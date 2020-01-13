DoÄŸa harikasÄ± YedigÃ¶ller beyaz Ã¶rtÃ¼ ile kaplandÄ±

Boluâ€™nun kent merkezine 44 kilometre uzaklÄ±kta bulunan, eÅŸsiz doÄŸa ve manzarasÄ± ile ziyaretÃ§ilerini kendine hayran bÄ±rakan YedigÃ¶ller Milli ParkÄ±, kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼. YedigÃ¶llerâ€™de bulunan NazlÄ±gÃ¶l, SeringÃ¶l, DeringÃ¶l, SazlÄ±gÃ¶l, KÃ¼Ã§Ã¼kgÃ¶l, Ä°ncegÃ¶l ve BÃ¼yÃ¼kgÃ¶l'de kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile beraber kartpostallÄ±k manzaralar ortaya Ã§Ä±karken, ziyaretÃ§iler bu gÃ¼zelliÄŸin tadÄ±nÄ± doÄŸada yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yaparak Ã§Ä±kardÄ±.

Parka gelen fotoÄŸrafÃ§Ä±lar ise bu eÅŸsiz manzaranÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± Ã§ekerek anÄ±larÄ±nÄ± Ã¶lÃ¼msÃ¼zleÅŸtirdi. YedigÃ¶llerâ€™deki eÅŸsiz gÃ¼zelliÄŸi, DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ fotoÄŸraflarla sosyal medya hesaplarÄ±nda paylaÅŸtÄ±.

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