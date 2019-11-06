Doğa tutkunları için yeryüzü cenneti: Yedigöller!
Batı Karadeniz bölgesinde, Bolu il sınırları içinde zengin bir bitki örtüsüne sahip Yedigöller Milli Parkı, kuzeyden güneye doğru sıralanmış 7 gölden oluşmakta... Sazlıgöl, İncegöl, Küçükgöl, Deringöl, Büyükgöl, Kurugöl ve Seringöl’den oluşan göller, kayan kütlelerin vadilerin önünü kapatması ile oluşmuş ve bulunduğu yöreye ismini vermiş. Doğa tutkunlarının vazgeçilmezi olmuştur.
Her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olan Yedigöller eşsiz doğasıyla, bütün doğaseverleri büyülüyor. Yeşilin bütün renklerini barındıran görüntüsüyle, insanların üzerinde huzur verici bir etki bırakıyor. Bu etkisinden dolayı, büyük şehirlerde yaşayan kişilerin nefes almak için tercih ettiği popüler bir yer haline gelmiştir.
Hafta sonu farklı bir etkinlik yapmak ve şehrin karmaşasından uzaklaşmak isteyenlerin katıldığı konaklamalı veya günübirlik turlarla Yedigöller ismini daha fazla duyurmuştur. Göl kenarında doğa ile iç içe yürüyüşler, ormanların içinde yaşayan sincapları görmenin heyecanı, kuş seslerinin oluşturduğu senfoniyi dinlemek, kurbağaların unutulan sesini duymanın keyfine varan insanlara tam bir terapi etkisi yaşatmaktadır.
Adeta cennetten bir parça olarak yeryüzünde bulunan muhteşem güzellikteki Yedigöller’i keşfetmek isteyenler ve çadır yapmanın zevkine varanların da vazgeçilmezi olarak biliniyor. Mangalda sucuk yapmanın keyfi, ateşte yeni demlenmiş çay eşliğinde sohbet etmenin ayrıcalığını tadanların daha iyi bildiği bir etkinlik halini almıştır.
Yedigöller dışında doğaseverlerin sık sık programlarında yer verdiği yerlerden bir kaçına değinmek gerekirse Abant Gölü’nün kış mevsimindeki görünümü her insanı büyüler nitelikte! Sapanca Gölü ise romantik havasıyla gönüllerde yer alıyor. Ormanya ise yeni keşif alanlarından biri.
Üstelik bazı turlar sadece doğa değil tarihi yerlerle doğanın bir arada bulunduğu programlara da yer vermektedir. Genellikle İstanbul ve Ankara kalkışlı bu turlar şehir hayatından bunalan gezginlerin tercihi olmaktadır.
Hafta sonunu değerlendireceğiniz bu gezileri merak ediyorsanız linkten doğa turlarını inceleyebilir ve size uyan birini tercih edebilirsiniz.
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