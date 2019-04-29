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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dilek fenerleri gökyüzünü aydınlattı
Seyahat
Hürriyet seyahat
29.04.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Dilek fenerleri gökyüzünü aydınlattı

Diyarbakır’da düzenlenen ’Bir Dileğim Var Festivali’nde gökyüzü dilek fenerleriyle aydınlandı. Diyarbakır’da "Bir Dileğim Var" adlı 2. Dilek Feneri Festivali bu yıl binlerce vatandaşın katılımıyla kutlandı

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Tigris Bisiklet Kulübü ve Özel Sporcular Kulübü tarafından düzenlenen festivalde binlerce dilek fenerleri aynı anda tarihi Ongözlü Köprü üzerinden gökyüzüne bırakıldı. Fenerlerin aynı anda gökyüzüyle buluşması renkli görüntüleri sahneledi. Tigris Bisiklet Kulübü ve Özel Sporcular Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Alioğlu, yaptığı konuşmada, "Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü olarak yapmış olduğumuz sosyal sorumluluk çalışmalarından bir yenisini daha yapıyoruz. 2. Dilek Feneri Festivali nedeniyle yine Ongözlü Köprüde toplanarak halkın bir araya gelmesi, bu coşkuya ortak olmaları ve coşkuya kulüp olarak öncülük ettiğimiz için sevinçliyiz. Geçen yıl düzenlediğimiz 1. Dilek Feneri Festivali beklentinin üzerinde olması, 2.’sini yapmamız için gereklilik haline kılması daha bir şevk ve heyecanla çalışmamıza sebep oldu.

Dilek fenerleri gökyüzünü aydınlattı

Festivali tüm güzel dileklerimizin gerçekleşmesi, Diyarbakır’ın daha çok cazibe merkezi haline gelmesi, bölgemizin güzelliklerle alınması ve bu tarz aktivitelerle insanların sosyalleşmesini sağlamak, toplumun birlikte hareket etme olgusunu ortaya çıkarmak istedik. Büyük bir coşku ve şenlik havasına yapılan faaliyetimiz, çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Katılım gayet iyi beklentimizin üzerine çıktı, 2 bine yakın katılımla gökyüzünü dileklerimizle donatacak, karanlığı güzel bir şekilde aydınlatacağız" dedi.

Dilek fenerleri gökyüzünü aydınlattı

Dilek Feneri Festivaline katılan Şilan Çınar çok mutlu olduklarını dile getirerek, "İyi ki geldim çok mutluyum Tigris Bisiklet ve Özel Sporcular Kulübü ailesine bu etkinliği yaptıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.  Festivale katılan Kibar Tunç ise, "Çok güzel bir ortam. Köprünün üzerine iğne atarsak yere düşmez, inşallah devamı gelir" şeklinde konuştu.

 

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