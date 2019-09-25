DoÄŸa harikasÄ± hamam keÅŸfedilmeyi bekliyor

EskiÅŸehir'in Beylikova ilÃ§esine baÄŸlÄ± YalÄ±nlÄ± Mahallesinde bulunan termal su yÄ±llardÄ±r Ã§evrede bulunan vatandaÅŸlara ÅŸifa daÄŸÄ±tÄ±yor. Tarihi bir hamam olarak da gÃ¶rÃ¼len kaynak yaklaÅŸÄ±k 100 yÄ±ldÄ±r Ã§evrede bulunan kÃ¶ylerden de vatandaÅŸ Ã§ekiyor. Bir kayalÄ±ÄŸÄ±n iÃ§inden Ã§Ä±kan suyun biriktiÄŸi alana giren vatandaÅŸlar, doÄŸa harikasÄ±nÄ±n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±yor.

Termal suyun birÃ§ok romatizmal hastalÄ±ÄŸa ve yaraya iyi geldiÄŸini iddia eden Ã§evre halkÄ±, sahip Ã§Ä±kÄ±lmamasÄ± dolayÄ±sÄ±yla suyun Ã§evresinin atÄ±l bir vaziyette olmasÄ±ndan dert yanÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 15 yÄ±l Ã¶nce toplanan bir miktar para ile Ã§evresi kapatÄ±lan suyun Ã¼st kÄ±smÄ± hala aÃ§Ä±k olarak duruyor. Bundan dolayÄ± vatandaÅŸlar kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda doÄŸal sudan yararlanamazken yetkililer tarafÄ±ndan keÅŸfedilmesi beklenen suya yapÄ±lacak yatÄ±rÄ±mla Ã§evrede bulunan alanlarÄ±n da geliÅŸeceÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor. Ã–zellikle suyun temiz olmasÄ± dikkat Ã§ekerken kapÄ± ve Ã§atÄ±sÄ± olmayan hamama vatandaÅŸlar Ã¼cretsiz girebiliyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren YalÄ±nlÄ± Mahalle MuhtarÄ± Bilal ÅžÄ±k, belirtilen doÄŸal kaynaÄŸÄ±n halk arasÄ±ndan tarihi bir hamam olarak nitelendirildiÄŸini sÃ¶yledi. Ã‡Ä±kan suyun Ã§ok eski olduÄŸuna deÄŸinen Bilal ÅžÄ±k "Bundan 15 yÄ±l Ã¶nce masraf ederek havuz ÅŸeklinde bir bakÄ±m yaptÄ±k. YazÄ±n Ã§ok gelenler var. BakÄ±ma ihtiyacÄ± var. Kendi haline bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ. Gelenler direkt giriyorlar. Ãœcret yok. Romatizmaya, yaraya karÅŸÄ± iyi geldiÄŸine ben ÅŸahit oldum. YaÅŸlÄ±lar, ÅŸifa buluyorlarmÄ±ÅŸ" dedi.

Â

"Ã‡Ã¶zÃ¼m kaymakam ve belediyeye baÄŸlÄ±"

AlanÄ±n geliÅŸmesinin kaymakamlÄ±k, belediyelerin el atmasÄ± ile olacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden ÅžÄ±k, konuÅŸmasÄ±nÄ±n devamÄ±nda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"BÃ¼tÃ§e kalmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in biz bir ÅŸey yapamayÄ±z. Bu suyun kaynaÄŸÄ± doÄŸal. DaÄŸdan geliyor. Ä°Ã§erisinde maÄŸarasÄ± var. Alttan kaynÄ±yor. Ã‡ok da sÄ±cak deÄŸil, aynÄ± derecede Ä±lÄ±k akÄ±yor. Yaz, kÄ±ÅŸ deÄŸiÅŸmiyor. Buraya her ÅŸey yapÄ±lÄ±r. Ã‡evresi dÃ¼zenlenebilir. Otel yapÄ±labilir. BurasÄ± ÅŸimdi bakÄ±msÄ±z. Bir koruma ve bekÃ§i gÃ¶revlendirilse bÃ¶yle olmaz. Ã‡evreyi kirletip, zarar veriyorlar. Burada her Ã§eÅŸit aÄŸaÃ§ bitki var. BurasÄ± keÅŸfedilmeyi bekliyor."

Â