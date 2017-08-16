Doğa yürüyüşünü destekleyen baykuş evler!

Bruit du Frigo ve Zebra3 işbirliğiyle tasarlanan yaratıcı evler, mottolarıyla dikkat çekiyor. İnsanların doğal alanlarla birleşmelerini ve yürüyüş yapmalarını sağlayan proje, baykuş görünümüyle de fark yaratıyor.

‘Gözcüler’ adını alan şirin evler, ziyaretçilerini çekmek adına çok farklı bir yola başvurmuş.

Doğa yürüyüşü yapanlara ücretsiz konaklama imkanı sunuyor baykuşlar.

Az bilinen yerleri keşfe çıkan veya yürüyüş yapmak isteyenler sık sık buraya uğruyor. Fakat gelmeden önce internet üzerinden rezervasyon yapıyorlar. Böylece evde ücretsiz bir şekilde diledikleri gibi kalabiliyorlar.

Evin içerisinde su, elektrik veya ısınma gibi düzeneklerin olmadığı evde, dokuz kişi rahatça kalabiliyor.

Sık sık ziyaretçilerin akınına uğrayan evler, gece ise bataklığın içinde ışıklarla aydınlanıyor.

‘Gözcüler’ adını alan kulübe, görünümleri itibariyle çevredeki baykuşlara bir nevi nazire yapıyor.

Fotoğraflar: N'olmuş?, Fikir, Panpanpat