Donan Çıldır Gölü'nde buz pateni keyfi

Dondurucu soğukların etkili olduğu Doğu Anadolu'da buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde buluşan çocuklar buz pateni yapmanın keyfi yaşadı. Ardahan-Kars sınırları içerisinde yer alan, Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü olan ve kış aylarında tamamen donan gölde, soğuk hava nedeniyle buz tabakası yer yer 30 santimetreye ulaştı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesi bölgesindeki Tesisler mevkisindeki 200 metrekarelik doğal buz pisti alanında bir araya gelen öğrenciler, burada paten yaparak gönüllerince eğlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli buz pateni antrenörü Leyla Yılmaz öncülüğünde 15 sporcunun donan göl üzerinde 30 dakikalık paten gösterisi ilgiyle izlendi.









"Böyle bir doğal ortamı değerlendirmek istiyoruz"



Çıldır Kaymakamı Alper Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır Gölü'nün sadece Ardahan ve bölgesi için değil, Türkiye için önemli bir turizm potansiyelini barındırdığını söyledi.

Gölün ve bölgenin tanıtımı için donan göl üzerinde doğal buz pateni pisti oluşturduklarını ifade eden Taş, şöyle konuştu: "Bu ve benzeri sporları burada yaygınlaştırmak istiyoruz. Bunun için ilk ayağını buz pateni ile gerçekleştirmiş olduk. Göl tamamen donmuş. Böyle bir doğal ortam elimizde iken bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bunun adımını bugün attık ve devamı gelecektir. Bu ortamı tabi ki herkesin değerlendirmesini istiyoruz." Taş, ülkenin dört bir yanındaki sporcuları Çıldır Gölü'ne etkinlik yapmaya davet ettiğini dile getirdi.









"Böyle güzel etkinliklerle ilimizi tanıtmak istiyoruz"



Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ise bölgenin tanıtımı için çalıştıklarını belirterek, "Kış sporları ve geleneksel spor dallarını yaşatmak istiyoruz. Bu sporları bölgemizde yaygınlaştırmak istiyoruz. Amacımız ilçemizi ve ilimizi böyle güzel etkinliklerle tanıtmaktır. Bunun için buradayız." diye konuştu. Buz pateni hocası Leyla Yılmaz da Çıldır Gölü'nün kendilerini büyülediğini anlattı.

Yılmaz, "Uçsuz bucaksız bir buz, sanki sonsuzluk bir ortamda kayılıyor. İmkanlarımız sınırlı olsa da kışın donan Çıldır Gölü bize böyle güzel bir alan oluşturuldu. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmek için buradayız. Çocuklarımız da burada kaymaktan son derece mutlular." ifadesini kullandı.