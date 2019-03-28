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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Doğayla başbaşa günlüğü 25 TL'ye tatil
Seyahat
Yazı ve fotoğraflar: İHA
28.03.2019 - 15:36, Son Güncelleme:

Doğayla başbaşa günlüğü 25 TL'ye tatil

Türkiye'nin en önemli doğa turizmi merkezlerinden olan Uludağ'da 2019 yılı kamp sezonu bu yıl Ramazan dolayısıyla erken başlıyor. Ramazan ayında kalmak isteyenlerin olması sebebiyle 1 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında başlayacak sezon bu yıl 6 Mayıs'ta açılacak.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge sorumluluğunda bulunan Uludağ Milli Parkı'ndaki 200 adet ahşap orman evini kiralamak isteyenler 2-4 Mayıs tarihleri arasında, çadır yeri kiralamak isteyenler 6 Mayıs'ta başvuru yapabilecekler. Başvurular Sarıalan’da bulunan Uludağ Milli Park Müdürlüğü binasında gerçekleşecek. Sarıalan’da 140 ve Çobankaya’da 60 adet olmak üzere toplam 200 adet ahşap orman evinin 2019 yılı kamp sezonunda kullanıcılara kiralanması için dağıtım 2 Mayıs Perşembe-4 Mayıs Cumartesi günleri arasında Uludağ Milli Park Müdürlüğü binasında (Sarıalan mevkii) yapılacak.

Doğayla başbaşa günlüğü 25 TLye tatil


Sağlık raporu olan vatandaşların, şehit yakını ve gazilerin işlemleri 2 Mayıs Perşembe günü başlayacak başvurularda, 6 Mayıs- 30 Eylül tarihleri arasında tüm sezon boyunca orman evi kiralamak isteyen kişilerin işlemleri 3 Mayıs Cuma günü yapılacak. 4 Mayıs Cumartesi günü ise 2 aylık, aylık ve 15 günlük gibi parçalı şekilde kiralamak isteyen kişilerin işlemleri yapılacak. Başvuruya gelen vatandaşlar nüfus cüzdanı, sağlık raporlarının aslı, varsa kurum personel kimliklerinin aslı ve şehit yakını ve gazilerin belgeleri yanlarında bulundurması gerekiyor. 

Doğayla başbaşa günlüğü 25 TLye tatil

Doğayla başbaşa günlüğü 25 TLye tatil


Baraka ve karavan için uygun görülen günlük konaklama bedeli 25 TL, çadırlar ise 15 olarak belirlendi. Detaylı bilgi için Uludağ Milli Park Müdürlüğü’nden 0224 285 23 35 numaralı telefondan bilgi alınabilir.

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