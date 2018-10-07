DoÄŸu Karadenizâ€™de 3 muhteÅŸem gÃ¼n

Karadenizâ€™in yÃ¼kseklerinde doÄŸa o kadar baÅŸka, o kadar deli ki; dikilen bÃ¼tÃ¼n betonlara, kesilen aÄŸaÃ§lara baÅŸkaldÄ±rÄ±yor yeÅŸil! Ne yapsan yerinden yeniden fÄ±ÅŸkÄ±rÄ±yor. HESâ€™lerin (hidro elektrik santralÄ±) azalttÄ±ÄŸÄ± su debisine inat, hÃ¢lÃ¢ Ä±srarla, arzuyla direniyor Karadeniz dereleri!

BaÅŸÄ±nÄ± biraz gÃ¶ÄŸe dikip, dÃ¼z yoldan saptÄ±ÄŸÄ±nda, internetin Ã§ekmeyip kaybolduÄŸunda, su sesleri baÅŸlÄ±yor. Åžimdi hazÄ±rsanÄ±z, sizi alÄ±p baÅŸÄ± dumanlÄ± daÄŸlarÄ±n serinliÄŸine taÅŸÄ±yacak, DoÄŸu Karadenizâ€™e ilk adÄ±mÄ± atmanÄ±zÄ± saÄŸlayacak rotamÄ±zÄ± anlatmaya baÅŸlayayÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bundan bÃ¶yle bana her yaz, Karadeniz!

1.GÃ¼n: Trabzon - KayabaÅŸÄ± YaylasÄ± - SÄ±ndÄ±ran KÃ¶yÃ¼ - MaÃ§ka

Trabzon HavalimanÄ±â€™na indiÄŸimizde henÃ¼z gÃ¼n ortasÄ± olmamÄ±ÅŸtÄ±. Bizi bekleyen arazi araÃ§larÄ±mÄ±za binip Rizeâ€™ye oranla yolu daha kolay olan Trabzon yaylalarÄ± ile baÅŸladÄ± yolculuÄŸumuz.

Trabzonâ€™dan AkÃ§aabatâ€™a ilerleyip yaklaÅŸÄ±k 25 dakika sonra KayabaÅŸÄ± YaylasÄ± tabelasÄ±ndan iÃ§eriye saptÄ±k ve bulutlara doÄŸru yolculuÄŸumuz baÅŸladÄ±. ÅžimÅŸir ormanlarÄ± arasÄ±ndan devam ettik. YÃ¼kseldikÃ§e nefes almaya, kalp atÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± duymaya, durup durup fotoÄŸraf Ã§ekmeye ve anlamsÄ±z sevinÃ§ Ã§Ä±ÄŸlÄ±klarÄ± atmaya baÅŸladÄ±k. Evet, betondan bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde yaÅŸÄ±yorsanÄ±z, Karadenizâ€™in bÃ¼nye Ã¼zerinde bÃ¶yle tuhaf bir etkisi var.

Ã–ÄŸleden sonra aÃ§an gÃ¼neÅŸle birlikte, SÄ±ndÄ±ran Ã¼zerinden geÃ§en daracÄ±k yolu kat ederek MaÃ§kaâ€™ya, oradan da Trabzonâ€™a varmaktÄ± hedefimiz. Yol boyu Ã§aÄŸlayan minik dereler, ineklerini otlatan aileler, hasÄ±r kÃ¼fesinde odun ya da erzak taÅŸÄ±yan gÃ¼Ã§lÃ¼ Karadeniz kadÄ±nlarÄ± ile birbirimize el sallayarak, orman yollarÄ±ndan, daracÄ±k patikalardan ilerlemeye baÅŸladÄ±k.

MaÃ§kaâ€™nÄ±n sÄ±rtlarÄ±, hayatÄ±mda hiÃ§ gÃ¶rmediÄŸim yeÅŸil bir rengin bin bir tonu ile karÅŸÄ±ladÄ± bizi. Her aÄŸaca sarÄ±lmak, her ahÅŸap kulÃ¼benin yanÄ±nda fotoÄŸraf Ã§ektirmek, yabani elma aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n dallarÄ±ndan sÃ¼rekli elma toplamak ister mi bir insan? Biz istedik. Yolda yarÄ±lan lastiÄŸimizi hiÃ§ sÃ¶ylenmeden deÄŸiÅŸtirdik.

Trabzonâ€™a vardÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda ilk iÅŸ, dÃ¼ÅŸen kan ÅŸekerimizi yÃ¼kseltmek iÃ§in Metin Ustaâ€™nÄ±n meÅŸhur HamsikÃ¶y sÃ¼tlacÄ±ndan tatmak oldu.

2. GÃ¼n: Ã‡amlÄ±hemÅŸin - Åženyuva KÃ¶yÃ¼ - Pokut YaylasÄ±

Sabah erken saatlerde Trabzonâ€™dan ayrÄ±lÄ±p ÅŸehri bir an Ã¶nce ardÄ±mÄ±zda bÄ±rakmak Ã¼zere yola koyulduk. Ä°lk hedefimiz Ã‡amlÄ±hemÅŸin ve Åženyuva KÃ¶yÃ¼. YaklaÅŸÄ±k 1 saat sÃ¼ren sahil yolu yolculuÄŸundan sonra FÄ±rtÄ±na Deresiâ€™nin yanÄ±ndan sÃ¼zÃ¼lerek Ã‡amlÄ±hemÅŸin Ã¼zerinden bizi Pokut Yoluâ€™na taÅŸÄ±yacak nefis Åženyuva KÃ¶yÃ¼â€™ne vardÄ±k.

Yol Ã¼zerindeki kÃ¶yÃ¼n en bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rprizi, yediÄŸimiz en gÃ¼zel Ã¶ÄŸle yemeklerinden birini bize sunacak olan, tarihi Åženyuva KÃ¶prÃ¼sÃ¼â€™nÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±ndaki Cuga Kafe oldu.

Åženyuva KÃ¶yÃ¼â€™nden kuzeye doÄŸru devam ettiÄŸinizde, yaklaÅŸÄ±k 15 dakika sonra karÅŸÄ±nÄ±za Ã§Ä±kan minik ahÅŸap tabela size zorlu ama bir o kadar da keyifli bir yolculuÄŸun kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§acak. Pokut...

Pokutâ€™a tÄ±rmanÄ±ÅŸ eÄŸer gÃ¼ndÃ¼z saatlerini tercih ederseniz daha az riskli. AraÃ§la Ã§Ä±kÄ±yorsanÄ±z her daim yedek lastik ve Ã§ekme halatÄ± bulundurmanÄ±zda fayda var. Arazi aracÄ± ile Ã§Ä±kma ÅŸansÄ±nÄ±z varsa iÅŸiniz nispeten daha kolay. Pokutâ€™a tÄ±rmanmak eÄŸer araÃ§ trafiÄŸi yoksa yaklaÅŸÄ±k 1 ile 1.5 saat arasÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

Pokutâ€™ta kalacaÄŸÄ±mÄ±z Tanevit DaÄŸ Eviâ€™nin gÃ¼ler yÃ¼zlÃ¼ sahibesi TÃ¼lay bize nefis yemekler hazÄ±rlamÄ±ÅŸ. Pilita adÄ± verilen sobalar da yanÄ±yor. Fasulye kavurmasÄ±, kara- lahana Ã§orbasÄ±, ev yoÄŸurdu, karalahana sarmasÄ±, kaymaklÄ± patates ve elmalÄ± baklava ile karÅŸÄ±lÄ±yor. Oh mis. Yemek sonrasÄ± odun ateÅŸi ile Ä±sÄ±nan sÄ±cacÄ±k odalarÄ±mÄ±zda derin bir uykuya dalÄ±yoruz.

3. GÃ¼n: Pokut - Sal - FÄ±rtÄ±na Vadisi - ZilkaleÂ Ayder - Ã‡eÃ§eva KÃ¶yÃ¼

Saat beÅŸ buÃ§ukta gÃ¶zÃ¼mden iÃ§eri giren gÃ¼neÅŸ ile uyanÄ±yorum. KoÅŸarak tÃ¼l perdeyi aralÄ±yorum. KarÅŸÄ±mdaki manzara inanÄ±lmaz... YaÅŸasÄ±n, Pokutâ€™ta gÃ¼neÅŸ aÃ§mÄ±ÅŸ! Lastik botlarÄ±mÄ± ayaÄŸÄ±ma geÃ§irdiÄŸim gibi kendimi yayla yollarÄ±na atÄ±yorum. Sabah kahvaltÄ±sÄ±ndan Ã¶nce Platoâ€™da Molaâ€™ya tÄ±rmanmalÄ±yÄ±m, NazlÄ± ve Leylaâ€™yÄ± (kÃ¶yÃ¼n dÃ¼nya tatlÄ±sÄ± inekleri) fotoÄŸraflamalÄ±yÄ±m ve 20 dakika mesafedeki yan yayla Salâ€™a yÃ¼rÃ¼meliyim.

Yerler hÃ¢lÃ¢ Ã§amur ama ne gam. Karalahana tarlalarÄ±nÄ±n arasÄ±ndaki daracÄ±k patikadan tÄ±rmanÄ±p Platoâ€™da Molaâ€™nÄ±n balkonundan harika fotoÄŸraflar Ã§ekip salÄ±ncaÄŸÄ±nda sallandÄ±ktan, Salâ€™a yÃ¼rÃ¼yÃ¼p PilunÃ§ Ã‡ay â€˜eviâ€™nin muhteÅŸem sÃ¼tlacÄ±ndan tattÄ±ktan sonra daÄŸ evine dÃ¶nÃ¼p kahvaltÄ±mÄ±zÄ± edip toparlanmaya baÅŸlÄ±yoruz. Bizi yine uzun bir yol bekliyor.

Pokutâ€™tan inip kendimizi olaÄŸanÃ¼stÃ¼ gÃ¼zellikteki FÄ±rtÄ±na Vadisi ve Kale KÃ¶yÃ¼ yoluna vuruyoruz. FÄ±rtÄ±na Deresiâ€™ni Ã§evreleyen vadinin gÃ¼zelliÄŸini anlatmaya kelimeler yetmez. Derenin ortasÄ±ndan geÃ§en dev kayalar, dar patika yollar, Ã‡ilanÃ§ KÃ¶prÃ¼sÃ¼, yÃ¼zlerce yÄ±l Ã¶nce dÃ¼ÅŸmanÄ± gÃ¶zetlemek amacÄ±yla yapÄ±lmÄ±ÅŸ Zilkale ve Ã‡iÃ§ekli Yayla eteklerindeki minik Kale KÃ¶yÃ¼... KÃ¶yÃ¼n hemen giriÅŸinde yer alan Bala Palam Restoranâ€™da yine bir ziyafet Ã§ekiyoruz ve bÃ¶lgeye has yemekler hiÃ§ beklemediÄŸimiz kadar gÃ¼zel Ã§Ä±kÄ±yor.

DÃ¶nÃ¼ÅŸ yolculuÄŸumuz ise tÃ¼m seyahatin bonusu; Ã‡eÃ§eva Ã§ay tarlasÄ±. DeÄŸil Rizeâ€™de, dÃ¼nya Ã¼zerinde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m en gÃ¼zel yerlerden biri olabilir Haremtepe KÃ¶yÃ¼â€™ndeki â€˜Ã‡eÃ§eva Ã§ay tarlalarÄ±â€™. Ã‡ayeliâ€™nin ilerisinde, Haremtepe KÃ¶yÃ¼â€™nde (Ã‡eÃ§eva KÃ¶yÃ¼), dÃ¼nya tatlÄ±sÄ± Kenan Ã‡iftÃ§iâ€™nin kendi elleriyle yarattÄ±ÄŸÄ± bir cennet â€˜Ã‡eÃ§eva Ã§ay tarlalarÄ±â€™. Zaten tarlanÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± vadi o kadar gÃ¼zel ki, gÃ¶zlerini alamÄ±yor insan. Kenan Bey ile eÅŸi Fatma Teyze gÃ¼nde bazen 16 saat Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. AslÄ±nda Ã¶zel mÃ¼lkleri ama sessizce gelene, fotoÄŸraf Ã§ekene ses Ã§Ä±karmÄ±yorlar.

Â

Yaylaya Ã§Ä±karken yanÄ±mÄ±za ne alalÄ±m?

-YaÄŸmurluk ama ÅŸemsiye deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Karadeniz yaÄŸmurunda ÅŸemsiye hiÃ§bir iÅŸe yaramÄ±yor.

-Ã‡amura bulanmaya hevesli bir Ã§ift lastik Ã§izme ya da bot.

-Gece iÃ§in soÄŸuk geÃ§irmeyen bir elyaf yelek ya da polar.

-GÃ¼ndÃ¼z iÃ§in gÃ¼neÅŸ koruyucu.

-El feneri.

AracÄ±mÄ±z yoksa?

-Yaylalara Ã§Ä±kmanÄ±n en gÃ¼venli yolu, Rizeli bir arkadaÅŸ, bir profesyonel rehber ya da bir acente.

Biz ÅŸanslÄ±ydÄ±k Ã§Ã¼nkÃ¼ yolculuÄŸumuz boyunca Rizeli arkadaÅŸÄ±mÄ±z Yusuf Hoser bizimleydi.

-Ã‡amlÄ±hemÅŸinâ€™den Pokut, Gito gibi yaylalara Ã§Ä±kan gÃ¼nÃ¼birlik turlar ve gÃ¼venilir yerel acenteler de bulunuyor. Gitmeden Ã¶nce internet Ã¼zerinden araÅŸtÄ±rmanÄ±zda fayda var.



