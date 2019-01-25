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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Doğu Ekpresi'yle Kars’a gelen soluğu burada alıyor
Seyahat
İHA
25.01.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Doğu Ekpresi'yle Kars’a gelen soluğu burada alıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi soğuklardan dolayı 40 santimetre kalınlığında buz tuttu. Doğu Ekspresi ve tur operatörleriyle Kars'a gelen yerli ve yabancı turistler Çıldır Gölü'ne uğramadan kentten ayrılmıyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi soğuklardan dolayı 40 santimetre kalınlığında buz tuttu. Doğu Ekspresi ve tur operatörleriyle Kars'a gelen yerli ve yabancı turistler Çıldır Gölü’ne uğramadan kentten ayrılmıyor. Buz tutan gölün üzerine çıkmak için insanlar adeta birbirleriyle yarışıyor. Çıldır Gölü’nün buz tutmuş yüzeyinde halay çekip oynayanlar ise dikkat çekiyor.

Doğu Ekpresiyle Kars’a gelen soluğu burada alıyor

Doğu Ekpresiyle Kars’a gelen soluğu burada alıyor


Kars’a son günlerde gerek Doğu Ekspresi ve gerekse tur operatörleriyle gelen yerli ve yabancı turistler Çıldır Gölü’ne uğramadan Kars’tan ayrılmıyor. Çıldır Gölü’nün buz tutan yüzeyinde bir süre gezen, fotoğraf çekilen vatandaşlar daha sonra sevdikleriyle birlikte gölde atlı kızak ile kayıyor. Soğuk havaya rağmen saatlerce göl üzerinde kalan vatandaşlar gönüllerince eğlenmenin tadını çıkarıyor.

Doğu Ekpresiyle Kars’a gelen soluğu burada alıyor


Doğu Ekspresi'yle masalsı bir yoluculuğun ardından Kars’a geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Harika süper bir duygu, çok heyecan verici bir duygu. İnanılmaz bir duygu. Şeffaf, altı görebiliyoruz. Çok keyif aldık. Evet hava çok soğuk ama bence değer. Bazen insanı ürkütmüyor değil, ama bence heyecan verici evet gelmeye görmeye değer" dedi.

Çıldır Gölü’ne gelenlerin çoğunluğu atlı kızağa binmek ve buz tutan göl üzerinde gezmek için saatlerce sırasının gelmesini bekliyor. Sırası gelen ise atlı kızakla gezerek buz üstünde kaymanın heyecanını yaşıyor. Çıldır Gölü üzerinde kızaklara binip gezinti yapan vatandaşlar, doğal güzelliğin tadını doyasıya çıkarıyor. 

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