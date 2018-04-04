Kıpçaklardan günümüze Ardahan...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Kıpçaklardan günümüze Ardahan...
Seyahat
Hürriyet Haber
04.04.2018 - 17:09, Son Güncelleme:

Kıpçaklardan günümüze Ardahan...

Ardahan, Türkiye’nin en az nüfusa sahip üçüncü ili ama tarihi yapıları ve doğal güzellikleri bakımından en zenginler arasında. Efsanelere konu olan doğal güzellikleriyle Ardahan Doğu Anadolu'nun en dikkat çeken illerinden biri. Ardahan'da ne yapmalı nereye gitmeli? Hepsi bu gezi rehberinde...

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 Ardahan'ın tarihine ait en eski yazılı belge Taşköprü Köyü Kayalığı'na Urartu Kralı II. Serdur’un (MÖ 753-735) kazıttırdığı fetih kitabesi olarak biliniyor. Yörede ilk Türk yerleşimi MÖ 720 yılında Kıpçakların ataları Kimmerlerin bölgeye gelmesiyle başlamış. MS 628 yılında Hazar Türklerinin bir kolu olan ve 'Ardahan' adının kaynağı Arda Türkleri yöreyi ele geçirmişler. 1069 yılında Alparslan tarafından fethedilerek Selçuklu egemenliğine giren Ardahan 1551'de Osmanlı İmparatorluğu topraklarına dahil olmuş. Ardahan 1926 yılında ilçe yapılarak Kars iline bağlanmış. Halkın talebi ve SSCB'nin dağılmasıyla bölgede meydana gelen gelişmeler göz önünde bulundurularak 1992 tarihinde il statüsüne kavuşmuş.

Ardahan Kalesi

Selçuklular tarafından yapılan Ardahan Kalesi Osmanlı döneminde de kullanıldı. Ardahan şehir merkezinin kuzeyindeki Halil Efendi Mahallesi ile kent merkezini birbirinden ayıran Kura nehrinin hemen sol kıyısında bulunuyor.

Kıpçaklardan günümüze Ardahan...

Ardahan Kalesi, inşa edilme tekniği itibariyle Rumeli Hisarı'nın bir örneği gibi. Kale, mimari açıdan dikdörtgen planlı. Giriş kemerinin hemen üzerinde, yapıldığı tarih 1544 olarak yazıyor. Sur duvarları, 745 metre uzunluğunda. Baştan başa kare tabanlı ve çokgen planlı çok sayıda kule ile desteklenmiş.

Şeytan Kalesi

Urartu dönemine ait olduğu sanılan Şeytan Kalesi, Çıldır ilçe merkezinin 1 kilometre doğusundaki sarp arazide ve bölgeye hakim bir tepeye kurulu.

Edirne’den Ardahan’a peynir
Edirne’den Ardahan’a peynir

Zamanında savunma amacıyla yapılan, gizli bir giriş kapısı bulunan kale ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.

Atatürk Silueti

Kıpçaklardan günümüze Ardahan...

Damal ilçesinin Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk Silueti her yıl 15 Haziran–15 Temmuz tarihleri arasında 17.10 ve 18.20 saatleri arasında görülebiliyor.

Taşköprü Kitabeleri

Çıldır ilçe merkezinin 30 kilometre güneyindeki Taşköprü Köyü'nün kuzeyini sınırlayan kayalıkta, büyük bir kaya üzerinde yer alan bir kitabe. Urartu Kralı II. Sarduri'ye ait olduğu ifade edilen eserin bölgedeki en eski kitabe olduğu sanılıyor.

Erzurum kadar yakın, Ardahan kadar uzak
Erzurum kadar yakın, Ardahan kadar uzak

Çıldır Gölü

123 kilometrekareye bölgenin en büyük tatlı su gölü. Aynı zamanda,  Van Gölü'nden sonra Türkiye'nin en büyük ikinci gölü. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikte bulunan gölün en derin yeri 42 metre.

Kıpçaklardan günümüze Ardahan...

Kışın donan çıldır gölü ve donuk gölde yapılan balık avı ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Haşimoğlu Rasim Bey Konağı

Ardahan-Göle karayolu üzerinde bulunan bina Batlık mimari tarzının tipik örneklerinde olduğu gibi birbirine açılan, iç içe geçmiş odalar ve salonlardan oluşuyor. Binanın giriş cephesinde bulunan kapı üzerine sonradan eklenen bir Osmanlıca kitabe bulunuyor.

Kıpçaklardan günümüze Ardahan...

1911 tarihli bu kitabe, 3-5-7-9 Ocak 1919'da yapılan Ardahan Milli Şurası'nın 1.ve 2. Kongrelerinin burada yapılamasını işaretliyor. Bina bu tarihten önce resmi karargah binası olarak kullanılıyordu. Bugün Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası olarak kullanılıyor.

Fotoğraflar: Wowturkey, beylikduzukai

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