dahi olsa haftada en az bir kere şelaleye gidiyorum. Düden'in yazı ayrı kışı ayrı güzel. Toroslarda kar var. Antalya çok yağmur aldı bu sene. Sular daha coşkun akıyor. Su şenliğini görmek de ayrı bir güzellik. Ziyaretçi sayısı her yıl giderek artıyor" dedi.

Düden Şelalesi kışın da turistlerin gözdesi

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