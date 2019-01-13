Doğadan ve marifetli ellerden gelen sağlık

atince ‘Salus Per Aquam’ kelimelerinin kısaltması olan SPA, ‘Sudan Gelen Sağlık’ anlamına geliyor ve Romalılardan günümüze kadar uygulanıyor. SPA ve wellness üniteli oteller, sundukları spor, sağlık ve güzellik programlarıyla tatillere ayrı bir kategori kazandırıyor. Sağlıklı olmak, stresten uzak yaşamak, beden ve zihni mümkün olduğunca dinlendirmek, genç kalmak, güzelleşmek... Tüm bunlar çağımız insanının şiddetle ihtiyaç duyduğu unsurlar. Termal kaynaklar ve suyla ilgili bakım ünitelerinin yer aldığı SPA merkezleri ise bu ihtiyaçların en kolay karşılık bulduğu yerler.



Doksanlı yılların başında SPA terimi kullanılmazken, sektör, sağlık merkezi, kuaför veya masaj salonu adı altında hizmet veriyordu. Günümüzdeyse bu merkezler, içinde hamam, sauna, masaj, cilt bakımı, vücut bakımları, zayıflama üniteleri, hidroterapi bölümleri olan kompleksler haline geldi. Bu kompleksler Asya SPA’ları, Uzakdoğu SPA’ları, modern SPA’lar gibi her beğeniye hitap edecek biçimlerde dallara ayrıldı. Beklentilerdeki yükselişe örnek vermek gerekirse, günümüzde meditasyon, egzersiz, beslenme gibi SPA’nın olmazsa olmazları, 1990’lı yıllarda hiç bilinmeyen ve tanınmayan kavramlardı. Şimdilerde sağlıklı yaşama önem veren kitlelerin beklentileri sürekli artıyor. Artık otel seçerken SPA ve wellness imkânlarına, spor salonlarına göz atanların sayısı küçümsenmeyecek rakamlara ulaşıyor. Bu kitle açık büfelerde ve mönülerde daha çok sağlıklı ürün görmek istiyor, işlenmiş gıda ve paket ürünlerden uzak durmaya çabalıyor. Yediklerini yakmak için son teknoloji spor aletleri arıyor.









Müşterilerin aradığı belli başlı unsurlar ise şunlar; Konaklama rahatlığı, ambiyans - dekor estetiği, vücut bakım ünitelerinin çeşitliliği ve etkinliği, SPA kozmetik ürünlerinin çeşitliliği, tesisin mutfağının çeşitliliği ve lezzeti, egzersiz programlarının varlığı, fizik tedavi ünitelerinin varlığı ile medikal hizmetler, thalasso havuzlarında temizlik, gerçek deniz suyu ve uzman ekip varlığı, uluslararası sağlık güvenliği standartlarına uygun güncel teknolojilerin varlığı, internet gibi diğer ihtiyaçların varlığı, servis ve hizmet mükemmelliği ile uluslararası standartlarda uzman personelin varlığı.



Ne ararsan var



Genellikle stresten ya da vücudun belli bölgelerindeki şikâyetlerden kurtulmak, zayıflamak, ruhen rahatlamak ve güzelleşmek amacıyla gidilen SPA’larda; tepidarium, taş masajı, çamur ve yosun banyoları, güzellik merkezi, saunalar, dinlenme ve vitamin odaları yer alıyor. Yapılan bakımların içine thalassoterapi, balneoterapi ve kaplıca tedavileri başta olmak üzere sağlık ve güzellik adına bilinen her uygulama giriyor. SPA merkezlerinde tüm bunların yanı sıra geleneksel Uzakdoğu masajları, Hint ve Japon tedavi yöntemleri de uygulanıyor. Aromaterapi, ayurveda, shiatsu, refleksoloji masajları, reiki, feng shui, bio-enerji ve daha nicelerini de yine SPA merkezlerinde bulmak mümkün.









Ayurveda: Ayurveda eski Hint usulü iyileştirme sanatı. Kelime anlamı ‘Hayattan gelen bilinç’... Bin yıldan fazla bir süreden beri uygulanan bu eski Hint iyileştirme sanatının temelinde vücudun, ruhun ve bilincin ahenk içerisinde olması yatıyor.



Geleneksel Bali masajları: Vücuttaki enerji noktalarına yapılan etkili baskılar, yumuşak vuruşlar ve gerekli gerinme hareketleriyle yüzeydeki kas dokusunu geçerek çok daha derinlere etki eden bir teknik. Vücuttaki tüm enerji merkezlerinin dengelenmesi ve tüm iç sistemlerin birbiriyle bütünleşmesi sağlanıyor.



Shiatsu: Japonya’nın geleneksel tedavi sanatı shiatsu, ‘parmak tazyiki’ anlamına geliyor. Bu teknikle ellerle yapılan tazyikle vücut dolaşımında yer alan doğal enerji uyarılıyor. Doğu’ya ait tedavi metotlarının hepsinde olduğu gibi burada da ‘Chi’ ya da ‘Ki’ dengeleniyor. Shiatsu yerde, rahat bir kıyafet ile uygulanıyor.









Reiki: Bir başka Japon geleneksel tedavi sanatı olan reiki, ‘Evrensel Yaşam Enerjisi’ anlamına geliyor. Bu sanatta inanılan ana öğe tüm canlıların yaşamak, büyümek ve hastalıklarının iyileşmesi için bu enerjiye ihtiyaç duyması. Reiki zihinsel ve fiziksel sorunları azaltıyor, stres ve huzursuzluk hallerini gidermeye yardımcı oluyor.



Lomi Lomi Nui: Hawaii tapınak masajlarının kraliçesi olan Lomi Lomi Nui, eski Havai kültürünün ruhani bir ritüeli. Değişen ve birbirine bağlı, alt kol ile yapılan uzun ve akıcı masaj hareketleri ve dirsek yardımıyla eklemlerin gevşemesi, ruhun serbest kalması sağlanıyor ve derin bir rahatlama hissi uyandırıyor.



Volkanik taş masajı: İlk kez 1993 yılında masaj terapisti Mary Hanigan tarafından uygulanmaya başladı. Sıcak taş masajı su içinde ısıtılarak bakıma hazır hale getirilen siyah renkteki pürüzsüz, yassı ve oldukça sert yapıda olan bu taşlar enerji merkezlerini uyararak bedenimizi negatif enerjiden arındırıyor, ruh ve beden enerjisini yenileyip, ciddi bir şekilde ruhsal, zihinsel ve fiziksel anlamda rahatlama sağlıyor.









Aromaterapi: Aromaterapi, bitkisel öz yağların kimyasal yapısı ve enerjilerinden faydalanan ve masaj, teneffüs (buğu), kompres, banyo ve diğer yollarla uygulanmasını içeren, sağlık ve güzelliği destekleyen doğal bir terapi.



Yosun bakımı: Tüm vücuda uygulanan yosun maskesi, vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri vücuda kazandırıyor, toksin arttırıyor ve kan dolaşımını hızlandırıyor. Aynı zamanda eklem ağrılarını tedavi edici özeliğiyle rahatlama sağlıyor.



Balneoterapi (Kaplıca tedavisi): Doğal enerji kaynaklarından yeraltı termomineral suyun, gazın, mineralli su ile organik elemanları içeren çamurun, kaynağın çıktığı yöreye özgü iklim koşulları ve meteorolojik unsurların biyolojik ortam etkinliği ile bütünleştiği organizma üzerinde tedavi etkinliği kanıtlanmış kür tarzında uygulanan bir tedavi sistemi. Aromatik yağ ve yosun ilaveli, ısıtılmış deniz suyuyla doldurulan küvetler, ayak bileğinden enseye kadar yoğun sualtı masajı yapıyor. Kan dolaşımı hızlandığı gibi romatizma ağrılarına iyi geliyor. Ayrıca deniz suyundaki vitamin ve mineralleri vücuda kazandırırken, selülit tedavisine yardımcı oluyor.