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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Doğa ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi: Diyarbakır
Seyahat
Anadolu Ajansı
18.01.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Doğa ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi: Diyarbakır

Kültürlerin ve medeniyetlerin buluştuğu, önemli bir inanç merkezi olan Diyarbakır hafta sonları doğa tutkunları ve amatör fotoğrafçılara ev sahipliği yapıyor.

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Diyarbakır, inanç ve kültür değerleriyle, doğa tutkunları ile amatör fotoğrafçıların gözdesi haline geldi. Bir dönem güvenlik gerekçesiyle gölgede kalan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surları, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları ve türbeleri ile zengin tarihi ve kültürel potansiyeli bünyesinde barındıran Diyarbakır kavuştuğu huzurla dört mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.

Doğa ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi: Diyarbakır


Hafta sonları fotoğraf tutkunlarının tercih ettiği kentteki tarihi ve inanç değerleri kış mevsiminde de objektiflere yansımaya devam ediyor. Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Eğil ve Ergani ilçelerindeki, isimleri Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 peygamberden Zülkifl ile Elyesa peygamberlerin kabirlerinin bulunduğu ziyaret tepesi, kale, Kralkızı Baraj gölü, makam dağını ziyaret eden amatör fotoğrafçılar hem hayranlık uyandıran bölgenin inanç değerlerini görme, baraj gölünde tekne turu yapma hem de fotoğraflama imkanı buluyor. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen Siverek Fotoğraf Sanatçıları Derneği üyesi Mustafa Karayel, yaptığı açıklamada, amaçlarının bölgedeki doğal güzellikleri, inanç değerlerini tanıtmak için gelecek nesiller için kayıt tutmak olduğunu söyledi.

Doğa ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi: Diyarbakır

Doğa ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi: Diyarbakır


Ergani ve Eğil'i ilk kez ziyaret ettiğini ve hayran kaldığını dile getiren Karayel, "Doğal güzellikle tarihi değerler iç içe geçmiş. Mevsimin güzelliği de buna eklenince sanat harikası görüntüler ortaya çıkıyor. Çok keyif aldık. Bölgemizin gezilecek, görülecek, keşfedilecek tarihi, doğal güzellikleri var. Bunların açığa çıkarılması ve tanıtılmasını çok önemli buluyoruz" diye konuştu.

"DİYARBAKIR'DA ATTIĞINIZ HER ADIMDA TARİH VAR"

Fotono21 Derneği üyesi Şükran Tekin de fotoğraf çekmeye başladıktan sonra doğup büyüdüğü kenti adeta yeniden keşfettiğini belirtti. "Normalde aralık ayı her yerde yağmur var. Biz burada fotoğraf çekimine güneşli havada çıkabiliyoruz." ifadelerini kullanan Tekin, şöyle konuştu: "Diyarbakır'da attığınız her adımda tarih var. Fotoğraf severleri Diyarbakır'a bekliyoruz. Burada doyamayacağınız kadar kare var ve zaman size yetmiyor. Bazı şehirlerin ruhu vardır. Diyarbakır'da bu şehirlerden biri. Ruhu olan şehirlerde fotoğraf çeke çeke bitmez. Bir kültürü çektiğinizi hissediyorsunuz"

Doğa ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi: Diyarbakır

Doğa ve fotoğraf tutkunlarının gözdesi: Diyarbakır


Diyarbakır Fotoğraf Derneği üyesi Murat Kapan ise yıllardır Diyarbakır ve çevresindeki tarihi ve kültürel mekanları fotoğraflamaya çalıştıklarını söyledi. "Diyarbakır, birçok medeniyetin yaşadığı kadim bir yer. Dünyadaki bütün fotoğraf tutkunlarının zevkle güzel görüntü alabilecekleri bir mekan. Türkiye'nin birçok yerinde kış ortamı yaşanırken Diyarbakır'da kış, yaz, sonbahar bütün renkleri bir arada yaşayabiliyoruz" diyen Kapan, herkesi bu güzellikleri görmeye ve fotoğraflayarak kaydetmeye davet etti.

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