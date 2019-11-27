Doğayla iç içe olmanın ve yenilenmenin yeni adresi:  Ali Dağı

300 metre uzunluğundaki saklı güzellik: Ali Dağı Yeraltı Şehri



Hem farklı bir mekânda bulunmak hem de yakın tarihten uzaklaşmak istiyorsanız burası tam size göre. MS 3. Yüzyılda saklanmak ve ibadet etmek amacıyla yapılan şehir, 2010 yılında ziyaretçilere açıldı. Yeraltı şehrinin koridorlarında yürürken biraz zorlanacaksınız. Bazı kısımlar çok dar ve alçak… Talas’ta gezilecek yerler içerisinde en önemli noktalardan biri olan Ali Dağı Yeraltı Şehri, yaklaşık 300 metre uzunluğunda.









Ali Dağı ayaklarınızın altında: Yamaç paraşütü



İlk kez 2004'te yamaç paraşütü şampiyonasına ev sahipliği yapan ve organizasyondaki başarısıyla adını duyuran Ali Dağı, artık hava sporlarında yurt içi ve yurt dışından gelenlerin vazgeçilmez buluşma noktası… Dağ, paraşütçülerin 5 bin metreye kadar yükselmesine, 150 kilometre uzağa uçabilmesine olanak sağlıyor. Uçmak için iki şansınız var. Eğer hava sporlarıyla uğraşıyorsanız şanslısınız çünkü kendi pilotunuz olabilirsiniz.









Yerli halktansanız veya turistseniz yine uçmanız çok kolay. Haftanın her günü sabah 07.00- 11.00 akşam saat 17.00-20.00 arasında olan uçuşlara, alana gelmeden bir yamaç paraşütü şirketiyle anlaşıp profesyonel pilot eşliğinde uçuşunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Kayseri Talas Bahçelievler Yamaç paraşütü iniş pistinde buluştan sonra sizi araçlarla tepeye çıkarıyorlar. Ne yapmanız gerektiğiyle ilgili 15-20 dakika eğitim veriliyor. Hava durumuna bağlı olarak uçuşlar 30-50 dakika arası sürüyor. Ücretler 200-250 TL arasında değişiyor.









Manzara eşliğinde piknik: Ali Dağı mesire alanı



Şehre gelip doğayla iç içe bir mekânda bulmak istiyorsanız burası tam size göre. Mesire alanına çıktığınızda herkes için ayrı ayrı piknik ve mangal alanlarıyla karşılaşacaksınız. Ailecek manzaraya karşı mangalınızı yakıp kafa dinleyebileceğiniz bir yer. Mesire alanı içinde çocuk oyun alanları ve büfeler bulunuyor.









Doğa yürüyüşü sevenlere

Ali Dağı doğa yürüyüşü ve tırmanış için sizlere birçok imkân sunuyor. Dağa tırmanmaya geldiyseniz yarıya ulaştığınızda, sizi ucu dağın başına bağlanmış bir halat bekliyor. Bu halat ile birlikte kendinizi yukarı çekebilir ve zirveye ulaşabilirsiniz. Bir yandan güvercin sesleri, Kayseri manzarası ve günbatımı tüm yorgunluğunuzu unutturacak.









İlk defa dağa tırmananlar için birkaç uyarım var. Dağa tırmanırken ayaklarınız yere tam basmalı ve dik yamaçlardan inerken dizlerinizi hafif bükülmelisiniz. İnerken de dizlerinizi yormamak için topuklarınızı kullanmalısınız. Bu durum, düşme ya da kayma riskini de en aza indirir. İlk molanızı en az bir saat sonra verin. Mola sürelerinizi ise vücudun soğumasına izin vermeyecek şekilde kısa tutmanız, çabuk yorulmanıza engel olur. Yürüyüş için yanınıza uygun ekipman, su ve yeterli gıda almayı da ihmal etmeyin.