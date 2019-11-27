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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Doğayla iç içe olmanın ve yenilenmenin yeni adresi:  Ali Dağı
Seyahat
Ferhat KÖŞKER | Fotoğraflar: Ferhat Köşker, DepoPhotos
27.11.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Doğayla iç içe olmanın ve yenilenmenin yeni adresi:  Ali Dağı

Kayseri’nin en önemli simgelerinden biri Ali Dağı… Talas ilçesinin yamaçlarına kurulu olan bölge tam bir yamaç paraşütü merkezleri. Bölge içerisinde keşfedilecek birçok yeri de barındırıyor. Üstelik ulaşımı rahat ve oldukça ekonomik. İşte tüm detaylarıyla  Ali Dağı gezi rehberi…

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300 metre uzunluğundaki saklı güzellik: Ali Dağı Yeraltı Şehri

Hem farklı bir mekânda bulunmak hem de yakın tarihten uzaklaşmak istiyorsanız burası tam size göre. MS 3. Yüzyılda saklanmak ve ibadet etmek amacıyla yapılan şehir, 2010 yılında ziyaretçilere açıldı. Yeraltı şehrinin koridorlarında yürürken biraz zorlanacaksınız. Bazı kısımlar çok dar ve alçak… Talas’ta gezilecek yerler içerisinde en önemli noktalardan biri olan Ali Dağı Yeraltı Şehri, yaklaşık 300 metre uzunluğunda.

Doğayla iç içe olmanın ve yenilenmenin yeni adresi:  Ali Dağı



Ali Dağı ayaklarınızın altında: Yamaç paraşütü

İlk kez 2004'te yamaç paraşütü şampiyonasına ev sahipliği yapan ve organizasyondaki başarısıyla adını duyuran Ali Dağı, artık hava sporlarında yurt içi ve yurt dışından gelenlerin vazgeçilmez buluşma noktası… Dağ, paraşütçülerin 5 bin metreye kadar yükselmesine, 150 kilometre uzağa uçabilmesine olanak sağlıyor. Uçmak için iki şansınız var. Eğer hava sporlarıyla uğraşıyorsanız şanslısınız çünkü kendi pilotunuz olabilirsiniz.

Doğayla iç içe olmanın ve yenilenmenin yeni adresi:  Ali Dağı


Yerli halktansanız veya turistseniz yine uçmanız çok kolay. Haftanın her günü sabah 07.00- 11.00 akşam saat 17.00-20.00 arasında olan uçuşlara, alana gelmeden bir yamaç paraşütü şirketiyle anlaşıp profesyonel pilot eşliğinde uçuşunuzu gerçekleştiriyorsunuz. Kayseri Talas Bahçelievler Yamaç paraşütü iniş pistinde buluştan sonra sizi araçlarla tepeye çıkarıyorlar. Ne yapmanız gerektiğiyle ilgili 15-20 dakika eğitim veriliyor. Hava durumuna bağlı olarak uçuşlar 30-50 dakika arası sürüyor. Ücretler 200-250 TL arasında değişiyor.

Doğayla iç içe olmanın ve yenilenmenin yeni adresi:  Ali Dağı



Manzara eşliğinde piknik: Ali Dağı mesire alanı

Şehre gelip doğayla iç içe bir mekânda bulmak istiyorsanız burası tam size göre. Mesire alanına çıktığınızda herkes için ayrı ayrı piknik ve mangal alanlarıyla karşılaşacaksınız. Ailecek manzaraya karşı mangalınızı yakıp kafa dinleyebileceğiniz bir yer. Mesire alanı içinde çocuk oyun alanları ve büfeler bulunuyor.

Doğayla iç içe olmanın ve yenilenmenin yeni adresi:  Ali Dağı


Doğa yürüyüşü sevenlere

Ali Dağı doğa yürüyüşü ve tırmanış için sizlere birçok imkân sunuyor. Dağa tırmanmaya geldiyseniz yarıya ulaştığınızda, sizi ucu dağın başına bağlanmış bir halat bekliyor. Bu halat ile birlikte kendinizi yukarı çekebilir ve zirveye ulaşabilirsiniz. Bir yandan güvercin sesleri, Kayseri manzarası ve günbatımı tüm yorgunluğunuzu unutturacak.

Doğayla iç içe olmanın ve yenilenmenin yeni adresi:  Ali Dağı


İlk defa dağa tırmananlar için birkaç uyarım var. Dağa tırmanırken ayaklarınız yere tam basmalı ve dik yamaçlardan inerken dizlerinizi hafif bükülmelisiniz. İnerken de dizlerinizi yormamak için topuklarınızı kullanmalısınız. Bu durum, düşme ya da kayma riskini de en aza indirir. İlk molanızı en az bir saat sonra verin. Mola sürelerinizi ise vücudun soğumasına izin vermeyecek şekilde kısa tutmanız, çabuk yorulmanıza engel olur. Yürüyüş için yanınıza uygun ekipman, su ve yeterli gıda almayı da ihmal etmeyin.

 

 

 

 

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