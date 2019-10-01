DoÄŸanÄ±n gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran gÃ¼zelliÄŸi: CadÄ± kelebeÄŸi

DoÄŸanÄ±n göz kamaÅŸtÄ±ran güzelliÄŸi: CadÄ± kelebeÄŸi
Tunceli'nin zengin florasÄ± ve sahip olduÄŸu endemik tÃ¼rler aÃ§Ä±sÄ±ndan dikkati Ã§eken OvacÄ±k ilÃ§esinde, kurak alanlarda yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren "cadÄ±" kelebekleri gÃ¶z alÄ±cÄ± gÃ¼zellikler sergiliyor.
Ä°lÃ§ede sonbaharÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ÅŸu gÃ¼nlerde ise bu kelebekler arasÄ±nda en Ã§ok gÃ¶ze Ã§arpan kahverengi ve beyaz renkte kanatlara sahip bilimsel adÄ± "chazara briseis" olan "cadÄ±" kelebekleri oluyor.
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CadÄ± kelebekleri kurak alanlarÄ± seviyor
DiÄŸer kelebek tÃ¼rlerine gÃ¶re daha Ã§ok kurak alanlarda yaÅŸamayÄ± seven ve yerleÅŸim yerlerinde uÃ§uÅŸan cadÄ± kelebekleri, TÃ¼rkiye'de Ã¶zellikle Orta Anadolu ve DoÄŸu Anadolu'da yaygÄ±n olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼p mayÄ±s ile ekim aylarÄ± arasÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Beyaz renkteki yumurtalarÄ±nÄ± genellikle otlarÄ±n ya da kayalarÄ±n Ã¼zerine bÄ±rakan bu kelebek tÃ¼rÃ¼, Akdeniz Ã¼lkelerinin yanÄ± sÄ±ra Avrupa, Afganistan ve Ã‡in'de de yoÄŸun olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
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