Dilek dilemek iÃ§in benzersiz yerler

Dilek dilemek için benzersiz yerler
Hepimiz sahip olmak istediÄŸimiz ÅŸeylerin hayalini kuruyoruz ve kimi zaman bunlara daha Ã§abuk kavuÅŸmak iÃ§in ÅŸans getirdiÄŸine inandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerlere geliyoruz. Ãœstelik hem Ã¼lkemizde hem de dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± yerlerinde insanlarÄ±n bu amaÃ§la geldikleri yerlerin sayÄ±sÄ± hiÃ§ az deÄŸil. Ãœstelik listede TÃ¼rkiyeâ€™den de bir yer var. Ä°ÅŸte dileklerin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine inanÄ±lan yerlerâ€¦
Bethesda Ã‡eÅŸmesi - New York
Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin efsanevi ÅŸehri New York'un kalbinde bulunan Central Park aynÄ± zamanda her yÄ±l dilek dilemek iÃ§in buraya Ã§ok sayÄ±da gezgini Ã§eken Bethesda Ã‡eÅŸmesi'ne ev sahipliÄŸi yapÄ±yor.
100 yÄ±ldan uzun sÃ¼redir ÅŸehre gelenlerin Ã¶nemli bir buluÅŸma noktasÄ± olan Ã§eÅŸmeye bozuk para atarak dilek tuttuÄŸunuzda dileÄŸinizin kÄ±sa sÃ¼rede gerÃ§ekleÅŸeceÄŸine inanÄ±lÄ±yor.
Trevi Ã‡eÅŸmesi â€“ Roma
Yolunuz Ä°talya'nÄ±n baÅŸkenti Roma'ya dÃ¼ÅŸerse muhtemelen ilk uÄŸrak noktalarÄ±nÄ±zdan biri diÄŸer bir adÄ±yla AÅŸk Ã‡eÅŸmesi olarak da bilinen Ã¼nlÃ¼ Trevi Ã‡eÅŸmesi olacak.
AynÄ± zamanda ÅŸehrin en Ã¼nlÃ¼ fotoÄŸraf noktalarÄ±ndan biri olan Ã§eÅŸmeye arkanÄ±zÄ± dÃ¶nerek sol omuz Ã¼zerinden para atanlarÄ±n ÅŸehre bir gÃ¼n mutlaka tekrar geleceÄŸine inanÄ±lÄ±yor. EÄŸer iki bozuk para atarsanÄ±z inanÄ±ÅŸa gÃ¶re gerÃ§ek aÅŸkÄ± bulma ÅŸansÄ±nÄ±zÄ± arttÄ±rabilir, 3 bozuk para attÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda ise evliliÄŸi garantileyebilirsiniz
Gefion Ã‡eÅŸmesi â€“ Kopenhag
Danimarka'nÄ±n baÅŸkenti Kopenhag'da, limanÄ±n hemen yakÄ±nlarÄ±nda yer alan Gefion Ã‡eÅŸmesi Avrupa'da dileklerin gerÃ§ek olduÄŸuna inanÄ±lan yerlerden biri. AdÄ±nÄ± Ã¼nlÃ¼ Ä°skandinav tanrÄ±Ã§asÄ± Gefjon'dan alan Ã§eÅŸme Kopenhag'a ilk kez gelen turistlerin mutlaka uÄŸramak istedikleri yerlerden biri.
Â Meryem Ana Evi â€“ Ä°zmir
DileÄŸinizi dilemek iÃ§in Ã§ok fazla uzaÄŸa gitmenize gerek yok! Ä°zmir'in SelÃ§uk ilÃ§esi yakÄ±nlarÄ±nda yer alan Meryem Ana Evi tarihi Ã¶nemiyle olduÄŸu kadar dileklerin gerÃ§eÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ yerlerden biri olmasÄ±yla meÅŸhur.
Ä°nanÄ±ÅŸa gÃ¶re kaÄŸÄ±tlarÄ±n Ã¼zerine yazÄ±lan ve Meryem Ana Evi'nin duvarÄ±na asÄ±lan dilekler aynÄ± zamanda buraya geldiÄŸinizde dikkatinizi Ã§ekecek ilk detaylardan biri olacak. Meryem Ana Evi ayrÄ±ca HÄ±ristiyanlar iÃ§in yeryÃ¼zÃ¼nÃ¼n en kutsal yerlerinden biri. Ãœstelik buraya geldiÄŸinizde yakÄ±nlarda yer alan Efes Antik Kenti'ni de gÃ¶rebilirsiniz.
Â Cindrella Ã‡eÅŸmesi â€“ Orlando
Ã‡ocuklarÄ±n ve Ã§ocukluÄŸuna dÃ¶nmek isteyen yetiÅŸkinlerin buluÅŸma noktasÄ± Disney World Amerika BirleÅŸik Devletleri'nin Florida eyaletinde yer alan dev bir eÄŸlence merkezi. ParkÄ±n iÃ§inde bulunan ve Cindrella Ã§eÅŸmesi adÄ±yla bilinen Ã§eÅŸme ise iÃ§ine bozuk para atarak dilek tutabileceÄŸiniz yerlerden biri.
Her yÄ±l parka gelen binlerce ziyaretÃ§i buraya bozukluk atÄ±p dilek diliyor ve daha sonra bu bozuk paralar toplanarak hayÄ±r kurumlarÄ±na baÄŸÄ±ÅŸlanÄ±yor. Orlando aynÄ± zamanda yakÄ±n Ã§evresinde bulunan parklarÄ± ve stÃ¼dyolarÄ±yla eÄŸlence konusunda neredeyse sÄ±nÄ±rsÄ±z seÃ§enek sunuyor.
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FotoÄŸraflar: Gettyimages, fotolog, commons.wikimedia.
Kaynak: enuygunÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
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