Dinazor parkının ilginç hikâyesi

Dinozor Parkı, farklı içeriği kadar kuruluş hikâyesiyle de dikkat çekiyor. Kurucusu olan Josepg Geraci, bölgede hediyelik eşya dükkânı olan sıradan biriymiş. Her şey yaptığı bir Florida tatili ile değişmiş.

Bir golf merkezinin önünde fiber glass maddeden yapılmış bir dinozor dikkatini çekmiş ve döner dönmez kendisi de dev bir dinozor yaptırmış. Başlarda amacının sadece dikkat çekmek olduğunu söyleyen Gerace, sonrasında aldığı olumlu tepkilerden çok mutlu olmuş.





Daha sonra “dinozorlu dükkân “ diye anılmaya başlanınca Geraci, dinozorların sayısını arttırmış ve küçük bir “Dinozor Toprağı ”tabelası asmaya başlamış.

Park şuan ki halini 57 yıl içinde aldı. İsmi dinozor parkı olmasına rağmen yüzlerce farklı hayvanlar bulunuyor.

1987 yılında kurucusu Josepg Geraci’nin ölümü üzerine park, kızı Joann Leight tarafından aslına sadık kalınarak işletiliyor. Kızı, “60 yılda ağaçlar büyüdü, bizler büyüdük ama dinozorlar aynı kaldı.” diyor.

100’den fazla dinozorun bulunduğu parka yaklaşık 50 binin üzerinde ziyaretçi akın ediyor. Parka giriş ise sadece 6 dolar.

Fotoğraf: Military Aviation Museum, redtri, roadar