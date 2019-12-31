Diyarbakır'da 2020 hedefi 5 milyon turist

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ve Sivil Toplum Kuruluşlarının kentin tanıtımına ağırlık vermesiyle birlikte turizmde olumlu gelişmelerin yaşandığını aktaran TÜRSAB Güneydoğu Anadolu Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanı Mehmet Akyıl, geçmiş dönemlerde Diyarbakır'dan, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Bingöl'e yapılan günü birlik turların da tersine dönmeye başladığını anlattı. Akyıl, geçmiş yıllarda Diyarbakır'dan, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Bingöl'e ciddi anlamda günü birlik turların bulunduğunu belirterek, “Maalesef o zaman bu saydığım illerin Diyarbakır'a turları yoktu. Son dönemlerde Diyarbakır'ın yeterli açıdan tanıtılması ve bölge insanların talepleri doğrultusunda Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Bingöl'den Diyarbakır'a günübirlik turlar yapılmaya başlandı. Gerek Zerzevan Kalesi, gerek Eğil'deki peygamberler türbesi, Ergani'de tarihi Hilar mağaraları, Çay önünü ve tarihi Sur içi bölgelerimize düzenlenen günü birlik turları 2020 yılında en az bir gün konaklamalı olarak yapmayı hedefliyoruz. Bu konuda ciddi çalışmalarımız var. Acente ve işletme sahipleri ile görüşerek, günübirlik turların yetmediğini, gece konaklama olması gerektiğini söylüyoruz. 2020 yılında inşallah bunu gerçekleştireceğiz” dedi.

Diyarbakır'ın, güven ve huzur açısından Türkiye'deki diğer illerle aynı seviyede olduğunu belirten Akyıl , Diyarbakır'ın kültürel, inançsal ve gastronomi açısından çok zengin olduğunu kaydetti. Akyıl, "Diyarbakır, ziyaret edildiğinde her şey aynı anda yaşayabilen bir şehir. Bu özelliğimizle 2020 yılında turlarımızda bir patlama bekliyoruz. Hedefimiz olan 3 milyon turist sayımızı Suriçinin tamamlanmasıyla birlikte 5 milyona çıkaracağımıza inanıyorum" diye konuştu.