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HürriyetSeyahatDoğa yürüyüşünü destekleyen baykuş evler!
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Seyahat

Doğa yürüyüşünü destekleyen baykuş evler!

Fransa, Bourdeaux’da bulunan ahşap baykuş evler görenleri büyülüyor. Bataklık arazinin üstünde yükselen üç katlı ev hem tasarımı hem de yapılış amacıyla takdir topluyor. İşte kamu spotu gibi baykuşlar…

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Bruit du Frigo ve Zebra3 işbirliğiyle tasarlanan yaratıcı evler, mottolarıyla dikkat çekiyor. İnsanların doğal alanlarla birleşmelerini ve yürüyüş yapmalarını sağlayan proje, baykuş görünümüyle de fark yaratıyor.

Doğa yürüyüşünü destekleyen baykuş evler

‘Gözcüler’ adını alan şirin evler, ziyaretçilerini çekmek adına çok farklı bir yola başvurmuş.

Doğa yürüyüşünü destekleyen baykuş evler

Doğa yürüyüşü yapanlara ücretsiz konaklama imkanı sunuyor baykuşlar.

Doğa yürüyüşünü destekleyen baykuş evler

Az bilinen yerleri keşfe çıkan veya yürüyüş yapmak isteyenler sık sık buraya uğruyor. Fakat gelmeden önce internet üzerinden rezervasyon yapıyorlar. Böylece evde ücretsiz bir şekilde diledikleri gibi kalabiliyorlar.

İçinde yaşamak isteyeceğiniz birbirinden güzel 30 kulübe
İçinde yaşamak isteyeceğiniz birbirinden güzel 30 kulübe

Evin içerisinde su, elektrik veya ısınma gibi düzeneklerin olmadığı evde, dokuz kişi rahatça kalabiliyor.

Doğa yürüyüşünü destekleyen baykuş evler

Sık sık ziyaretçilerin akınına uğrayan evler, gece ise bataklığın içinde ışıklarla aydınlanıyor.

Doğa yürüyüşünü destekleyen baykuş evler

‘Gözcüler’ adını alan kulübe, görünümleri itibariyle çevredeki baykuşlara bir nevi nazire yapıyor.

Doğa yürüyüşünü destekleyen baykuş evler

Fotoğraflar: N'olmuş?, Fikir, Panpanpat

Kaynak: Hürriyet Haber

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Doğa yürüyüşünü destekleyen baykuş evler!
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