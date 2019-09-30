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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancıların vazgeçilmezi
Seyahat
Anadolu Ajansı
30.09.2019 - 13:10, Son Güncelleme:

Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancıların vazgeçilmezi

Güney Ege'de maviyle yeşilin bütünleştiği büyüklü küçüklü birçok koya sahip Muğla, "mavi yolculuk" yapmak isteyenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

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Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancıların vazgeçilmezi

"Yeryüzü cenneti" olarak nitelendirilen, her yıl üç milyondan fazla turisti ağırlayan ve 1484 kilometreyle Türkiye'nin en uzun kıyı şeridine sahip Muğla, farklı ülkelerden bölgeye gelen turistlerin tatil hayallerine ev sahipliği yapıyor. Kent, doğası ve yeşilin maviyle bütünleştiği cennet koylarıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Muğla'nın ünlü koylarının masmavi sularında yapılan "mavi yolculuk", bölgede tatil yapanların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Turistlerin çoğu Gökova Körfezi, İngiliz Limanı, Çökertme, Göcek, Marmaris, Fethiye, Ölüdeniz, Kızılada, Datça ve Hisarönü koylarında mavi yolculuğa çıkmayı tercih ediyor.

Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancıların vazgeçilmezi

Ünlülerin yazlık mekanı haline gelen Bodrum'un Turgutreis, Gümüşlük, Bitez, Göltürkbükü, Yalı, Ortakent-Yahşi, Yalıkavak ve Gündoğan, Fethiye'nin Ölüdeniz ve Göcek, Ortaca'nın Dalyan, Marmaris'in Beldibi, İçmeler, Armutalan ve Bozburun, Ula'nın Akyaka, Milas'ın Güllük, Datça'nın ise Palamutbükü mahalleleri turizmin "sosyetik mahalleleri" olarak biliniyor. Fethiye'nin ünü dünyaya yayılan Ölüdeniz ilçesi, kumsalı, denizi ve dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösterilen Babadağ'ı ile yabancı turistlerin gözdesi konumunda bulunuyor. Muğla'nın ünlü turistik ilçesi Bodrum yarımadasının birbirinden güzel koylara kurulmuş pek çok yerleşim birimi ve plajları cezbediyor. Gözde turizm merkezlerinden Marmaris de özellikle lüks yatlarıyla gelen ünlülerin tercihleri arasında yer alıyor.

Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancıların vazgeçilmezi

Ünlülerle karşılaşmanız mümkün

Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala da kenti tercih edenler arasında dünyanın tanınmış sanatçıları, tiyatrocuları, futbolcuları, iş insanları olduğunu bildirdi. Kentte özgürlük, rahatlık, huzur olduğunu anlatan Kavala, "Gelenler mutlu ve memnun olarak buradan ayrılıyor." dedi.

Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancıların vazgeçilmezi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Bodrum'un son yıllarda özellikle üst gelir grubu turistlerin tercih ettiği bir yer haline geldiğini kaydetti. Bodrum'da misafirler için her türlü imkanın mevcut olduğunu anlatan Aras, "Kentimizin turizm ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor. Özellikle yat turizmi için gelen misafirler var. İyi hizmet veren marinaların yanında büyük marka oteller de var. O yüzden dünyanın her tarafından hem ünlü, hem de yüksek gelir grubuna sahip isimler son yıllarda Bodrum'u daha çok tercih ediyorlar." diye konuştu.


 

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