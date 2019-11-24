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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Doğu Berlin’e yolculuk
Seyahat
David Farley/ The New York Times-Hürriyet işbirliğiyle m Çeviren: Serhan Yedig
24.11.2019 - 05:29, Son Güncelleme:

Doğu Berlin’e yolculuk

9 Kasım 1989’da Doğu Almanya hükümeti sürpriz duyurusunu yaptı: Seyahat kısıtlamaları hafifletilmişti. Doğu Berlinliler en yakın sınıra yığıldı, kenti ikiye ayıran Berlin Duvarı’nı aştı. Kısa süre sonra duvarın doğu ve batı tarafında toplanan Berlinliler 30 yıldır aralarına giren duvarı yok etti. Günümüzde Doğu Almanya (DDR) tematik, turistik, nostaljik bar ve restoranlarda yaşatılıyor.

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Cuma

15.00
Komünistler, muhalifler
Hiç düşündünüz mü, 1980’lerde Doğu Alman yapımı, gövdesi formika benzeri duroplast ile yapılmış Trabant otomobil kullanmak nasıl bir duyguydu? Sorgu odası nasıldır? Tüm bu soruların yanıtı DDR Müzesi’nde. Spree Nehri’nin kıyısındaki modern yapıda 2006’da açılan müze kısa süre önce 6 milyonuncu ziyaretçisini ağırladı. Giriş 65 TL.

19.00
‘Halkın’ restoranı
İsmini Doğu Almanya (DDR) zamanındaki millet meclisinden alan Volkskammer, mönüsünde de geçmiş günleri yaşatıyor. Geçmiş lezzetleri arayan Berlinliler ve meraklı turistler başlıca müşterileri. Falscher Hase ya da sahte tavşan et suyuyla pişirilmiş, içinde lop yumurta bulunan domuz budu ve lahanadan oluşuyor. Akşam yemeği iki kişi için bira veya şarap dahil ortalama 300 TL.

21.00
Kırmızı sarhoşluk
Friedrichshain semtindeki bar Die Tagung, duvar yıkıldıktan üç yıl sonra açılmıştı. Bu semtte yaşayan sahibi kullanılmayan bir tren bakım atölyesini satın alıp DDR günlerini kara mizah unsuruna dönüştürmüş. Duvarda Karl Marx desenli halı, köşede büyük kulaklıklarını takıp müzik dinleyen Lenin büstü, diğer yanda 1 Mayıs yürüyüşüne yetecek miktarda orak çekiç ve kızıl bayrak simgeli objeler... Votkası bu atmosferi tamamlıyor.

Doğu Berlin’e yolculuk



Cumartesi

10.30
Stalin usulü volta atmak
İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıntıları üzerine kurulan geniş bulvar Karl Marx Allee önce Stalin’in adını taşıyordu. 1961’de ismi değiştirildi. Friedrichshain’deki Frankfurter Tor ile Alexanderplatz arasındaki üç kilometrelik caddede ‘İşçilerin Sarayı’ gibi sosyalizmin gücünü göstermeyi amaçlayan anıtsal Stalinist yapılar sıralanıyor. Her yapıya tarihini anlatan plaketler yapıştırılmış. İşlevci mimarlık anlayışının güzel örneği Kino International, hâlâ sinema salonu. Çifte kuleler Frankfurter Tor da bir diğeri.

13.00
Sandviç molası
DDR döneminin ünlü dergisinin adını taşıyan Café Sibylle, Karl Marx Allee’deki soğuk savaş günlerinden kalan birkaç işletmeden biri. Bulvarın ortalarındaki kafe, yürüyüş sırasında mola vermek için ideal nokta. 1950-60’lardan kalma ev eşyaları, fotoğraflar, harita ve yazılı bilgilerle semtin gelişimini anlatan sergiyi gezdikten sonra kendinize güzel bir masa seçin. Ahşap masaların sıcaklığı, yüksek tavanın ferahlığını seveceksiniz. İki kişi ortalama 170 TL.

15.00
Sosyalist gibi alışveriş yapın
İyi haberler yoldaş! Caddenin her iki ucunda birer Humana Second Hand & Vintage mağazası bulunuyor. Frankfurter Tor’daki şehrin en büyük ikinci el mağazası. Dört kattan en üstteki 1950’lerden 1990’lara giysilerine ayrılmış. Sosyalizm temalı ürünler ilginizi çekiyorsa Alexanderplatz’ın güneyindeki Ampelmann’a uğrayın. Kavşakta bekleyip yol gösteren polis, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından bu yana Doğu Almanya’nın simgesine dönüştü. Mağazada bu simgeyi taşıyan çok çeşitli objeler bulacaksınız.

Doğu Berlin’e yolculuk



17.30
Duvarı görmek istemez miydiniz?
Friedrichshain’deki The East Side Gallery, Berlin Duvarı boyunca uzanıyor. Rengârenk afişler, unutulmaz fotoğraflarla kaplı. İki tarafın ortasındaki meşhur kontrol noktası Checkpoint Charlie ve yakınındaki Duvar Müzesi en popüler noktalar. Fakat duvar zamanındaki yaşamı göreceğiniz yer Prenzlauer Berg’deki Berlin Duvarı Anıtı. Bu bölümün diğer ismi ‘ölüm hattı’. Silahlı muhafızlar, mayınlar, siperler, kulelerle geçişin önlenmeye çalışıldığı bu hat duvarın en iyi korunmuş parçası. Giriş ücretsiz.

20.00
Votka ve soljanka
1994’te geçmişin Doğu Berlin semtlerinden Prenzlauer Berg’de açılan Restaurant Pasternak geçmişin Sovyetler Birliği sınırları içinde kalan ülkelerin mutfaklarını bir araya getiriyor. Mönüsünde Rusya ve Ukrayna mutfağı ağırlıkta olmakla birlikte Doğu Avrupa Yahudi mutfağından da lezzetler bulunuyor. Doğu Alman mutfağının en sevilen çorbasından sonra buzağı ciğerini mutlaka sipariş edin. Restoranın kendi imalatı votkayı tatmayı ihmal etmeyin. Şarap ya da votka dahil iki kişi ortalama 500 TL.

22.00
Ev partisi
Museumswohnung, geçmişteki ev ortamını görebileceğiniz üç yatak odalı, iyi korunmuş bir dairede. Müzeyi gezerken, geçmişin istihbarat örgütü STASI tarafından dinlendiğinizi hissediyorsunuz. Eğlenceli bir akşam için Salon zur Wilden Renate’daki dans partisini önerebiliriz. Friedrichshain’daki boşaltılmış eski apartmanlardan birine yerleşen tekno kulüpte geçmişin sol simgeleri duvar kâğıtlarında, kanepelerde görülebiliyor. Açılış saati değişiyor. Giriş ücreti programa göre 65 - 100 TL arasında.

Doğu Berlin’e yolculuk


Pazar

10.00
Diğerlerinin hayatı
STASI’nin ana görevi, yönetime muhalif sıradan kişileri gözetlemekti. STASI Müzesi, istihbarat teşkilatının Lichtenberg’deki eski merkezinde. Üç katta, aralarında dinleme cihazları, gizli kameralar, maymuncukların yer aldığı yüzlerce obje sergileniyor. Tur üçüncü kattaki kafe ve barda sona eriyor. Perşembeden pazara 110 TL’ye 90 dakikalık İngilizce rehberli turlar saat 15.00’te başlıyor. Giriş 60 TL, rehberli tur ücretsiz.

14.00
Şnitzel ve turşu
Friedrichshain Volkspark’taki PILA, hem restoran hem de Doğu Almanya konusunda müze olduğunu iddia ediyor. Bayraklar, eski liderlerin posterleriyle dolu. Restoran fusilli makarnası üstüne şnitsel yemeyi, bol ketçap ve lahana turşusu atıştırmayı sevenler için ideal mekan. Çatal, bıçak bile DDR dönemi simgeleriyle damgalanmış. Bira dâhil iki kişi öğlen yemeği 250 TL.

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