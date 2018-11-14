Dolomit Sıradağları'nda eşsiz bir 'yıldız odası'
Kuzey İtalya'da, Cortina D’ampezzo'da bulunan ahşap yapı, yeryüzündeki en güzel kaçış noktalarından biri. Sırf yıldızları izleyebilmek için yapılmış bu yapı görenler tarafından çok fazla ilgi görüyor.
Alpler'in ortasında, 2055 metre rakımda, sırf yıldızları izlemek için yapılmış bir kulübe var.
Dolomiti Sıradağları üzerinde konumlanmış bu kulübeye 'yıldız ışığı odası' da deniyor.
Adından anlaşılacağı üzere, dört cephesinde cam bulunan yapı, geceleri şehirde göremeyeceğiniz bir gökyüzü manzarasını karşınıza getiriyor.
Gündüzleri ise Alpler’in insanda korkuyla hayranlık arası bir duygu yaratan manzarasıyla baş başasınız.
2055 metre yüksekliğe yerleştirilmiş kulübenin görüş alanını kısıtlayan hiçbir şey yok.
Yalnız, çift olarak veya küçük gruplar halinde kalabileceğiniz kulübeye kar motorlarıyla ya da kar ayakkabılarıyla yürüyerek gidiliyor.
Geceliği 300 euro olan bu kulübenin içi de oldukça konforlu.
İçerinin sıcaklığını istediğiniz gibi ayarlayabilir hatta yatağınızın açısını da manzaraya göre değiştirebilirsiniz.
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