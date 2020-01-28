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Dipsiz Göl Şelalesi buz tuttu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 28.01.2020 - 11:10,Son Güncelleme:/

Dipsiz Göl Şelalesi buz tuttu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Sivas'ın Doğanşar ilçesi yakınlarında bulunan Dipsiz Göl şelalesinin buz tutmasıyla ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

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Sivas`ta il genelinde etkisini sürdüren dondurucu hava Doğanşar ilçesi yakınlarında bulunan Dipsiz Göl şelalesi de etkilendi. Kent merkezine 82 kilometre uzaklıkta bulunan ve 30 metreden dökülen suyu ile yazları ziyaretçi akınına uğrayan şelale, bu günlerde buzdan bir görünüme kavuştu. Buz sarkıtlarının oluştuğu şelalede kartpostallık görüntüler oluştu. Zemindeki yoğun kar örtüsü nedeniyle şu günlerde yürüyerek inilmesi bir hayli zor olan şelale, havadan drone ile görüntülendi.

Dipsiz Göl Şelalesi buz tuttu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı

Dipsiz Göl Şelalesi buz tuttu, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı


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