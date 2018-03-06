Dilek dilemek iÃ§in benzersiz yerler

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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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SÄ±radaki Haber:DaÄŸlarÄ±nda huzur barÄ±ndÄ±ran Sri Lanka

Seyahat
Hürriyet Haber
06.03.2018 - 17:07, Son GÃ¼ncelleme:

Dilek dilemek için benzersiz yerler

Hepimiz sahip olmak istediÄŸimiz ÅŸeylerin hayalini kuruyoruz ve kimi zaman bunlara daha Ã§abuk kavuÅŸmak iÃ§in ÅŸans getirdiÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerlere geliyoruz. Ãœstelik hem Ã¼lkemizde hem de dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± yerlerinde insanlarÄ±n bu amaÃ§la geldikleri yerlerin sayÄ±sÄ± hiÃ§ az deÄŸil. Ãœstelik listede TÃ¼rkiyeâ€™den de bir yer var. Ä°ÅŸte dileklerin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine inanÄ±lan yerlerâ€¦

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Bethesda Ã‡eÅŸmesi - New York

Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin efsanevi ÅŸehri New York'un kalbinde bulunan Central Park aynÄ± zamanda her yÄ±l dilek dilemek iÃ§in buraya Ã§ok sayÄ±da gezgini Ã§eken Bethesda Ã‡eÅŸmesi'ne ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.

Dilek dilemek iÃ§in benzersiz yerler

100 yÄ±ldan uzun sÃ¼redir ÅŸehre gelenlerin Ã¶nemli bir buluÅŸma noktasÄ± olan Ã§eÅŸmeye bozuk para atarak dilek tuttuÄŸunuzda dileÄŸinizin kÄ±sa sÃ¼rede gerÃ§ekleÅŸeceÄŸine inanÄ±lÄ±yor.

Trevi Ã‡eÅŸmesi â€“ Roma

Yolunuz Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'ya dÃ¼ÅŸerse muhtemelen ilk uÄŸrak noktalarÄ±nÄ±zdan biri diÄŸer bir adÄ±yla AÅŸk Ã‡eÅŸmesi olarak da bilinen Ã¼nlÃ¼ Trevi Ã‡eÅŸmesi olacak.

Dilek dilemek iÃ§in benzersiz yerler

AynÄ± zamanda ÅŸehrin en Ã¼nlÃ¼ fotoÄŸraf noktalarÄ±ndan biri olan Ã§eÅŸmeye arkanÄ±zÄ± dÃ¶nerek sol omuz Ã¼zerinden para atanlarÄ±n ÅŸehre bir gÃ¼n mutlaka tekrar geleceÄŸine inanÄ±lÄ±yor. EÄŸer iki bozuk para atarsanÄ±z inanÄ±ÅŸa gÃ¶re gerÃ§ek aÅŸkÄ± bulma ÅŸansÄ±nÄ±zÄ± arttÄ±rabilir, 3 bozuk para attÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda ise evliliÄŸi garantileyebilirsiniz

Gefion Ã‡eÅŸmesi â€“ Kopenhag

Danimarka'nÄ±n baÅŸkenti Kopenhag'da, limanÄ±n hemen yakÄ±nlarÄ±nda yer alan Gefion Ã‡eÅŸmesi Avrupa'da dileklerin gerÃ§ek olduÄŸuna inanÄ±lan yerlerden biri. AdÄ±nÄ± Ã¼nlÃ¼ Ä°skandinav tanrÄ±Ã§asÄ± Gefjon'dan alan Ã§eÅŸme Kopenhag'a ilk kez gelen turistlerin mutlaka uÄŸramak istedikleri yerlerden biri.

Â Meryem Ana Evi â€“ Ä°zmir

DileÄŸinizi dilemek iÃ§in Ã§ok fazla uzaÄŸa gitmenize gerek yok! Ä°zmir'in SelÃ§uk ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda yer alan Meryem Ana Evi tarihi Ã¶nemiyle olduÄŸu kadar dileklerin gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yerlerden biri olmasÄ±yla meÅŸhur.

Dilek dilemek iÃ§in benzersiz yerler

Ä°nanÄ±ÅŸa gÃ¶re kaÄŸÄ±tlarÄ±n Ã¼zerine yazÄ±lan ve Meryem Ana Evi'nin duvarÄ±na asÄ±lan dilekler aynÄ± zamanda buraya geldiÄŸinizde dikkatinizi Ã§ekecek ilk detaylardan biri olacak. Meryem Ana Evi ayrÄ±ca HÄ±ristiyanlar iÃ§in yeryÃ¼zÃ¼nÃ¼n en kutsal yerlerinden biri. Ãœstelik buraya geldiÄŸinizde yakÄ±nlarda yer alan Efes Antik Kenti'ni de gÃ¶rebilirsiniz.

Â Cindrella Ã‡eÅŸmesi â€“ Orlando

Ã‡ocuklarÄ±n ve Ã§ocukluÄŸuna dÃ¶nmek isteyen yetiÅŸkinlerin buluÅŸma noktasÄ± Disney World Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin Florida eyaletinde yer alan dev bir eÄŸlence merkezi. ParkÄ±n iÃ§inde bulunan ve Cindrella Ã§eÅŸmesi adÄ±yla bilinen Ã§eÅŸme ise iÃ§ine bozuk para atarak dilek tutabileceÄŸiniz yerlerden biri.

36 saatte Orlando
36 saatte Orlando

Her yÄ±l parka gelen binlerce ziyaretÃ§i buraya bozukluk atÄ±p dilek diliyor ve daha sonra bu bozuk paralar toplanarak hayÄ±r kurumlarÄ±na baÄŸÄ±ÅŸlanÄ±yor. Orlando aynÄ± zamanda yakÄ±n Ã§evresinde bulunan parklarÄ± ve stÃ¼dyolarÄ±yla eÄŸlence konusunda neredeyse sÄ±nÄ±rsÄ±z seÃ§enek sunuyor.

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FotoÄŸraflar: Gettyimages, fotolog, commons.wikimedia.

Kaynak: enuygunÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

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