Doğasıyla büyüleyen Sri Lanka’da yapabileceğiniz aktiviteler
Hint Okyanusu’nda, Hindistan’ın güneyinde yer alan Sri Lanka’ya aktarmalı uçuşlarla ortalama sekiz saatte ulaşabilirsiniz. 30 günlük turist vizesini kolaylıkla internet üzerinden ya da kapıda alabiliyorsunuz. Tropikal iklime sahip Sri Lanka, yaz aylarında muson yağmurları nedeniyle daha az tercih edilse de 12 ay ziyaret edebileceğiniz bir ülke. Çok dinli bir ülke olan Sri Lanka’da en yaygın inanç Budizm. Doğası ve kültürü sizi büyüleyecek bu ülkede yapabileceğiniz aktiviteler neler peki ? İşte detaylar...
Hint Okyanusu'nun vazgeçilmezlerinden biri olan Sri Lanka bir ada ülkesi. Antik döneme ait tapınakları, birbirinden sakin kumsalları ve kendine has yağmur ormanlarıyla insanı adeta büyülüyor.
Tapınaklar
Yüzde 70’i Budist olan Sri Lanka’da gezebileceğiniz çeşitli ve rangarenk birçok tapınak bulunuyor. Sri Lanka’nın hangi bölgesine giderseniz gidin birbirinden farklı ve etkileyici tapınaklar görebilirsiniz. En nam salmış olanlarından bazıları : Dambulla, Gangramaya, Anuradhapura, Kandy Tooth
Plajlar
Sri Lanka’nın doğası ve kültürü plajlarının önüne geçse de denize girebileceğiniz birçok güzel plaj bulunuyor.Bu da hem değişik bir kültürü deneyimlerken hem de denizin tadını çıkarmanızı sağlıyor. En meşhur Sri Lanka plajlarından bazıları: Tangalle, Mirissa, Hikkaduwa, Bentota,Trincomalea Ve Argum Bay.
Filler
Sri Lanka’ya gitmişken meşhur fillerini görmeden dönmek olmaz. Yolda karşınıza çıkması bile muhtemel filleri görmeyi şansa bırakmamak için gidebileceğiniz birçok milli park bulunuyor. Bu milli parklarda safari yapabilir,filleri doğal yaşamında izleyebilirsiniz.
Çay tarlaları
Sri Lanka’nın adı Seylan çayından geliyor ve küçük bir ülke olmasına rağmen dünyanın en önemli çay üreticilerinden. Bu nedenle sonsuz gibi görünen çay tarlalarında gezmek turtistik bir aktivite olmuş durumda.
Tren yolculuğu
Görsel açıdan dünyanın en güzel tren yolculuklarından sayılan tren güzergahlarından birini Sri Lanka’da yapabilirsiniz. Kandy şehrinden Ella şehrine giden trenle çay tarlalarının içinden geçerek muhteşem bir doğaya tanık olabilirsiniz.
Sörf
Sörf Sri Lanka plaj aktiviteleri arasında oldukça popüler. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimliler için birçok sörf plajı bulunuyor. Bunlardan en popüler olanları Mirissa, Arugam Bay ve Weligama.
Sri Lanka sunduğu aktivite çeşitliliğiyle her zevkten insanın keyif alabileceği bir tatil sunuyor.
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