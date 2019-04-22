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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Doğayla mimarinin buluşması: Die Grüne Zitadelle
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
22.04.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Doğayla mimarinin buluşması: Die Grüne Zitadelle

Almanya'nın Magdeburg kenti, ilginç tasarımlarıyla ünlü mimar Friedensreich Hundertwasser'in elinden çıkan sıra dışı bir binaya sahip.

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Mimarı Hundertwasser, ‘rasyonel evler denizinde insanlık ve doğa vahası’ olarak tanımladığı Die Grüne Zitadelle (Yeşil Kale) isimli binanın yapımına başlandıktan sonra yaşamını yitirdiği için eserinin 2005 yılındaki açılışını görememiş.

Doğayla mimarinin buluşması: Die Grüne Zitadelle

Masallardan fırlamış gibi duran etkileyici tasarıma sahip pembe renkli bina, doğa dostu görünümüyle dikkat çekiyor. Adeta park görünümündeki binanın çatı katı çimenlerle kaplı, avlusunda ağaçlar dikili, yukarı bakan her yeri de yeşillikler ve ağaçlarla donatılmış. 55 dairenin bulunduğu Die Grüne Zitadelle'de bir otel, kreş, tiyatro, restoran ve kafe de yer alıyor.

Doğayla mimarinin buluşması: Die Grüne Zitadelle

Ağaç gövdelerinden esinlenen eğri kahverengi desenler, binanın zemininden tepesine ulaşıyor. Die Grüne Zitadelle, rehberli turlar eşliğinde haftanın her günü gezilebiliyor.

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