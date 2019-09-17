DoÄŸanÅŸar'Ä±n gÃ¼zellikleri keÅŸfedilmeyi bekliyor

DoÄŸanÅŸar'Ä±n güzellikleri keÅŸfedilmeyi bekliyor
Sivasâ€™Ä±n DoÄŸanÅŸar ilÃ§esi bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± birÃ§ok doÄŸal ve tarihi mekanla dikkat Ã§ekiyor. Sivas merkeze uzaklÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 101 kilometre olan DoÄŸanÅŸar ilÃ§esi, doÄŸal ve tarihi gÃ¼zellikleriyle bÃ¼yÃ¼lÃ¼yor.
Sivas merkeze uzaklÄ±ÄŸÄ± yaklaÅŸÄ±k 101 kilometre olan DoÄŸanÅŸar ilÃ§esi, doÄŸal ve tarihi gÃ¼zellikleriyle bÃ¼yÃ¼lÃ¼yor. Ä°lÃ§ede bulunan Dipsiz GÃ¶l ve Åželalesi baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok doÄŸal gÃ¼zellik dikkat Ã§ekiyor. Bir futbol sahasÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde ve sarkÄ±tlarÄ± olan Karasak Ã‡ukuru'yla, eski kullanÄ±lmayan krom madeninde oluÅŸan ve masmavi suyuyla dikkat Ã§eken gÃ¶lÃ¼yle, gizli kalmÄ±ÅŸ kaya maÄŸaralarÄ±yla, yaklaÅŸÄ±k 300 yÄ±llÄ±k olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len ve Ã§ivi kullanÄ±lmadan yapÄ±lan samanlÄ±ÄŸÄ±yla, peri bacalarÄ±nÄ± andÄ±ran Ã‡obankaya kayalÄ±klarÄ± ve birÃ§ok doÄŸal yapÄ±yla adÄ±ndan sÃ¶z ettiren ilÃ§e, keÅŸfedilmeyi bekliyor.
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"DoÄŸanÅŸar gerÃ§ekten bir turizm merkezine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lebilir"
DoÄŸanÅŸar Belediye BaÅŸkanÄ± Halil BalÄ±k, ilÃ§enin bir turizm merkezine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lebileceÄŸini ifade ederek, â€œDoÄŸanÅŸar ilÃ§emiz saklÄ± cennetimizdir. Sivas merkezden ilÃ§emize gelirken Dipsiz GÃ¶l ve Åželalesi var. Åželale gerÃ§ekten gÃ¼zel bir yer. DoÄŸanÅŸar ilÃ§emizde Karasak Ã‡ukuru var. Ä°Ã§erisi bir futbol sahasÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde ve sarkÄ±tlar var. Gezilecek gÃ¼zel bir yer. Ã‡oban Kaya'da peri bacalarÄ±nÄ± andÄ±ran gÃ¼zel bir yerimiz var. Karacakaya'da eski kÃ¼tÃ¼k evlerden yaklaÅŸÄ±k 300 yÄ±llÄ±k bir yapÄ±mÄ±z var. Fosillerimiz var. Gezilip gÃ¶rÃ¼lecek gerÃ§ekten gÃ¼zel yerlerimiz var. Kaya mezarlarÄ±mÄ±z var. KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belki kayÄ±tlarÄ±nda yok belki kimse bilmiyor. Bu konuda KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan destek istiyoruz. DoÄŸanÅŸar gerÃ§ekten bir turizm merkezine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼lebilir" dedi.
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