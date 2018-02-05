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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Seyahat Doğu Ekspresiyle ziyaretçi sayısını üçe katladı
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Seyahat
AA
05.02.2018 - 15:30, Son Güncelleme:

Doğu Ekspresiyle ziyaretçi sayısını üçe katladı

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan, Dünya Kenti, Medeniyetler Beşiği, Binbir Kilise ve 40 Kapalı Şehir’ olarak da adlandırılan Ani örenyeri, son zamanlarda popüler olan Doğu Ekspresiyle ziyaretçi sayısını üçe katladı.

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Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan, Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınında bulunan Ani Örenyeri, 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı. 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran ve 2012'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan antik şehir, 15 Temmuz 2016'da Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

Doğu Ekspresiyle ziyaretçi sayısını üçe katladı

İlk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı ve Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani'de, bazı eserler halen ziyaretçilerini ağırlıyor. Ankara'dan Doğu Ekspresi ve turlarla Kars'a gelen turistler, Cıbıltepe Kayak Merkezi, Çıldır Gölü, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin gezdikten sonra, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Örenyeri'ni geziyor.

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Burada her şey masal gibi Turist akınına uğruyor...
Burada her şey masal gibi! Turist akınına uğruyor...

Doğu Ekspresiyle ziyaretçi sayısını üçe katladı

Kış ayının gelmesiyle Kars'a akın eden yerli ve yabancı turistler, beyaz gelinliğini giyen Ani Örenyeri'ni gezerek fotoğraf çektiriyor. Ani'ye ilk defa gelen bazı vatandaşlar daha önceden gelmedikleri için üzüntülerini dile getirerek, herkesi bu güzellikleri görmeleri için davet ediyor. Dünya kenti Ani'ye gelen yerli ve yabancı turistler, Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi Ebul Menucehr Camisi, Amenaprgiç Kilisesi, Ani, Ani Katedrali, Dikran Honentz Kilisesi, Abugamir Pahlavuni Kilisesi gibi eserler yoğun ilgi gösteriyor.

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Kış aylarının vazgeçilmezi: Doğu Ekspresi ile Kars
Kış aylarının vazgeçilmezi: Doğu Ekspresi ile Kars

Doğu Ekspresiyle ziyaretçi sayısını üçe katladı

Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, Ani örenyerindeki karşılama merkezi, donatı alanları, Kazı Evi ve benzeri yapı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığının denetiminde sürdüğünü söyledi.

Doğu Ekspresiyle ziyaretçi sayısını üçe katladı

Ani örenyerine gelen ziyaretçi sayısında ciddi bir artış olduğunu vurgulayan Alp, "Bu sene çok ciddi bir turist sirkülasyonu var. Kış sezonunda Doğu Ekspresi ile Kars'a yoğun bir ilgi var. Yerli ve yabancı ziyaretçiler Kars'ın tarihini, Sarıkamış'ı, Çıldır Gölü'nü görmek için yoğun bir şekilde Kars'a geliyorlar. Gelen turistler mutlaka Ani'yi de görüyorlar turist sayımız kış aylarında 3 katına çıktı." dedi.

Orta Doğu’nun kalbi: Ürdün
Orta Doğu’nun kalbi: Ürdün

Doğu Ekspresiyle ziyaretçi sayısını üçe katladı

Alp, ziyaretçilerin Anadolu'daki ilk Türk camisi Ebul Menucehr Camisi başta olmak üzere, Fethiye Cami, Büyük Katedral, resimli kilise yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgisini çeken yapılar olduğunu belirtti.

 

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