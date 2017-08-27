Dinle Piri’yi, gez dünyayı

Tophane’de Kılıç Ali Paşa Cami’nin önündeyim. 25 durağı olan ‘Karaköy’ turunun başlangıç noktası burası. Dış kapıdan girer girmez Türkiye’nin en iyi rehberlerinden aynı zamanda Hürriyet Seyahat’in yazarı Saffet Emre Tonguç başlıyor anlatmaya: “Dönemin sultanı III. Ahmet, cami yaptırmak isteyen Kaptan-ı Derya Kılıç Ali Paşa’ya neden karaya bir cami yaptırmak istediğini sormuş. ‘Senin yerin deniz, denize yaptır’ demiş. Kılıç Ali Paşa da denizi doldurup Mimar Sinan’a yaptırmış bu çok önemli eserini...”

Bu ve bunun gibi daha nice bilgiyi Tonguç’tan dinliyorum. Ancak canlı canlı değil, kulağımda, cep telefonumdaki bir uygulamadan. Piri’den...Seyahat sevenler için müthiş bir uygulama. Anlamadığımı tekrar dinliyorum. Belki soru soramıyorum ancak ne kalabalık bir grup bekleme derdim var, ne de gürültüden anlatılanları anlamama...

Piri, genç girişimci Çağlar İşçioğlu’nun bir projesi. Bir sesli yürüyüş aplikasyonu. İşçioğlu, çok uluslu bir teknoji şirketinde çalışırken istifa edip dünyayı gezmeye başladı. İki yıl boyunca Çin’den Peru’ya kadar dünyayı dolaştı. Döndüğünde ise artık kafasında çok bir fikir vardı: Piri.Kendisi gibi bir sivim toplum örgütü olan YGA (Young Guru Academy) mezunları ile birlikte mobil uygulamayı geliştirmeye başladı. Şimdiye kadar da Amsterdam’dan Kars’a, Fener-Balat’tan Bursa’ya 17 farklı tur rotasının sesli kayıtları yaptı.

İşçioğlu ile Piri’nin nasıl çalıştığını görmek için Tophane’de Kılıç Ali Paşa Cami’nde buluştuk. Uygulama AppStore ya da Google Play’den ücretsiz indirilebiliyor. Ancak her rotanın farklı fiyatları var. Karaköy Turu’nunki 17.99 TL. Bazı turlar Turkcell kullanıcılarına bazıları ise İş Bankası Maximum kart kullanıcılarına indirimli ya da ücretsiz.Uygulamayı kullanmak için turun başlangıç durağında bulunmak gerekiyor. Başlangıç noktasında otomatik olarak kayıt başlıyor. Kayıtlar canlı yapıldığı için kendinizi normal bir turda gibi hissedeceksiniz. Bir durak bittiğinde uygulamanın haritası sizi diğer bir durağa yönlendiriyor. Sıradaki yere vardığınızda uygulama yine otomatik olarak başlıyor.

‘Karaköy: Harmanlayan Liman’ turunda Tophane Çeşmesi’ndenden Türk Ortodoks Patrikhanesi’ne Fransız Geçidi’nden Hırdavatçılar Çarşısı’na tam 25 durak bulunuyor... Gezinin süresi sizin aralardaki duraklara yürüme hızınıza göre değişiyor. İsterseniz bir kafede oturup kahve için, aceleniz varsa hızlı yürüyerek tüm turu bitirin. Ya da uygulamayı indirdikten sonra bir kısmını daha sonraya bırakın... Bu tur sizin turunuz, kimseye bağlı olmadan... Piri’nin Anadolu turlarının kayıtlarını ise Türkolog Ali Canip Olgunlu yaptı.Uygulamaya her geçen gün yeni rotalar ve özel bölümler ekleniyor. Görme engelliler için de ayrı bir bölüm olacak...

Piri’deki kaydı tamamlanmış turlar şunlar:

Türkiye: İstanbul/Karaköy: Harmanlayan Liman, Beyoğlu: Grande Rue de Pera, Cihangir: Sanata Çıkan Sokaklar, Tarihi Yarımada: Batının Kayzeri Doğu’nun Sultanı, Fener Balat: Saklı Semtin Sokakları, Boğa Turu: Martı Kanadında İstanbul, Üsküdar: Gönüllere Açılan Kapı turları; Anadolu/Kapadokya: Toprak Vadi, Edirne Mimar Sinan’ın İzinde, Edirne: Meriç’in Kıyısı, Konya: İki Denizin Buluşması, Kars: Kar Masalı.

Avrupa: Londra: Dünya Sahnesi, Amsterdam: Özgür Şehrin Kanalları, Roma: Medeniyetin Ayak İzleri, Paris: Işıklar Şehri