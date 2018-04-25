Dubai ve Doha arasÄ±ndaki 7 fark

BirleÅŸik Arap Emirlikleriâ€™nden Dubai ve Katarâ€™Ä±n baÅŸkenti Dohaâ€¦ Son zamanlar da her iki ÅŸehir de; yaÅŸamÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± daha cazip hale getiren imkanlarÄ±yla dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndan iÅŸ iÃ§in gelenleri kÄ±sa veya uzun dÃ¶nemli aÄŸÄ±rlÄ±yor, hatta yeni evli Ã§iftlerin daha gÃ¼venli ve stabil bir hayat kurmak iÃ§in tercihi oluyor. Ä°ÅŸ haricinde de kÄ±sa sÃ¼reli kaÃ§amaklar iÃ§in Ã§ok cazip alternatifler sunuyor. Biz ikisini de iÅŸ seyahati sÄ±rasÄ±nda Ã¼Ã§ gÃ¼n gezme imkÃ¢nÄ± bulduk ve genel hatlarÄ±yla ortak Ã¶zellikleri Ã§okmuÅŸ gibi gÃ¶zÃ¼kse de yaÅŸama dair bazÄ± farklÄ±lÄ±klar gÃ¶zlemledikâ€¦







YaÅŸam

Dubai, OrtadoÄŸuâ€™nun modern ÅŸehriâ€¦ BatÄ± kÃ¼ltÃ¼rÃ¼nÃ¼n etkileri Ã§ok daha baskÄ±n ve bu yÃ¼zden bazÄ± konularda daha rahatâ€¦ Ã–rneÄŸin yabancÄ±larÄ±n giyinme ÅŸekliyle ilgili Ã¶zel bir kÄ±sÄ±tlama yokken Dohaâ€™da halka aÃ§Ä±k yerlerde dizler ve omuzlar kapalÄ± tutulmalÄ±... Dubaiâ€™de partiler, konserler, aÃ§Ä±k plajlar Ã¶ne Ã§Ä±kan Ã¶zellikleriyken; Doha daha yerel ve otantik bir atmosfere sahip. Her ikisinde de birÃ§ok kÃ¼ltÃ¼r bir arada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kÃ¼ltÃ¼rel aÃ§Ä±dan zengin; fakat yaÅŸayÄ±ÅŸ ÅŸekilleri Ã§ok farklÄ±.







ParanÄ±n gÃ¼cÃ¼nÃ¼n ispatÄ± yapay ÅŸehir Dubaiâ€™ye karÅŸÄ± bazÄ± Ã¶nyargÄ±larÄ±m olduÄŸu halde ÅŸehri oldukÃ§a renkli ve eÄŸlenceli buldum. GerÃ§ekten de bilgisayar oyunun ekranÄ±na bakÄ±yormuÅŸum gibi hissetsemâ€¦ Turistik aÃ§Ä±dan gerÃ§ekten ilgi Ã§ekici ve farklÄ±. Dohaâ€™da ÅŸehrin kokusunu ve tadÄ±nÄ± daha net alabiliyorsunuz. DÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n ki â€˜souqâ€™ diye anÄ±lan marketleri Dubaiâ€™de gÃ¶kdelen manzaralÄ±yken, Dohaâ€™da nargileci ve kahveciler iÃ§inde; biraz OrtakÃ¶yâ€™Ã¼ anÄ±msatÄ±yor hatta kumpirci bile var!

KeÅŸfedilecek yerler

Her ikisinde ortak olan en cazip turistik aktivite Ã§Ã¶l safarisi. Hatta Ã§Ã¶lde daha uzun zaman geÃ§irmek isteyenler, 4-6 kiÅŸilik ciplerle kum tepelerinde zÄ±playa zÄ±playa tur atÄ±p, deveye binebilir, hatta kamp alanÄ±nda Arap mÃ¼zikleri ve yemekleriyle geceyi daha da uzatabilirsiniz. Dubaiâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de ayrÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± nokta ise gÃ¶kdelenleri ve alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezleri. DÃ¼nyanÄ±n en yÃ¼ksek binasÄ± BurÃ§ Halife ve dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi Dubai Mall. DÃ¼nyanÄ±n ilk 7 yÄ±ldÄ±zlÄ± oteli BurÃ§ El Arap, mÃ¼zikle dans eden fÄ±skiye gÃ¶sterileri ve ÅŸatafatlÄ± pek Ã§ok detayâ€¦ Dohaâ€™da ise Souq Waqif pazarÄ±nda gezebilir, hediyelik eÅŸyalar alÄ±p nargile iÃ§ebilirsiniz. BurasÄ±, kesinlikle ÅŸehrin ruhunu hissedebileceÄŸiniz bir yer. DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi deÄŸil ama, en bÃ¼yÃ¼k Ä°slami Eserler MÃ¼zesi de Dohaâ€™da.











Yeme-iÃ§me

Kimi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda farklÄ± tatlarÄ±n peÅŸine dÃ¼ÅŸer, kimi yine de alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan Ã¶dÃ¼n vermek istemez. Dohaâ€™da patlÄ±canlÄ± peynirli ÅŸakÅŸuka menemenle gÃ¼ne baÅŸlayÄ±p, akÅŸam sofranÄ±zda deve eti gÃ¶rebilirsiniz. Dubaiâ€™de ise artÄ±k her yerde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z, bildiÄŸimiz ve aynÄ± tadÄ± bulabildiÄŸimiz restoranlarÄ±n hepsi var! Hatta TÃ¼rk usulÃ¼ et lokantalarÄ± bizdeki dÃ¼zeni Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla birlikte Dubaiâ€™ye taÅŸÄ±mÄ±ÅŸlar.

Vize

VarÄ±ÅŸ noktasÄ±na karar verme aÅŸamasÄ±nda; vize en belirleyici deÄŸiÅŸkenler arasÄ±nda yer alÄ±yor. Ã–zellikle vakit ve nakit aÃ§Ä±sÄ±ndan kÄ±sÄ±tlÄ± imkanlarla veya spontane bir kararla seyahat planÄ± yapÄ±yorsanÄ±z; evrak toplamak, randevu almak, ayrÄ±ca bir vize Ã¼creti yatÄ±rmaktansa bir Ã¼lkeyi vizesiz ziyaret edebiliyor olmak bence kararÄ± hÄ±zlandÄ±rÄ±cÄ± ve ayÄ±rt edici bir Ã¶zellik. Bu aÃ§Ä±dan baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda vize derdinin olmamasÄ± Dohaâ€™yÄ± bir hafta sonu kaÃ§amaÄŸÄ± veya 3-4 gÃ¼nlÃ¼k tatil planlarÄ± iÃ§in daha cazip kÄ±lÄ±yor. Dubai iÃ§in internet Ã¼zerinden de olsa belli bir sÃ¼re Ã¶ncesinden baÅŸvurusunu yapmak, vize Ã¼cretini yatÄ±rmak, Ã§Ä±ktÄ±sÄ±nÄ± alÄ±p havaalanÄ±na gitmek durumunda kalmak planlar Ã¼zerinde deÄŸiÅŸiklikler yapmaya sebep olabilir.







UlaÅŸÄ±m

Vize ne kadar belirleyiciyse; kaÃ§ saatte ve ne kadara gittiÄŸiniz karar verme anÄ±nda aynÄ± Ã¶lÃ§Ã¼de etkili. Burada sÃ¼re belirleyici deÄŸil Ã§Ã¼nkÃ¼ iki ÅŸehre de uÃ§uÅŸ 4.30 saat civarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. FiyatlarÄ±ysa dÃ¶nemsel etkinliklere gÃ¶re deÄŸiÅŸkenlik gÃ¶sterse de Dubai her zaman biraz daha pahalÄ±. Ama ikisinin de en bÃ¼yÃ¼k ortak Ã¶zelliklerinden biri bÃ¼yÃ¼k havayolu ÅŸirketlerinin aktarmalÄ± uÃ§uÅŸlarÄ± iÃ§in ana merkez olmasÄ±; bu sebeple hem Ã§ok farklÄ± havayolu alternatifi ve uÃ§uÅŸ saatleri bulabilirsiniz. HavaalanÄ±ndan ÅŸehir merkezi kilometre bazÄ±nda Ã§ok uzak deÄŸil, trafiÄŸe denk gelmezseniz tabii. Dubaiâ€™de genel olarak mesafeler birbirine Ã§ok uzak olmasa da trafik ulaÅŸÄ±mÄ± zorlaÅŸtÄ±rÄ±yor; Dohaâ€™da hem mesafeler daha uzak hem de trafik var. AyrÄ±ca trafik lambalarÄ±na dikkat etmek lazÄ±m Ã§Ã¼nkÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta geÃ§menin cezasÄ± 2500 dolarmÄ±ÅŸ!









Ortak noktalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra yaÅŸam tarzÄ±, kÄ±lÄ±k kÄ±yafet, yeme-iÃ§me, ulaÅŸÄ±m, vize ve turistik aktiviteleri aÃ§Ä±sÄ±ndan farklarÄ± da Ã§ok. YÄ±llara sari bir geÃ§miÅŸi olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Dubai gÃ¶steriÅŸli tasarÄ±mlarÄ± ve yaÅŸam tarzlarÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±karken, Dohaâ€™da yÃ¼kselen gÃ¶kdelenlerin ardÄ±nda biraz daha farklÄ± bir yaÅŸam var. Her ikisi de 2-3 gÃ¼nlÃ¼k bir kaÃ§amak iÃ§in Ã§ok iyi bir alternatif ve ÅŸu anda gitmek iÃ§in hala Ã§ok sÄ±cak deÄŸil! EÄŸer nisan sonu-mayÄ±s baÅŸÄ±na kadar organize olamÄ±yorsanÄ±z da EylÃ¼l-Ekimâ€™i beklemenizi tavsiye ederim.

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