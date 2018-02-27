Dört mevsim dört rota
Bu yıl daha fazla seyahat etmek ve daha önce görmediğiniz yerleri görmeye ne dersiniz? Henüz nerelere gideceğinize karar veremediyseniz, farklı mevsimlere uygun rotalara göz atmalısınız. İşte size dört mevsim dört rota…
1- Kış gelince Amasya
Ülkemizde ve Avrupa’da soğuk geçen kış aylarında seyahat etmek diğer dönemlere kıyasla biraz daha zorlayıcı olabilir. Ancak bu dönemde de görülebilecek harika yerler var.
Örneğin Yeşilırmak kıyısında kurulan tarihi şehir Amasya’yı kar altında görmek bambaşka bir deneyim olabilir. Osmanlı döneminde şehzadelerin yetiştirildiği bir yer olarak bilinen şehirde kışın gezmek çok keyifli olacaktır.
2- İlkbaharda Kapadokya
Havaların ısınmaya başladığı bahar aylarında ülkemizin aynı zamanda en çok ziyaret edilen yerlerinden olan Kapadokya ideal rotaların başında geliyor. Ilık havada Göreme, Ürgüp ve Ihlara Vadisi gibi yerleri gezebilir, balonla tüm bölgeyi havadan görebilirsiniz.
İlginç taş oluşumlarıyla ünlü. Yurt dışında ise Japonya bu dönemde ideal. Sakura ağaçlarının çiçek açma dönemi olan Nisan ayının başında Japonya’ya gelerek benzersiz fotoğraflar çekebilirsiniz. Tarihi tapınaklar ve dev gökdelenlerle tam bir tezatlar şehri olan Tokyo’da Akihabara ve civarında dolaşmak da mutlaka yapılması gerekenlerden.
3- Yazın Ege kıyıları
Yaz mevsiminin tadı en iyi Ege’de çıkar! Hem ülkemizin Bodrum, Çeşme ve Marmaris gibi birbirinden güzel kıyılarında dolaşabilir hem de sahilden kalkan teknelere atlayarak komşumuz Yunanistan’ın adalarının yolunu tutabilirsiniz.
Üstelik bazı adaları ziyaret etmek için kısa sürede alınabilen kapı vizesi yeterli.
4- Sonbaharda Avrupa
Eğer tarihi Avrupa şehirlerini görmenin hayalini kuruyorsanız, bunun için en uygun dönemlerden biri sonbahar. Tarihi kıtada yazın kalabalığından ve yüksek fiyatlardan etkilenmeden rahatça gezip dolaşmanın tadını çıkarabilirsiniz. Üstelik sonbaharda hava sıcaklıkları da ideal.
Eğer tarihi yerleri görürken bir taraftan denizin, güneşin ve kumsalların keyfine varmak isterseniz, Barselona ve Valensiya gibi İspanya’nın Akdeniz kıyısında bulunan şehirlerini tercih edebilir ve rotanızı doğruca İbiza ve Mayorka’ya çevirebilirsiniz. İtalya’dan vazgeçemeyenler ise sonbaharda Roma, Floransa, Venedik gibi klasik rotaların veya Cinque Terre köylerini dolaşmanın keyfine varabilirler. İspanya Barselona ve Madrid gibi tarihi şehirleriyle olduğu gibi dayanılmaz tatlarıyla da gezginlerin kalbini fethediyor.
Kaynak: Enuygun
Fotoğraflar: Milliyetemlak, rooteto, tuerkei-reisetipp.de, untours.
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