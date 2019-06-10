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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Doğu Ekspresi'nin 'en güzel karesi' için 10 bin lira ödül
Seyahat
Anadolu Ajansı
10.06.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Doğu Ekspresi'nin 'en güzel karesi' için 10 bin lira ödül

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğrafların yarışacağı 'Tam O An' Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda birinciye 10 bin lira ödül verilecek

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Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğraflarla katılım sağlanacak olan "Tam O An" Doğu Ekspresi Ulusal Fotoğraf Yarışması'nda birinci 10 bin lira, ikinci 7 bin lira, üçüncü ise 5 bin lira ile ödüllendirilecek. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan himayesinde, TCDD Taşımacılık AŞ'nin ev sahipliğinde düzenlenen yarışma, fotoğraf sanatı yoluyla ülke tanıtımına katkıda bulunma amacını taşıyor.

Doğu Ekspresinin en güzel karesi için 10 bin lira ödül

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Türkiyenin gizli cenneti Sakin bir deniz tatili istiyorsanız burası tam size göre...
Türkiye'nin gizli cenneti! Sakin bir deniz tatili istiyorsanız burası tam size göre...

İkincisi düzenlenen yarışmada, birinciye 10 bin lira, ikinciye 7 bin lira, üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek. Yarışmada, mansiyon ödülüne layık görülen 3 aday ise 3'er bin liralık ödülün sahibi olacak. Doğu Ekspresi güzergahında çekilen fotoğrafların değerlendirileceği yarışmaya, 18 yaşından büyük amatör veya profesyonel fotoğraf meraklıları katılabilecek. Jüri tarafından belirlenecek 40 fotoğraf, Ankara'da sergilenecek. Bu fotoğrafların sahiplerine 300'er lira telif ücreti ödenecek. Yarışmaya 21 Haziran'a kadar başvurulabilecek. Başvuru ve diğer şartlarla ilgili ayrıntılara, "www.tfsf.org.tr" ile "www.tcddtasimacilik.gov.tr" adreslerinden ulaşılabilecek. Geçen yılki yarışmaya 441 fotoğrafçı, bin 529 eserle katılmıştı

 

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