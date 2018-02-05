Doğu Ekspresiyle ziyaretçi sayısını üçe katladı
UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan, Dünya Kenti, Medeniyetler Beşiği, Binbir Kilise ve 40 Kapalı Şehir’ olarak da adlandırılan Ani örenyeri, son zamanlarda popüler olan Doğu Ekspresiyle ziyaretçi sayısını üçe katladı.
Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan, Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınında bulunan Ani Örenyeri, 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı. 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran ve 2012'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan antik şehir, 15 Temmuz 2016'da Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.
İlk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı ve Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Bizanslılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların hüküm sürdüğü Ani'de, bazı eserler halen ziyaretçilerini ağırlıyor. Ankara'dan Doğu Ekspresi ve turlarla Kars'a gelen turistler, Cıbıltepe Kayak Merkezi, Çıldır Gölü, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin gezdikten sonra, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Örenyeri'ni geziyor.
Kış ayının gelmesiyle Kars'a akın eden yerli ve yabancı turistler, beyaz gelinliğini giyen Ani Örenyeri'ni gezerek fotoğraf çektiriyor. Ani'ye ilk defa gelen bazı vatandaşlar daha önceden gelmedikleri için üzüntülerini dile getirerek, herkesi bu güzellikleri görmeleri için davet ediyor. Dünya kenti Ani'ye gelen yerli ve yabancı turistler, Anadolu'da yapılan ilk Türk camisi Ebul Menucehr Camisi, Amenaprgiç Kilisesi, Ani, Ani Katedrali, Dikran Honentz Kilisesi, Abugamir Pahlavuni Kilisesi gibi eserler yoğun ilgi gösteriyor.
Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, Ani örenyerindeki karşılama merkezi, donatı alanları, Kazı Evi ve benzeri yapı çalışmalarının Kültür ve Turizm Bakanlığının denetiminde sürdüğünü söyledi.
Ani örenyerine gelen ziyaretçi sayısında ciddi bir artış olduğunu vurgulayan Alp, "Bu sene çok ciddi bir turist sirkülasyonu var. Kış sezonunda Doğu Ekspresi ile Kars'a yoğun bir ilgi var. Yerli ve yabancı ziyaretçiler Kars'ın tarihini, Sarıkamış'ı, Çıldır Gölü'nü görmek için yoğun bir şekilde Kars'a geliyorlar. Gelen turistler mutlaka Ani'yi de görüyorlar turist sayımız kış aylarında 3 katına çıktı." dedi.
Alp, ziyaretçilerin Anadolu'daki ilk Türk camisi Ebul Menucehr Camisi başta olmak üzere, Fethiye Cami, Büyük Katedral, resimli kilise yerli ve yabancı turistlerin en çok ilgisini çeken yapılar olduğunu belirtti.
Buraları görmeden "Türkiye'de yaşıyorum" demeyin!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle