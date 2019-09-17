DoÄŸanÅŸar'Ä±n gÃ¼zellikleri keÅŸfedilmeyi bekliyor

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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

DoÄŸanÅŸar'Ä±n güzellikleri keÅŸfedilmeyi bekliyor
Seyahat
Ä°HA
17.09.2019 - 15:05, Son GÃ¼ncelleme:

DoÄŸanÅŸar'Ä±n güzellikleri keÅŸfedilmeyi bekliyor

Sivasâ€™Ä±n DoÄŸanÅŸar ilÃ§esi bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok doÄŸal ve tarihi mekanla dikkat Ã§ekiyor. Sivas merkeze uzaklÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 101 kilometre olan DoÄŸanÅŸar ilÃ§esi, doÄŸal ve tarihi gÃ¼zellikleriyle bÃ¼yÃ¼lÃ¼yor.

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Sivas merkeze uzaklÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 101 kilometre olan DoÄŸanÅŸar ilÃ§esi, doÄŸal ve tarihi gÃ¼zellikleriyle bÃ¼yÃ¼lÃ¼yor. Ä°lÃ§ede bulunan Dipsiz GÃ¶l ve Åželalesi baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok doÄŸal gÃ¼zellik dikkat Ã§ekiyor. Bir futbol sahasÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde ve sarkÄ±tlarÄ± olan Karasak Ã‡ukuru'yla, eski kullanÄ±lmayan krom madeninde oluÅŸan ve masmavi suyuyla dikkat Ã§eken gÃ¶lÃ¼yle, gizli kalmÄ±ÅŸ kaya maÄŸaralarÄ±yla, yaklaÅŸÄ±k 300 yÄ±llÄ±k olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len ve Ã§ivi kullanÄ±lmadan yapÄ±lan samanlÄ±ÄŸÄ±yla, peri bacalarÄ±nÄ± andÄ±ran Ã‡obankaya kayalÄ±klarÄ± ve birÃ§ok doÄŸal yapÄ±yla adÄ±ndan sÃ¶z ettiren ilÃ§e, keÅŸfedilmeyi bekliyor.

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DoÄŸanÅŸarÄ±n gÃ¼zellikleri keÅŸfedilmeyi bekliyor


"DoÄŸanÅŸar gerÃ§ekten bir turizm merkezine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lebilir"

DoÄŸanÅŸar Belediye BaÅŸkanÄ± Halil BalÄ±k, ilÃ§enin bir turizm merkezine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lebileceÄŸini ifade ederek, â€œDoÄŸanÅŸar ilÃ§emiz saklÄ± cennetimizdir. Sivas merkezden ilÃ§emize gelirken Dipsiz GÃ¶l ve Åželalesi var. Åželale gerÃ§ekten gÃ¼zel bir yer. DoÄŸanÅŸar ilÃ§emizde Karasak Ã‡ukuru var. Ä°Ã§erisi bir futbol sahasÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde ve sarkÄ±tlar var. Gezilecek gÃ¼zel bir yer. Ã‡oban Kaya'da peri bacalarÄ±nÄ± andÄ±ran gÃ¼zel bir yerimiz var. Karacakaya'da eski kÃ¼tÃ¼k evlerden yaklaÅŸÄ±k 300 yÄ±llÄ±k bir yapÄ±mÄ±z var. Fosillerimiz var. Gezilip gÃ¶rÃ¼lecek gerÃ§ekten gÃ¼zel yerlerimiz var. Kaya mezarlarÄ±mÄ±z var. KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belki kayÄ±tlarÄ±nda yok belki kimse bilmiyor. Bu konuda KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan destek istiyoruz. DoÄŸanÅŸar gerÃ§ekten bir turizm merkezine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lebilir" dedi.

DoÄŸanÅŸarÄ±n gÃ¼zellikleri keÅŸfedilmeyi bekliyor

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