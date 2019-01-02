Dış hat yolcularından alınacağı duyurulan güvenlik vergisi düşürülüyor
Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) dış hat yolcularından alacağı güvenlik bedelinde indirime gidiliyor. Daha önce 3 euro olarak açıklanan yolcu başına güvenlik bedeli 1,5 euroya iniyor
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) yapılan açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce, dış hat yolcularından 1 Ocak 2019 itibarıyla yolcu başına 3 euro güvenlik ücreti alınacağının duyurulduğu anımsatılarak, güvenlik vergisinin indirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devreye girdiği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, gelen talep üzerine güvenlik vergisini 1,5 euroya düşürdüğü kaydedildi.
'Ciddi bir mali yük getirecek'
Açıklamada, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın katıldığı bir televizyon kanalında, "Uluslararası anlamda bizim rekabet ettiğimiz ülkelerle en önemli avantajlarımızdan bir tanesi kalite-fiyat dengesi. Ekim ayından itibaren 3 aydır yurt dışında 2019 yılı paketleri satılıyor. Milyonlarca yolcuya ek vergi hesabı yapılmadan paketler satıldı. Kişi başı 3 euro önemsiz bir rakam gibi görünebilir ama 1 milyon turist getiren, 2 milyon turist getiren operatörler için ciddi bir mali yük getirecek." sözleriyle konuyu dile getirdiği hatırlatıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, turizmi olumsuz etkileyebilecek bu durumu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'a ilettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Görüşme sonunda 3 euro olan güvenlik vergisinin 1,5 euroya düşürülmesine karar verildi. Seyahat acentalarının talebine hızla çözüm üreten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'a verdikleri değerli destek için teşekkürü borç biliyoruz. TÜRSAB, 2019 yılında daha çok yabancı turistin ülkemize getirilmesi için çalışmaya devam edecek."
Fotoğraflar: Alamy
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