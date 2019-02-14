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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi
Seyahat
Anadolu Ajansı
14.02.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü Ağrı'daki kaplıcalar kışın da ilgi görüyor.

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Diyadin ilçesindeki kaplıcalar, bölgede etkili olan ağır kış şartlarına rağmen ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Genelde romatizmal ağrılar ve cilt hastalıkları bulunan kişiler tarafından tercih edilen kaplıcalar, dondurucu soğuklara rağmen binlerce ziyaretçinin uğrak yeri oluyor.

Dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi

Dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi


Diyadin ilçesi, son zamanlarda artan ziyaretçi sayısı ve kaplıca tesisleri ile yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da adeta kutup soğuklarına rağmen bölge halkı tarafından ilgi görüyor. Ziyaretçilerden Alican Taşdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaplıcaların yoğun ziyaretçi ağırladığını söyledi.

Dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi


Birçok kişinin şifa bulmak amacıyla buraya geldiğini anlatan Taşdan, "Denizli'den geldim buraya, rahatsızdım. Gerçekten faydaları var, romatizmaya, bel fıtığına faydası var, herkese tavsiye ediyorum." dedi. Ağrı'nın Türkiye'deki en soğuk illerden biri olduğunu, buna rağmen kaplıcalara girdiklerini belirten Alican Taşdan, "Suyun sıcaklığı pek fazla soğuğu hissettirmiyor. Herkesin gelip bu mevsimde de girmesini tavsiye ediyorum, şifalı bir sudur. Su çok temiz, cilde de iyi geliyor. Ulaşım sorunu da yok, gelmek çok kolay, bu sularda yüzmek de ayrı bir eğlence." diye konuştu. 

Dondurucu soğuklarda kaplıca keyfi


"Ben çok memnun kaldım" 

Van'dan gelen Muhammed Kızılkaya ise tavsiye üzerine buraya geldiğini belirterek, şunları söyledi:  "Arkadaşlarımızla bölge gezisine çıktık, burayı görmemizi tavsiye ettiler. Biz de buraya gelip kaplıcaları gezdik ve yüzdük. Ben çok beğendim, temiz bir suyu var.  Bazı hastalıklar için şifalı olduğunu da duydum. Dışarıda dondurucu soğuklar olmasına rağmen suyun içinde bunu hissetmiyorsunuz. Ben çok memnun kaldım, herkese tavsiye ederim."

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