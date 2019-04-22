Doğayla mimarinin buluşması: Die Grüne Zitadelle
Almanya'nın Magdeburg kenti, ilginç tasarımlarıyla ünlü mimar Friedensreich Hundertwasser'in elinden çıkan sıra dışı bir binaya sahip.
Mimarı Hundertwasser, ‘rasyonel evler denizinde insanlık ve doğa vahası’ olarak tanımladığı Die Grüne Zitadelle (Yeşil Kale) isimli binanın yapımına başlandıktan sonra yaşamını yitirdiği için eserinin 2005 yılındaki açılışını görememiş.
Masallardan fırlamış gibi duran etkileyici tasarıma sahip pembe renkli bina, doğa dostu görünümüyle dikkat çekiyor. Adeta park görünümündeki binanın çatı katı çimenlerle kaplı, avlusunda ağaçlar dikili, yukarı bakan her yeri de yeşillikler ve ağaçlarla donatılmış. 55 dairenin bulunduğu Die Grüne Zitadelle'de bir otel, kreş, tiyatro, restoran ve kafe de yer alıyor.
Ağaç gövdelerinden esinlenen eğri kahverengi desenler, binanın zemininden tepesine ulaşıyor. Die Grüne Zitadelle, rehberli turlar eşliğinde haftanın her günü gezilebiliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle