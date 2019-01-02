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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dış hat yolcularından alınacağı duyurulan güvenlik vergisi düşürülüyor
Seyahat
Yazı: Anadolu Ajansı
02.01.2019 - 13:22, Son Güncelleme:

Dış hat yolcularından alınacağı duyurulan güvenlik vergisi düşürülüyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) dış hat yolcularından alacağı güvenlik bedelinde indirime gidiliyor. Daha önce 3 euro olarak açıklanan yolcu başına güvenlik bedeli 1,5 euroya iniyor

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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) yapılan açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce, dış hat yolcularından 1 Ocak 2019 itibarıyla yolcu başına 3 euro güvenlik ücreti alınacağının duyurulduğu anımsatılarak, güvenlik vergisinin indirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy devreye girdiği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, gelen talep üzerine güvenlik vergisini 1,5 euroya düşürdüğü kaydedildi.

Dış hat yolcularından alınacağı duyurulan güvenlik vergisi düşürülüyor

'Ciddi bir mali yük getirecek'

Açıklamada, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın katıldığı bir televizyon kanalında, "Uluslararası anlamda bizim rekabet ettiğimiz ülkelerle en önemli avantajlarımızdan bir tanesi kalite-fiyat dengesi. Ekim ayından itibaren 3 aydır yurt dışında 2019 yılı paketleri satılıyor. Milyonlarca yolcuya ek vergi hesabı yapılmadan paketler satıldı. Kişi başı 3 euro önemsiz bir rakam gibi görünebilir ama 1 milyon turist getiren, 2 milyon turist getiren operatörler için ciddi bir mali yük getirecek." sözleriyle konuyu dile getirdiği hatırlatıldı.

Dış hat yolcularından alınacağı duyurulan güvenlik vergisi düşürülüyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, turizmi olumsuz etkileyebilecek bu durumu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'a ilettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Görüşme sonunda 3 euro olan güvenlik vergisinin 1,5 euroya düşürülmesine karar verildi. Seyahat acentalarının talebine hızla çözüm üreten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'a verdikleri değerli destek için teşekkürü borç biliyoruz. TÜRSAB, 2019 yılında daha çok yabancı turistin ülkemize getirilmesi için çalışmaya devam edecek."

Dış hat yolcularından alınacağı duyurulan güvenlik vergisi düşürülüyor

Fotoğraflar: Alamy

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