Doğaseverlerin mutlaka keşfetmesini gereken yerler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Doğaseverlerin mutlaka keşfetmesini gereken yerler
Seyahat
Hürriyet Haber
16.04.2018 - 16:18, Son Güncelleme:

Doğaseverlerin mutlaka keşfetmesini gereken yerler

Şehrin kalabalığından, hayhuyundan uzaklaşmak herkesin birkaç günlüğüne de olsa planı. Doğaya kaçmak için herkesin beklediği bir zaman var. Kimi yaz tatilini bekliyor, kimi hafta sonunu kimi emekliliğini… Neticede zaman bir şekilde bulunuyor ancak gidilebilecek yerler günden güne azalıyor. Klişeleşmemiş, istila edilmemiş bir doğa harikası bir yer bulmak günden güne zorlaşıyor. Ama hala pek çokları tarafından keşfedilmemiş, hala bakir sayılabilecek doğal yerler var. İşte size doğada keşfedilmeyi bekleyen yerler…

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Okinawa Adası, Japonya

Huzuru uzaklarda aramayın demeyeceğiz, çünkü kabul etmemiz gerekiyor ki mesafe biraz beklenenden fazla. Okinawa Adası, Japonya’nın güneyindeki Ryukyu Adaları’nın bir parçası. Bu bölgede 1000 km uzunluğunda yüzlerde adadan oluşan bir şerit bulunmakta ve Ryukyu da bu adaların en büyük olanı. Ancak Japonya’ya yaklaşık 600 kilometre uzaklıkta bulunan bu muhteşem olduğu kadar tarihi de olan ada, en çok da dalgıçların tercihleri arasında.

Doğaseverlerin mutlaka keşfetmesini gereken yerler

Ryukyu, 2. Dünya Savaşı sırasında Amerikan askerlerinin kontrolüne geçmiş ve 1945 ve 1972 yılları arasında Amerikan toprağı olmuş. Daha sonra tekrar Japonya’nın eline geçen adanın şu anki nüfusu 1.2 milyon. Adadaki insanların çoğunun 100 yaşında üzerinde olması sebebiyle buranın insan ömrünü uzattığına dair rivayetler bile var.

Mestia, Gürcistan

Gürcistan denilince akla ilk gelen yerlerden biri Mestia. Şehir üzerinde bulunan ilginç yapılar ve muhteşem doğasıyla gelenleri adeta büyülüyor. Etrafı dağlarla çevrilmiş bir vadinin ortasında bulunan şehirde asfalt yol oldukça az. Ana yolda ise karşınıza inekler ve tavukların çıkması olası.

Adım adım Batum gezi rehberi
Adım adım Batum gezi rehberi

Dağın eteklerindeki evler bu yerin en dikkat çeken unsurlarından biri. Evleri bu kadar özel yapan; neredeyse her evin yanında yer alan ve tarihi 9 ile 13. yüzyıllara, yani Orta Çağa kadar uzanan kuleler. O dönemde savaş zamanlarında gözetleme, savunma ve hırsızlıklardan korunmak için yapılmış olan kuleler şimdi her bir evin yanında adeta bir “bodyguard” gibi duruyor. Boyları 25 metreye kadar çıkan kulelerden birine çıkıp şehrin doğa ile iç içe olan manzarasını mutlaka seyretmek gerek.

Killarney, İrlanda

Farklı ve dikkat çekici bir kültüre sahip olan İrlanda bu listede elbette yer alacaktı. 

Doğaseverlerin mutlaka keşfetmesini gereken yerler

Killarney, hem tarihi dokusu hem de 26.000 akrelik ormanlık alanıyla huzurun açık adresi. İrlanda‘nın güneyinde yer alan kasaba, kumtaşı dağları ve deniz seviyesine yakın gölleri ile adeta bir gelenin bir daha ayrılamayacağı bir yer.

Lofoten Adaları, Norveç

Biraz soğuk olabilir ancak bu adalar tam bir görsel şölen. Norveç‘in kuzeyinde yer alan Lofoten takım adaları duvar gibi yükselen sivri kayalıklar, denizin, göllerin ve akarsuların birbirine karıştığı koylar ile insanı hayretler içinde bırakıyor.

Alplerin eteğindeki ülkeler
Alpler'in eteğindeki ülkeler

Üzerinde bulunan küçük kırmızı evler ve küçük balıkçı kasabaları emeklilik planlarında bazı değişikliklere gitmenize sebep olabilir. Masallardan çıkmış kadar harikulade olan bu atmosfer doğa renkleri ve o kırmızı pastel renkteki balıkçı evleri manzarasında bol miktarda sessizlik, huzur ve oksijen sunuyor.

 

Korsika Adası, Fransa

Fransa‘ya bağlı Akdeniz’de yer alan muhteşem bir doğa ve tabiata sahip olan ada el değmemişliğini kendisine ulaşımın zor olmasına borçlu. Adada, 1000 km. kıyı şeridi ve 200 civarında plaj bulunuyor. 

Doğaseverlerin mutlaka keşfetmesini gereken yerler

Ada üzerindeki nüfus 315 bin. Akdeniz’in 4. büyük adası olan Korsika doğa yürüyüşü, trekking ve hiking için birebir. Yürüyüş sırasında karşınıza çıkacak doğal güzellikler, ormanlık tepeler ve dört bir yanın yeşil olması “cennette miyim?” hissi yaratabilir.

Kaynak: tatilsepeti

Fotoğraflar: Lonelyplanet, colegiokhalilgibran, switchbacktravel,

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