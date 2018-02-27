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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Safari heyecanı eve taşındı: Botswana'da muhteşem safari evi

Seyahat
Hürriyet Haber
27.02.2018 - 14:55, Son Güncelleme:

Dört mevsim dört rota

Bu yıl daha fazla seyahat etmek ve daha önce görmediğiniz yerleri görmeye ne dersiniz? Henüz nerelere gideceğinize karar veremediyseniz, farklı mevsimlere uygun rotalara göz atmalısınız. İşte size dört mevsim dört rota…

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1- Kış gelince Amasya

Ülkemizde ve Avrupa’da soğuk geçen kış aylarında seyahat etmek diğer dönemlere kıyasla biraz daha zorlayıcı olabilir. Ancak bu dönemde de görülebilecek harika yerler var.

Dört mevsim dört rota

Örneğin Yeşilırmak kıyısında kurulan tarihi şehir Amasya’yı kar altında görmek bambaşka bir deneyim olabilir. Osmanlı döneminde şehzadelerin yetiştirildiği bir yer olarak bilinen şehirde kışın gezmek çok keyifli olacaktır.

2- İlkbaharda Kapadokya

Havaların ısınmaya başladığı bahar aylarında ülkemizin aynı zamanda en çok ziyaret edilen yerlerinden olan Kapadokya ideal rotaların başında geliyor. Ilık havada Göreme, Ürgüp ve Ihlara Vadisi gibi yerleri gezebilir, balonla tüm bölgeyi havadan görebilirsiniz.

Dört mevsim dört rota

İlginç taş oluşumlarıyla ünlü. Yurt dışında ise Japonya bu dönemde ideal. Sakura ağaçlarının çiçek açma dönemi olan Nisan ayının başında Japonya’ya gelerek benzersiz fotoğraflar çekebilirsiniz. Tarihi tapınaklar ve dev gökdelenlerle tam bir tezatlar şehri olan Tokyo’da Akihabara ve civarında dolaşmak da mutlaka yapılması gerekenlerden.

3- Yazın Ege kıyıları

Yaz mevsiminin tadı en iyi Ege’de çıkar! Hem ülkemizin Bodrum, Çeşme ve Marmaris gibi birbirinden güzel kıyılarında dolaşabilir hem de sahilden kalkan teknelere atlayarak komşumuz Yunanistan’ın adalarının yolunu tutabilirsiniz.

Egenin huzurlu noktası: Seferihisar
Ege'nin huzurlu noktası: Seferihisar

Üstelik bazı adaları ziyaret etmek için kısa sürede alınabilen kapı vizesi yeterli.

4- Sonbaharda Avrupa

Eğer tarihi Avrupa şehirlerini görmenin hayalini kuruyorsanız, bunun için en uygun dönemlerden biri sonbahar. Tarihi kıtada yazın kalabalığından ve yüksek fiyatlardan etkilenmeden rahatça gezip dolaşmanın tadını çıkarabilirsiniz. Üstelik sonbaharda hava sıcaklıkları da ideal.

Dört mevsim dört rota

Eğer tarihi yerleri görürken bir taraftan denizin, güneşin ve kumsalların keyfine varmak isterseniz, Barselona ve Valensiya gibi İspanya’nın Akdeniz kıyısında bulunan şehirlerini tercih edebilir ve rotanızı doğruca İbiza ve Mayorka’ya çevirebilirsiniz. İtalya’dan vazgeçemeyenler ise sonbaharda Roma, Floransa, Venedik gibi klasik rotaların veya Cinque Terre köylerini dolaşmanın keyfine varabilirler. İspanya Barselona ve Madrid gibi tarihi şehirleriyle olduğu gibi dayanılmaz tatlarıyla da gezginlerin kalbini fethediyor.

Kaynak: Enuygun
Fotoğraflar: Milliyetemlak, rooteto, tuerkei-reisetipp.de, untours.

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