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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Doğa tutkunları için yeryüzü cenneti: Yedigöller!
Seyahat
06.11.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

Doğa tutkunları için yeryüzü cenneti: Yedigöller!

Batı Karadeniz bölgesinde, Bolu il sınırları içinde zengin bir bitki örtüsüne sahip Yedigöller Milli Parkı, kuzeyden güneye doğru sıralanmış 7 gölden oluşmakta... Sazlıgöl, İncegöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl, Kurugöl ve Seringöl’den oluşan göller, kayan kütlelerin vadilerin önünü kapatması ile oluşmuş ve bulunduğu yöreye ismini vermiş. Doğa tutkunlarının vazgeçilmezi olmuştur.

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Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Yedigöller eşsiz doğasıyla, bütün doğaseverleri büyülüyor. Yeşilin bütün renklerini barındıran görüntüsüyle, insanların üzerinde huzur verici bir etki bırakıyor. Bu etkisinden dolayı, büyük şehirlerde yaşayan kişilerin nefes almak için tercih ettiği popüler bir yer haline gelmiştir.

Hafta sonu farklı bir etkinlik yapmak ve şehrin karmaşasından uzaklaşmak isteyenlerin katıldığı konaklamalı veya günübirlik turlarla Yedigöller ismini daha fazla duyurmuştur. Göl kenarında doğa ile iç içe yürüyüşler, ormanların içinde yaşayan sincapları görmenin heyecanı, kuş seslerinin oluşturduğu senfoniyi dinlemek, kurbağaların unutulan sesini duymanın keyfine varan insanlara tam bir terapi etkisi yaşatmaktadır.

Adeta cennetten bir parça olarak yeryüzünde bulunan muhteşem güzellikteki Yedigöller’i keşfetmek isteyenler ve çadır yapmanın zevkine varanların da vazgeçilmezi olarak biliniyor. Mangalda sucuk yapmanın keyfi, ateşte yeni demlenmiş çay eşliğinde sohbet etmenin ayrıcalığını tadanların daha iyi bildiği bir etkinlik halini almıştır.

Doğa tutkunları için yeryüzü cenneti: Yedigöller

Yedigöller dışında doğaseverlerin sık sık programlarında yer verdiği yerlerden bir kaçına değinmek gerekirse Abant Gölü’nün kış mevsimindeki görünümü her insanı büyüler nitelikte! Sapanca Gölü ise romantik havasıyla gönüllerde yer alıyor. Ormanya ise yeni keşif alanlarından biri.

Üstelik bazı turlar sadece doğa değil tarihi yerlerle doğanın bir arada bulunduğu programlara da yer vermektedir. Genellikle İstanbul ve Ankara kalkışlı bu turlar şehir hayatından bunalan gezginlerin tercihi olmaktadır.

Hafta sonunu değerlendireceğiniz bu gezileri merak ediyorsanız linkten doğa turlarını inceleyebilir ve size uyan birini tercih edebilirsiniz. 

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