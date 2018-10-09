Doğasıyla büyüleyen Sri Lanka’da yapabileceğiniz aktiviteler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriDoğasıyla büyüleyen Sri Lanka’da yapabileceğiniz aktiviteler
GeriSeyahat Doğasıyla büyüleyen Sri Lanka’da yapabileceğiniz aktiviteler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Doğasıyla büyüleyen Sri Lanka’da yapabileceğiniz aktiviteler
Seyahat
Eylül TUNÇ / Instagram: eylul_tunc
09.10.2018 - 13:37, Son Güncelleme:

Doğasıyla büyüleyen Sri Lanka’da yapabileceğiniz aktiviteler

Eylül TUNÇ
Eylül TUNÇ
eylul-tunc@hotmail.com

Hint Okyanusu’nda, Hindistan’ın güneyinde yer alan Sri Lanka’ya aktarmalı uçuşlarla ortalama sekiz saatte ulaşabilirsiniz. 30 günlük turist vizesini kolaylıkla internet üzerinden ya da kapıda alabiliyorsunuz. Tropikal iklime sahip Sri Lanka, yaz aylarında muson yağmurları nedeniyle daha az tercih edilse de 12 ay ziyaret edebileceğiniz bir ülke. Çok dinli bir ülke olan Sri Lanka’da en yaygın inanç Budizm. Doğası ve kültürü sizi büyüleyecek bu ülkede yapabileceğiniz aktiviteler neler peki ? İşte detaylar...

Eylül TUNÇ
Eylül TUNÇ
eylul-tunc@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Hint Okyanusu'nun vazgeçilmezlerinden biri olan Sri Lanka bir ada ülkesi. Antik döneme ait tapınakları, birbirinden sakin kumsalları ve kendine has yağmur ormanlarıyla insanı adeta büyülüyor.

Doğasıyla büyüleyen Sri Lanka’da yapabileceğiniz aktiviteler


Tapınaklar

Yüzde 70’i  Budist olan Sri Lanka’da gezebileceğiniz çeşitli ve rangarenk birçok tapınak bulunuyor. Sri Lanka’nın hangi bölgesine giderseniz gidin birbirinden farklı ve etkileyici tapınaklar görebilirsiniz. En nam salmış olanlarından bazıları : Dambulla, Gangramaya, Anuradhapura, Kandy Tooth

Doğasıyla büyüleyen Sri Lanka’da yapabileceğiniz aktiviteler

Plajlar

Sri Lanka’nın doğası ve kültürü plajlarının önüne geçse de denize girebileceğiniz birçok güzel plaj bulunuyor.Bu da hem değişik bir kültürü deneyimlerken hem de denizin tadını çıkarmanızı sağlıyor. En meşhur Sri Lanka plajlarından bazıları: Tangalle, Mirissa, Hikkaduwa, Bentota,Trincomalea Ve Argum Bay.

Doğasıyla büyüleyen Sri Lanka’da yapabileceğiniz aktiviteler

Filler

Sri Lanka’ya gitmişken meşhur fillerini görmeden dönmek olmaz. Yolda karşınıza çıkması bile muhtemel filleri görmeyi şansa bırakmamak için  gidebileceğiniz birçok milli park bulunuyor. Bu milli parklarda safari yapabilir,filleri doğal yaşamında izleyebilirsiniz.  

Doğasıyla büyüleyen Sri Lanka’da yapabileceğiniz aktiviteler

Doğasıyla büyüleyen Sri Lanka’da yapabileceğiniz aktiviteler

 Çay tarlaları

Sri Lanka’nın adı Seylan çayından geliyor ve küçük bir ülke olmasına rağmen dünyanın en önemli çay üreticilerinden. Bu nedenle sonsuz gibi görünen çay tarlalarında gezmek turtistik bir aktivite olmuş durumda.

Doğasıyla büyüleyen Sri Lanka’da yapabileceğiniz aktiviteler

 Tren yolculuğu

Görsel açıdan dünyanın en güzel tren yolculuklarından sayılan tren güzergahlarından birini Sri Lanka’da yapabilirsiniz. Kandy şehrinden Ella şehrine giden trenle çay tarlalarının içinden geçerek muhteşem bir doğaya tanık olabilirsiniz.

Doğasıyla büyüleyen Sri Lanka’da yapabileceğiniz aktiviteler

Sörf

Sörf Sri Lanka plaj aktiviteleri arasında oldukça popüler. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimliler için birçok sörf plajı bulunuyor. Bunlardan en popüler olanları Mirissa, Arugam Bay ve Weligama. 

Sri Lanka sunduğu aktivite çeşitliliğiyle her zevkten insanın keyif alabileceği bir tatil sunuyor.

Doğasıyla büyüleyen Sri Lanka’da yapabileceğiniz aktiviteler

Eylül TUNÇ
Eylül TUNÇ
eylul-tunc@hotmail.com
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Doğasıyla büyüleyen Sri Lanka’da yapabileceğiniz aktiviteler

Sonbaharın kaçırılmaması gereken festivalleri

Harranlı kadınlar tarihi gün yüzüne çıkarıyor

Dünyanın en iyi korunan gizemli yeri! Öyle şeyler saklanıyor ki, içeri girmek imkansız...