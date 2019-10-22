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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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'Doğal akvaryum' Gökpınar Gölü'nde sonbahar güzelliği
Seyahat
DHA
22.10.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

'Doğal akvaryum' Gökpınar Gölü'nde sonbahar güzelliği

Sivas'ın Gürün ilçesinde berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle dikkat çeken Gökpınar Gölü, sonbaharda yaşanan renk cümbüşüyle ziyaretçileri etkiliyor.

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Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine ise 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gökpınar Gölü, doğal akvaryumu andıran görüntüsü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Dipten kaynayan su ile beslenen 15 metre derinlikte olan göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Doğal akvaryum Gökpınar Gölünde sonbahar güzelliği

Çevre illerden hafta sonu günübirlik tatile gelen ziyaretçiler, gölün çevresinde yürüyüş yaparak mesire alanlarında vakit geçiriyor. Göl çevresinde bulunan restoran, otel, cami, basketbol, voleybol ve çim futbol sahası ile piknik alanları da turistlere konaklama ve sosyal imkan sağlıyor.

Doğal akvaryum Gökpınar Gölünde sonbahar güzelliği

'Görmeyen göz, çok şey kaybetmiştir'

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Gökpınar Gölü'nün 4 mevsim ayrı bir güzelliği olduğunu belirterek, "Suyunun çok berrak olması, 11 metre derinlikte dahi suyun kaynayış şeklinin, balıkların yüzmesini görebiliyoruz.

Bir diğer özelliği ise arazi şartlarından kaynaklı suyunun masmavi görünmesidir. Rabbimizin Gürün'e bahşetmiş olduğu doğal akvaryumdur. Biz gören her gözün Gökpınar Gölü'nü görmesini arzu ediyoruz. Sonbaharın güzelliği gölümüze yansımıştır.

Doğal akvaryum Gökpınar Gölünde sonbahar güzelliği

Gölün üzerinde yüzen yapraklar daha da güzellik katmış durumdadır. Ben tüm vatandaşlarımızı Gökpınar Gölü'nü görmeye davet ediyorum. Görmeyen göz çok şey kaybetmiştir diyorum" dedi.

Doğal akvaryum Gökpınar Gölünde sonbahar güzelliği

Göle ziyarete gelen Salih Dönmez ise "Beklediğimden çok daha güzel bir manzara ile karşılaştım. Bugün sabah geldik. Geldiğimize de pişman değiliz. Şeffaflığı, berraklığı çok güzel. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

 

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