Dikkat uçakta tahtakurusu çıkabilir!

‘Uçakta hiç tahta kurusu olur mu’ demeyin. Geçtiğimiz günlerde bir Kanadalı aile, uçuş sırasında tahta kurularının saldırısına uğradı. British Airways’in Vancouver-Londra Heathrow seferinde meydana gelen olayın arkasından havayolu yolculardan özür diledi.Toplam 9 saat süren uçuşta 38 yaşındaki anne Heather Szilagyi, 7 yaşındaki kızı Molly ile birlikte Londra’ya gidiyordu. Kalkıştan bir süre sonra koltuğunun önündeki televizyonun arkasında tahta kurularını gördü ve çok şaşırdı.







Normalde tahta kurularını gözle görmek çor zor. Ancak Szilagyi, uzun yıllar otellerde görev yaptı. Haklı olarak çok tedirgin oldu. Hemen kabin memurunu çağırdı. Tahta kurusu gördüğünü, yerini değiştirmek istediğini söyledi. Szilagyi’ye göre kabin memuru durumu çok fazla önemsemedi.Bir kere daha çağırdığında ise bu sefer kabin amiri geldi. Kendilerine uçağın tamamen dolu olduğunu, bu isteklerini yerine getiremeyeceklerini belirterek uçuş sırasında yaşanabilecek türbülans nedeniyle koltuklarında oturmalarını istedi.







Anne-kız Londra Heathrow Havalimanı’na indiklerinde bacakları tahta kurularının ısırıklarıyla doluydu. Konuyu havayoluna ilettiklerinde önce tatmin edici bir cevap alamadılar. Ancak şikâyet sosyal medyaya düşüp haber olduğunda British Airways’in sözcüsünden hemen özür geldi. Kabin memurunun cevaplarının ‘kabul edilemez’ olduğunu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma açıldı.Bir uçak aynı gün çok farklı ülkelere, değişik iklimlere uçuyor. Onlarca değişik milletten yolcu biniyor. Geçmişte nasıl hastalıklar ticaret yolları ile gemilerle dağılıyorsa, günümüzde uçaklar bu vasıta uçak. Sırt çantalarından, yüklenen kargodan kabini böcekler basabiliyor.







NASIL ÖNLEM ALINIYOR

+ Havayolları seferlerin aralarındaki basit temizlik operasyonunun yanı sıra bakım sırasında detaylı temizlik uygulanıyor.

+ Koltuk kılıfları, halılar, perdelere özel kuru temizleme işlemi yapılıyor.

+ Yastık kılıfları, battaniyeler her uçuşta toplanarak buharlı kuru temizleme işleminden geçiriliyor.

+ Uçağın tuvalet ve mutfakları belirli dönemler içinde dezenfekte ediliyor.

+ Büyük bakımlar sırasında uçaklar böceklerin yanı sıra kemirgenlere karşı da ilaçlanıyor.

+ İlaçlanan uçağın kapı, kargo bölümü, iniş takımları gibi yerleri tamamen kapatılarak ilacın birkaç gün içinde etki etmesi sağlanıyor.

UÇAKTA TEMİZLİĞE DİKKAT

+ Yanınızda anti bakteriyel sıvı taşıyın: Uçakta yanınıza alabileceğiniz, 100 ml’den küçük ambalajlı, ellerinizdeki mikropları öldüren anti bakteriyel sıvı taşıyın. Ellerinizi yıkayamadığınız durumlarda kullanabilirsiniz.

+ Islak mendil: Anti bakteriyel özelliklere sahip ıslak mendiller hayat kurtarıcı olabilir. Özellikle uçak tuvaletlerinde etrafa tutunma sırasında bu mendilleri kullanabilirsiniz.

+ Yastık ve battaniye riski: Uçakta battaniye veya yastık dağıtan havayolu sayısı çok azaldı. Her uçuş sonrasında battaniye ve yastıklar temizlik işleminden geçiriliyor. Ancak yine de bunları kullanırken dikkat edin.

+ Hasta yolculara dikkat: Çevrenizde bulaşıcı hastalık taşıdığına inandınız yolcular varsa, temastan kaçının. Özellikle inişte koridorda ayakta beklerken hastalığın yayılma riski yakın temas nedeniyle daha yüksek. Bekleyin ve aranıza bu tür yolcularla mesafe koyun.







UÇAKLARIN EN PİS YERLERİ

Uçaklarda mikrobiyologlar tarafından yapılan incelemede en pis yerler belirlendi. Listede, koltuklarda bulunan yemek tepsisinde santimetre kareye düşen mikrop sayısı, uçak tuvaletindeki sifon düğmesine göre neredeyse 7 kat daha fazla. İşte uçaklarda dokunurken dikkat etmeniz gereken yerler:

1. Yemek tepsisi

2. Havalandırma ve kabin memuru çağırma düğmeleri

3. Tuvalette sifon düğmesi

4. Koltuk kemerleri

5. Tuvalet kapısı kilidi







